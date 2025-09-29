'Il Dono di Gigia' di Jasmine L. Quan: la Straordinaria Storia di un Legame che Cambia la Vita

Copertina del lbro "Il Dono di Gigia" Copertina Completa del libro -- Il Dono di Gigia Gigia su Calascio Fortress in Abruzzo Italia

La storia di Jasmine e Gigia la Gatta è una potente testimonianza del legame trasformativo—una connessione capace di guarire ferite e ridefinire la vita stessa.

Gigia non è solo entrata nella mia vita—mi ha salvata. Con il suo fascino discreto, mi ha ricordato il potere dell’amore, della risata e della gioia nei momenti più piccoli.” — Jasmine L. Quan

MILAN, ITALY, September 29, 2025 / EINPresswire.com / -- "I gatti sanno come ottenere il nostro amore senza mai chiederlo."Questa frase racchiude l’essenza di " Il dono di Gigia ", il nuovo libro di Jasmine L. Quan, un’autrice nota per il suo lavoro con i grandi felini e per le sue battaglie per la conservazione della fauna selvatica.Proprio come in una delle storie di gatti più conosciute, A Spasso con Bob di James Bowen, la storia di Jasmine è una potente testimonianza del legame trasformativo tra uomo e animale: un amore incondizionato di un felino che guarisce, riaccende la speranza e cambia la vita stessa.Con una carriera che l’ha portata dalle passerelle della moda al cuore della natura selvaggia, Jasmine ha affrontato un proprio cammino non sempre facile, culminato in un legame indissolubile con Gigia , la gatta che ha dato un nuovo senso alla sua visione della vita.Dopo aver lasciato il mondo del lusso per dedicarsi alla conservazione della fauna selvatica, ha guidato il Progetto Tigre della Cina Meridionale, una delle iniziative più audaci mai realizzate per la reintroduzione delle tigri in natura. Per oltre un decennio, ha addestrato e allevato tigri, un’esperienza raccontata in documentari come Last Chance Tiger e diversi articoli su Los Angeles Times , Science , BBC e CBS 60 Minutes.Un libro che celebra il potere della relazione tra uomo e animale e l'amore trasformativo dei felini:Gigia, pur essendo piccola rispetto alle tigri, le ha insegnato: la forza della dolcezza, della connessione e della fiducia reciproca. Ha trasformato il suo modo di vedere la vita, aiutandola a riscoprire la bellezza nelle cose semplici e a trovare una nuova strada, lasciando il passato al suo posto."Gigia non è solo entrata nella mia vita—mi ha salvata. Con il suo fascino discreto, mi ha ricordato il potere dell’amore incondizionato, della risata e della gioia nei momenti più piccoli." Afferma Jasmine.Ricco di umorismo, cuore e consigli pratici, il libro è reso una lettura imperdibile per gli amanti degli animali anche grazie a un’appendice sull’addestramento che propone diversi esercizi pratici."Il dono di Gigia" è un tributo ai legami inaspettati e all’impatto profondo che gli animali possono avere sulle nostre vite. Che tu sia un amante degli animali, qualcuno che ha trovato conforto in un amico a quattro zampe o semplicemente in cerca di ispirazione, questo libro ti toccherà nel profondo.Dettagli del Libro:Titolo: Il dono di Gigia: Dall’addestramento delle tigri a quello di un gattoAutrice: Jasmine L. QuanEditore : Accornero EdizioniDove trovarlo : Amazon.it e nei principali store online, ordinabile in libreriaQuesto è davvero un piccolo libro di grande saggezza, su come una persona, in una fase difficile della propria vita, riesca a risalire con l’aiuto di un animale. È anche un manuale su come trattare il gatto e come addestrarlo. Ed è un libro filosofico: ci sono molti momenti in cui Jasmine L. Quan trae delle conclusioni sull’esistenza, sul mondo e sulle relazioni.-Paolo Landi, scrittore e giornalista, autore di “La dittatura degli algoritmi”Segui Gigia, la Gatta Viaggiatrice:www. GigiaTravelCat .comInstagram: @GigiaTravelCatFacebook: @GigiaTravelCat /@ildonodigigia.libroTikTok: @GigiaTravelCatYouTube: @GigiaTravelCatPER INTERVISTE, RECENSIONI O APPROFONDIMENTI:📧 Email: Gigia@GigiaTravelCat.com

IL DONO DI GIGIA - Book Trailer

