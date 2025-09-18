政治不確定性加劇，印尼成長前景遭市場重新定價

印尼經濟雖然成長 5.12%，但社會動盪讓市場心驚，EBC Financial Group提醒投資人保持謹慎。

INDONESIA, September 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- — 印尼經濟在第二季度同比成長5.12%，展現出其作為區域成長引擎的強勁韌性。然而，近期的政治緊張局勢——包括大規模抗議、投資人信心下滑，以及盧比承受壓力——已經重塑了東南亞最大經濟體的穩定性與信心敘事。

印尼盾兌美元下滑至約 16,500 盧比，雅加達綜合指數跌幅超過 3%，10 年期公債殖利率升至 6.335%，反映出投資人要求更高報酬以持有印尼資產。儘管如此，包括首席經濟部長艾爾朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）及印尼央行在內的政府官員仍堅稱，印尼經濟基本面依舊穩健，但財長絲麗·穆利亞尼（Sri Mulyani Indrawati）被撤換及致命抗議後的持續拘捕，凸顯政治不確定性正壓抑市場情緒。

「印尼的結構性成長故事依然展現韌性，受惠於良好的人口結構趨勢、加速的數位轉型，以及其在全球大宗商品市場的戰略地位。這些長期基本面為持續的經濟擴張與市場發展奠定了穩固基礎。」

「然而，當前的市場狀況反映了宏觀經濟基本面與投資人情緒之間的複雜交互作用。在高度不確定性時期，市場參與者往往展現風險趨避行為，這可能導致資產估值與實際經濟狀況出現短期脫節。」

穩健基本面支撐經濟

哈塔托強調了印尼的成長軌跡，並點名消費需求、基礎設施與商品出口為主要動能。不過，東亞論壇（East Asia Forum）的分析師則指出，這場抗議是雅加達的一記「警鐘」，提醒當局必須在經濟成長與治理之間取得平衡。

EBC 分析師指出，隨著領導層轉換帶來的政治風險溢價上升，投資人正在撤出印尼資產。高層人事變動，包括絲麗·穆利亞尼的離任，進一步加劇了對政策延續性的憂慮，而此時全球市場已偏向風險趨避。拋售潮更多反映的是投資組合風險管理，而非經濟基本面的惡化。

超越市場的經濟衝擊

印尼全境的社會動盪已轉化為可衡量的經濟損失，零售業者報告的損害超過 5000 億盧比（約 3,040 萬美元），而數位商務的中斷則影響到全國中小企業。

特別是 TikTok Live 銷售功能的暫停，對於依賴社交電商創造營收的中小企業造成重大衝擊。近年來，這些數位渠道已成為許多中小企業不可或缺的銷售平台，使其能夠直接觸及印尼共和國 1.85 億活躍用戶。

「社會穩定仍然是新興市場估值中關鍵卻經常被低估的因素。對於以消費為導向的零售產業而言，若動盪持續，無論宏觀經濟多麼有韌性，短期獲利都將面臨直接壓力。」

這波動亂突顯了以消費為驅動的產業對社會緊張的脆弱性。EBC 分析師指出，雖然更廣泛的經濟指標在短期內或可吸收這些衝擊，但若干擾持續，可能迫使專注消費的股票投資人採取防禦性配置，並改變印尼股市投資組合的產業配置策略。

政策回應待觀察

市場參與者正密切關注政府在未來數日的果斷行動。復甦與信心將取決於政治與安全問題能多快獲得解決。總統普拉博沃已承諾推出措施以恢復秩序與回應民怨，涵蓋縮減立法者特權、打擊動亂，以及 **2,000 兆盧比（約 121 億美元）**的經濟刺激計畫，但其效果仍有待觀察。

印尼央行已表態，將準備透過干預與流動性工具穩定市場，並向投資人釋出管控波動的信號。

對全球投資人而言，印尼的波動並非孤立事件，而是更廣泛新興市場動態的縮影，政治、政策公信力與治理往往與經濟成長數據同等重要。

「儘管印尼的 GDP 數據依然強勁，但政治不確定性能迅速改變風險情緒與資本配置決策。市場信心不僅依賴經濟基本面，社會與政治穩定同樣是推動新興市場投資人布局的關鍵因素。」

免責聲明

本文僅反映 EBC 金融集團及其全球實體 的觀察與觀點，僅供參考，並不構成任何金融或投資建議。商品與外匯（FX）交易涉及重大風險，虧損金額可能超過您的初始投資。在做出任何投資或交易決策前，請務必審慎考量自身財務狀況、投資目標、專業知識與風險承受能力，並於必要時諮詢合格財務顧問。EBC 金融集團及其實體對因依賴本文內容而造成的任何損失，概不承擔責任。

欲了解更多商品市場的洞察，請瀏覽 www.ebc.com。

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）創立於倫敦，是一家以金融經紀與資產管理專業著稱的全球品牌。透過其在包括英國、澳洲、開曼群島、模里西斯等主要金融司法管轄區營運的受監管實體，EBC 為零售、專業以及機構投資人提供進入全球市場的管道，並開拓涵蓋外匯、商品、差價合約（CFDs）等多元交易機會。

EBC 已獲得來自超過 100 個國家的投資人信任，並榮獲多項國際大獎，包括《World Finance》多年連續頒發的殊榮，獲評為「最佳交易平台」與「最受信任券商」。憑藉穩健的監管地位與對透明度的承諾，EBC 長期位列全球頂尖券商之列，並因其能夠在競爭激烈的國際市場中，持續提供安全、創新且以客戶為中心的交易解決方案而廣受信賴。

EBC 的子公司均於各自的司法管轄區依法持牌並受監管：EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局（FCA）監管；EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會（ASIC）監管；EBC Financial (MU) Ltd 則獲模里西斯金融服務委員會（FSC）授權與監管。

EBC 的核心團隊由擁有超過 40 年主要金融機構經驗的業界資深專業人士組成，他們曾親歷多個重大經濟周期，從「廣場協議」、2015 年瑞士法郎危機到 COVID-19 疫情下的市場劇烈波動。我們堅守誠信、尊重與客戶資產安全至上的企業文化，確保每一段投資人關係都能以最嚴謹的態度對待。

EBC 亦自豪地擔任巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並持續推動具影響力的合作計畫以賦能社群——其中包括聯合國基金會的「United to Beat Malaria」倡議、牛津大學經濟學系，以及多元合作夥伴，共同推動涵蓋公共衛生、經濟、教育與永續發展的全球性倡議。

