La incertidumbre política pone a prueba el crecimiento de Indonesia mientras los mercados reajustan el riesgo

El PIB de Indonesia sube 5,12 %, pero los disturbios generan cautela entre inversionistas, señala EBC Financial Group.

INDONESIA, September 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- La economía de Indonesia creció un sólido 5,12 % interanual en el segundo trimestre, lo que pone de relieve su resiliencia como motor de crecimiento regional. Sin embargo, las recientes tensiones políticas —caracterizadas por protestas generalizadas, un descenso en la confianza de los inversionistas y presión sobre la rupia— han cambiado la narrativa sobre la estabilidad y la confianza en la mayor economía del sudeste asiático.

La rupia cayó hasta situarse en torno a los 16 500 IDR por dólar estadounidense, el índice IDX Composite cayó por debajo del 3 % y el rendimiento de los bonos a 10 años subió hasta el 6,335 %, ya que los inversionistas exigían mayores rendimientos para mantener activos indonesios. Los funcionarios del Gobierno, entre ellos el ministro de Economía, Airlangga Hartarto, y el Banco de Indonesia, sostienen que los factores fundamentales económicos del país siguen siendo sólidos, a pesar de que la destitución de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, y las continuas detenciones tras las protestas mortales ponen de relieve la incertidumbre política que pesa sobre la confianza.

«La narrativa del crecimiento estructural de Indonesia sigue demostrando su resiliencia, respaldada por tendencias demográficas favorables, la aceleración de la transformación digital y la posición estratégica del país en los mercados mundiales de materias primas. Estos factores fundamentales a largo plazo proporcionan una base sólida para la expansión económica sostenida y el desarrollo del mercado», afirmó Samuel Hertz, director de la región APAC en EBC Financial Group.

Hertz continuó: «Sin embargo, las condiciones actuales del mercado reflejan la compleja interacción entre los factores fundamentales macroeconómicos y la dinámica del sentimiento de los inversionistas. En períodos de mayor incertidumbre, los participantes en el mercado suelen mostrar un comportamiento reacio al riesgo que puede crear desconexiones temporales entre las valoraciones de los activos y las realidades económicas subyacentes».

Factores fundamentales que sostienen la economía

Hartarto ha destacado la trayectoria de crecimiento de Indonesia, citando la demanda de los consumidores, las infraestructuras y las exportaciones de materias primas como factores clave. Sin embargo, los analistas del East Asia Forum observaron que las protestas sirven como una «llamada de atención» para que Yakarta equilibre el crecimiento con la gobernanza.

Los analistas de EBC señalaron que los inversionistas están retirándose de los activos indonesios debido al aumento de las primas de riesgo político en medio de las transiciones de liderazgo. Los cambios políticos de alto perfil, incluida la salida de Sri Mulyani, amplifican las preocupaciones sobre la continuidad de las políticas en un momento en que los mercados globales ya están evitando el riesgo. La venta masiva refleja la gestión del riesgo de la cartera más que un deterioro de los factores fundamentales.

Perturbaciones económicas más allá de los mercados

Los disturbios civiles en Indonesia han comenzado a traducirse en pérdidas económicas cuantificables, con los minoristas reportando daños que superan los 500 000 millones de rupias (30,4 millones de dólares) y las interrupciones del comercio digital afectando a las pequeñas empresas de todo el país.

La suspensión de las funciones de venta de TikTok Live ha afectado especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cada vez dependen más de las plataformas de comercio social para generar ingresos. Estos canales digitales se han convertido en una vía de venta esencial para muchas pymes en los últimos años, ya que les permiten conectar directamente con 185 millones de usuarios activos en la república archipiélago.

«La estabilidad social sigue siendo un factor crítico, pero a menudo infravalorado, en las valoraciones de los mercados emergentes», afirmó Hertz. «Los sectores de consumo discrecional y minorista se enfrentan a dificultades inmediatas en sus ganancias debido a las prolongadas perturbaciones, independientemente de la resiliencia macroeconómica general».

Respuesta política a la espera

Los participantes en el mercado están siguiendo de cerca las medidas decisivas que tomará el gobierno en los próximos días. La recuperación y la confianza dependerán de la rapidez con que se resuelvan las cuestiones políticas y de seguridad. Mientras tanto, funcionarios, entre ellos el presidente Prabowo, se han comprometido a tomar medidas para restablecer el orden y calmar la ira de la población, entre las que se incluyen la revocación de los privilegios de los legisladores, la represión de los disturbios y la inyección de 200 billones de rupias (12,1 mil millones de dólares) en la economía, pero aún está por ver la eficacia de estas medidas.

El Banco de Indonesia, el banco central de la república, ha manifestado su disposición a estabilizar los mercados mediante herramientas de intervención y liquidez, tranquilizando a los inversionistas al asegurarles que se controlará la volatilidad.

Para los inversionistas globales, la volatilidad de Indonesia no es un caso aislado. Refleja una dinámica más amplia de los mercados emergentes, en la que la política, la credibilidad de las políticas y la gobernanza tienen tanto peso como las estadísticas de crecimiento.

«Aunque los datos del PIB de Indonesia siguen siendo sólidos, la incertidumbre política puede cambiar rápidamente el sentimiento de riesgo y las decisiones de asignación de capital», señaló Hertz. «La confianza del mercado va más allá de los factores fundamentales económicos puros: la estabilidad social y política son factores igualmente críticos para el posicionamiento de los inversionistas en los mercados emergentes».

