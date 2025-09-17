Học Viện Lạc Hồng Agent (HVLH) triển khai ba hoạt động hỗ trợ giáo dục và cứu trợ sau thiên tai tại Điện Biên

HVLH hỗ trợ Điện Biên sau mưa lũ: trao nhu yếu phẩm, tặng đồ dùng học tập cho học sinh, giúp dân ổn định cuộc sống và lan tỏa trách nhiệm xã hội.

VIETNAM, September 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sau đợt mưa lớn đầu tháng 8 gây thiệt hại tại một số khu vực thuộc xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, Học Viện Lạc Hồng Agent (HVLH), dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Giáo sư Nguyễn Hữu An, đã phối hợp cùng các cơ quan giáo dục địa phương và tổ chức cộng đồng triển khai chương trình thiện nguyện tập trung vào giáo dục và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân cũng như học sinh bị ảnh hưởng.

Thứ nhất, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại bản Tào Xa, HVLH và đội ngũ tình nguyện đã trao tặng những gói cứu trợ bao gồm gạo, chăn, màn và quần áo, giúp bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Thứ hai, hỗ trợ khôi phục giáo dục tiểu học.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học Phì Nhừ, HVLH đã gửi tặng vở, bút và đồ dùng học tập, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các gia đình, tạo điều kiện để học sinh yên tâm đến lớp.

Thứ ba, tài trợ dụng cụ học tập cho học sinh trung học cơ sở.

Tại Trường THCS Phì Nhừ, HVLH đã trao tặng đồ dùng học tập cần thiết, giúp các em nhanh chóng trở lại trường lớp và tiếp tục con đường học tập.

Giáo sư Nguyễn Hữu An, người trực tiếp tham gia, chia sẻ: “Giáo dục là một trong những sức mạnh quan trọng nhất trong quá trình tái thiết sau thiên tai. Thông qua ba hoạt động này, chúng tôi mong muốn không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mang đến cho học sinh cơ hội tiếp tục theo đuổi ước mơ.”

Ngoài chương trình tại Điện Biên, HVLH trong những năm gần đây cũng không ngừng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động đa dạng:

Hỗ trợ giáo dục cơ bản —— HVLH hợp tác cùng “Liên minh Giáo dục Toán học Toàn cầu” cung cấp các khóa học toán cơ bản và kiến thức tài chính cho học sinh tại các quốc gia đang phát triển, mang đến công cụ tri thức để thay đổi cuộc sống.



Thử thách Đầu tư cho Thanh niên —— Hàng năm, HVLH tổ chức “Cuộc thi Đầu tư Định lượng”, thu hút hàng nghìn bạn trẻ toàn cầu tham gia, qua đó rèn luyện tư duy dữ liệu, kỹ năng đổi mới và thúc đẩy sự phổ cập giáo dục tài chính.



Chia sẻ công nghệ và tài nguyên mở —— HVLH hợp tác với nhiều doanh nghiệp fintech, phát triển các hệ thống tư vấn đầu tư thông minh và công cụ tài chính chi phí thấp, trong đó có một phần mã nguồn mở, giúp hạ thấp rào cản tham gia thị trường cho nhà đầu tư phổ thông.



Giáo sư Nguyễn Hữu An nhấn mạnh: “Giáo dục không chỉ là nền tảng phát triển cá nhân mà còn là động lực then chốt để thúc đẩy tiến bộ xã hội. Thông qua những nỗ lực của Học Viện Lạc Hồng Agent, chúng tôi mong muốn kết hợp giữa giáo dục tài chính – công nghệ tiên tiến và hoạt động thiện nguyện, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực bền vững vào hệ sinh thái tài chính toàn cầu.”

Về Học Viện Lạc Hồng Agent (HVLH)

Học Viện Lạc Hồng Agent (HVLH), thành lập năm 2015 tại Singapore bởi Giáo sư Nguyễn Hữu An, chuyên đào tạo về trí tuệ nhân tạo, đầu tư định lượng và giáo dục fintech. Học viện đã đào tạo hơn 1.000 nhân sự chuyên nghiệp và phát triển hệ thống phân tích giao dịch thông minh Delta Mind 5.0. Với triết lý “Giáo dục là cầu nối giữa ước mơ và hiện thực”, HVLH không ngừng đổi mới giáo dục kết hợp với trách nhiệm xã hội, hướng tới việc trao quyền cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của tài chính – công nghệ toàn cầu.

