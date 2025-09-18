أحمد المغربي يطلق عرضاً محدوداً في عُمان: هدية عطر فاخر مجاناً عند الشراء بقيمة 25 ريال عُماني وما فوق
العرض واضح وسهل:
• عند الشراء بقيمة 25 ريال عُماني وما فوق، يختار الزبون هدية عطر فاخر مجاناً.
• مع كل 25 ريال عُماني يتم إنفاقها، يحصل الزبون على منتج بقيمة 3.5 ريال عُماني.
• عند الشراء بقيمة 50 ريال عُماني، يحصل الزبون على هدية بقيمة 6 ريالات عُمانية.
هذا العرض يمنح المتسوقين سبباً إضافياً لاكتشاف تشكيلة أحمد المغربي من عطور في عُمان، سواء كنت تبحث عن أفضل عطر للرجال، أو خيارات للهدايا، أو تخطط أن تشتري عطر أونلاين، فإن هذه الحملة تكافئك فوراً مع كل عملية شراء.
ولمن يفضل التسوق الإلكتروني، يمكنه زيارة الموقع السهل الاستخدام لـ أحمد المغربي وطلب عطر أونلاين للاستفادة من العرض، أما محبو التجربة المباشرة فيمكنهم زيارة الفروع المتواجدة في أبرز المراكز التجارية مثل: مول مسقط، مول عُمان، سيتي سنتر مسقط، أفينيو مول، سفير مول، الواحة مول، وليوا مول.
ويضيف المتحدث الإعلامي باسم أحمد المغربي للعطور : "العطور جزء من حياة الناس في عُمان، وكل عملية شراء تستحق أن تكون مُجزية، من خلال هذا العرض جعلنا الأمر بسيطاً: مع كل 25 ريال عُماني تحصل على هدية عطرية، ومع كل 50 ريال عُماني تحصل على هدية أكبر قيمة، وكل 25 ريال إضافية تفتح لك مزيداً من المكافآت، إنها طريقة سهلة لعملائنا لزيادة القيمة والاستمتاع بـ أفضل عطر في عُمان".
ومع وجود أكثر من 190 متجر في دول الخليج والتوزيع إلى أكثر من 90 دولة حول العالم، بن أحمد المغربي للعطور إرثه على الجودة العالية في العود، والزيوت، والبخور، وعطور المنزل، ويعكس هذا العرض التزام العلامة بالجمع بين التراث العربي واللمسة العصرية، مع تقديم المزيد من القيمة لعملائها الأوفياء في عُمان.
عن أحمد المغربي للعطور
تأسست في الإمارات العربية المتحدة، وتُعد اليوم دار عطور فاخرة متخصصة في عطور العود والزيوت والبخور وعطور المنازل، تمتلك العلامة أكثر من 190 فرعاً في الخليج وتوزع منتجاتها في أكثر من 90 دولة، وتبقى الخيار الأول للباحثين عن عطور في عُمان، وأفضل عطر للرجال، وأفضل عطر في عُمان، بالإضافة إلى توفير خيار أن تشتري عطر أونلاين بسهولة وأمان.
عمران خان
أحمد المغربي للعطور – عُمان
+968 9743 5598
email us here
Visit us on social media:
Instagram
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.