DEQ issues modified air quality permit to Carpenter Co.
The North Carolina Department of Environmental Quality’s Division of Air Quality (DAQ) has issued Carpenter Co., an expanded polystyrene manufacturer in High Point, Guilford County, a first-time Title V air quality permit.
Carpenter Co. previously held a synthetic minor air quality permit from DAQ that capped its emissions below major-source thresholds of 100 tons per year. This permit modification allows Carpenter Co. to emit pentane, a volatile organic compound (VOC), at major-source levels.
The facility remains classified as a minor source of hazardous air pollutants (HAPs) and is subject to federal rules for area sources of HAPs for its adhesive coating operations. The facility demonstrated that its emissions of toxic air pollutants will be below respective permitting rates.
The final Title V permit includes conditions that ensure ambient levels of all pollutants emitted by the facility comply with emission standards, including applicable health-based standards, beyond the facility’s fence line. The facility would also be subject to recordkeeping and reporting requirements and regular inspections.
After soliciting public comments on a draft of the air quality permit, DAQ made technical corrections to the final permit and added a production limit to ensure compliance with the proposed prevention of significant deterioration (PSD) facility-wide limit.
Copies of the final permit, final permit review, permit application, and a one-page project fact sheet are available online.
If you need this information in Spanish, Urdu, Arabic, Lao, Swahili or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.
El DEQ expide un permiso modificado de calidad del aire a Carpenter Co.
La División de Calidad del Aire (DAQ) del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ) ha concedido a Carpenter Co., un fabricante de poliestireno expandido con sede en High Point, condado de Guilford, su primer permiso de calidad del aire del Título V.
Carpenter Co. tenía un permiso para una fuente menor sintética emitido por la División de la Calidad del Aire que limitaba sus emisiones por debajo de los umbrales de fuentes principales de 100 toneladas por año. Esta modificación del permiso permite a Carpenter Co. emitir pentano, un compuesto orgánico volátil (COV), a niveles de fuente principal.
La instalación continúa clasificada como una fuente menor de contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP, por sus siglas en inglés) y está sujeta a las reglas federales para las fuentes de HAP en el área para sus operaciones de recubrimiento adhesivo. La instalación demostró que sus emisiones de contaminantes atmosféricos tóxicos estarán por debajo del índice de los permisos respectivos.
El permiso final del Título V incluye las condiciones que garantizan que los niveles medioambientales de todos los contaminantes emitidos por la sede, más allá de sus vallas, cumplan con los estándares de emisión, incluidos los estándares de salud aplicables. La instalación también estaría sujeta a requisitos de mantenimiento de registros e informes, y a inspecciones periódicas.
Después de solicitar comentarios públicos sobre un borrador del permiso de calidad del aire, la DAQ realizó correcciones técnicas al permiso definitivo y añadió un límite de producción para garantizar el cumplimiento del límite propuesto para la prevención del deterioro significativo (PSD) en toda la instalación.
Se pueden consultar en línea copias del permiso final, la revisión final del permiso, la solicitud de permiso y una hoja informativa de una página sobre el proyecto.
Si necesita más información en español, envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.
DEQ کارپینٹر کمپنی (Carpenter Co) کو ہوا کے معیار کا ترمیم شدہ اجازت نامہ جاری کرتا ہے۔
شمالی کیرولینا ڈیپارٹمنٹ آف انوائرمینٹل کوالٹی کے ڈویژن آف ایئر کوالٹی (DAQ) نے کارپینٹر کمپنی، جو ہائی پوائنٹ، گلفورڈ کاؤنٹی میں پولی اسٹرین بنانے والی ایک توسیعی کمپنی ہے، کو پہلی بار ٹائٹل V ایئر کوالٹی پرمٹ جاری کیا ہے۔
کارپینٹر کمپنی نے پہلے DAQ سے مصنوعی معمولی ہوا کے معیار کا اجازت نامہ حاصل کیا تھا جس نے اس کے اخراج کو 100 ٹن سالانہ کی بڑے ماخذ کی حد سے نیچے رکھا تھا۔ اجازت نامے کی یہ ترمیم کارپینٹر کمپنی کو اہم ماخذ کی سطح پر پینٹین، ایک غیر مستحکم نامیاتی مرکب (VOC) کا اخراج کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
یہ سہولت (جگہ) خطرناک فضائی آلودگی (HAPs) کے ایک معمولی ذریعہ کے طور پر درجہ بندی میں رہتی ہے اور اس کی چپکنے والی کوٹنگ کے کاموں کے لیے HAPs کے ایریا کے ذرائع کے وفاقی قوانین کے تابع ہے۔ اس سہولت نے ظاہر کیا ہے کہ اس کے زہریلے فضائی آلودگیوں کا اخراج متعلقہ اجازت کی شرح سے کم ہوگا۔
آخری ٹائٹل V اجازت نامے میں ایسی شرائط شامل ہیں جو اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ سہولت کے ذریعے خارج ہونے والے تمام آلودگیوں کی محیطی سطح اخراج کے معیارات کی تعمیل کرتی ہے، بشمول ان قابل اطلاق صحت پر مبنی معیارات کے، جو اس سہولت کی باڑ کی لکیر سے باہر ہوں۔ یہ سہولت (جگہ) ریکارڈ کیپنگ اور رپورٹنگ کے تقاضوں اور باقاعدہ معائنہ سے بھی مشروط ہوگی۔
ہوا کے معیار کے اجازت نامے کے مسودے پر عوامی تبصرے طلب کرنے کے بعد، DAQ نے حتمی اجازت نامے میں تکنیکی تصحیحیں کیں اور نمایاں بگاڑ (PSD) سہولت کی وسیع حد کی مجوزہ روک تھام کے ساتھ تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے پیداوار کی حد کا اضافہ کیا۔
حتمی اجازت نامے کی کاپیاں، حتمی اجازت نامے کا جائزہ، اجازت نامہ کی درخواست، اور ایک صفحے پر مشتمل پراجیکٹ فیکٹ شیٹ آن لائن دستیاب ہیں۔
اگر آپ کو کسی دوسری زبان میں معلومات درکار ہوں تو 919-707-8446 پر کال کریں یا Shawn.Taylor@deq.nc.gov پر ای میل کریں۔
ຖ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນນີ້ໃນພາສາລາວ, ອີເມວ Shawn.Taylor@deq.nc.gov
Ukihitaji taarifa hii kwa Kiswahili, tuma barua pepe kwa Shawn.Taylor@deq.nc.gov.
إذا احتجت إلى هذه المعلومات باللغة العربية، يُرجى إرسال رسالة بالبريد إلكتروني إلى Shawn.Taylor@deq.nc.gov
