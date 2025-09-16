H3ROES: IL PODCAST DI JIFFY | THE STORYTRENDING AGENCY SI AVVIA A REGISTRARE LA QUARTA STAGIONE

Frank Gallucci, Alessandro Gerbino e Csaba Della Zorza

16 SETTEMBRE 2025

MILAN, ITALY, September 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con 34 milioni di visualizzazioni e ascolti registrati in tre anni e un posto nella Top 25

dei podcast in tendenza su Spotify, il progetto racconta le sfide e le vite straordinarie dei suoi ospiti, fra imprenditori, personaggi dello spettacolo, sportivi, scrittori e creativi.

Si è conclusa con successo la terza edizione di H3ROES, il salotto digitale in cui JIFFY | The Storytrending Agency invita imprenditori, creativi, sportivi e personalità della cultura a raccontare le proprie storie. Nato da un’idea di Frank Gallucci e Alessandro Gerbino, founder dell’agenzia specializzata in content creation, talent management e social strategy, il podcast si è distinto per il suo format a tre voci – da qui il numero “3” nel nome – che alterna i due conduttori all’ospite, creando un dialogo autentico, capace di far emergere tanto i successi quanto la vita reale dei protagonisti.

A sedere sul divano del programma e ad animare la terza stagione sono state personalità come il ceo del team Aprilia Racing Massimo Rivola, gli imprenditori Luca Santeramo, fondatore del brand 545, e Francesca Ammaturo di Label Rose, il founder di Virgin Active Luca Valotta. Non sono mancati i racconti intimi e profondi di Raffaele Sollecito, della content creator Chiara Biasi, della conduttrice televisiva e regina delle buone maniera Csaba Della Zorza che hanno rivelato lati inediti della loro vita.

Puntata dopo puntata gli ospiti si sono svelati, confrontandosi con Gallucci e Gerbino che rappresentano le due anime complementari del progetto. Il primo, imprenditore e storyteller, porta la propria visione dello stile come risposta a tutto; il secondo, fondatore del progetto, è la controparte ideale per stimolare conversazioni profonde e trasversali. Insieme guidano una narrazione che intreccia intrattenimento, ispirazione e riflessione.

«Siamo davvero entusiasti di questa ultima stagione. Avere ospiti straordinari ci ha spinto ad alzare maggiormente la qualità del prodotto e la risposta del pubblico ci dà carburante per puntare sempre più in alto», ha commentato raccontato Alessandro Gerbino. «La trasversalità degli ospiti della terza stagione mi ha confermato che il sogno italiano esiste e resiste. Non vediamo l’ora di aprire la quarta stagione e introdurre alcune novità», ha aggiunto Frank Gallucci.

A confermare il successo del progetto sono i numeri: le prime tre stagioni hanno superato i 34 milioni di visualizzazioni e ascolti complessivi, con una crescita costante di follower e interazioni sulle piattaforme digitali. Nel 2025, H3ROES è entrato nella Top 25 dei podcast in tendenza su Spotify, consolidando la propria posizione come uno dei format di riferimento in Italia.

Le registrazioni della quarta stagione iniziano tra settembre e ottobre, con uscita prevista entro la fine del 2025. Sarà, promettono i fondatori, la stagione più ambiziosa di sempre. Con un nuovo calendario di puntate, reel quotidiani e una community sempre più attiva, H3ROES continua a essere uno spazio in cui le storie diventano ispirazione e le sfide personali si trasformano in lezioni collettive.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.