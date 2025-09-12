Tocexa Crypto Exchange Lanza Interfaz en Español y Acelera su Crecimiento en México en Inversión de Acciones de EE. UU.

Gráfico de mercados financieros que simboliza el crecimiento de usuarios e inversiones tras el lanzamiento de la nueva interfaz en español de Tocexa Crypto Exchange Ltd.

Tocexa Crypto Exchange Ltd Localiza la Experiencia del Usuario y Registra un Aumento del 60% en el Compromiso de Inversionistas Mexicanos

MEXICO, September 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tocexa Crypto Exchange Ltd, una plataforma regulada de activos digitales y acciones estadounidenses, anunció hoy el lanzamiento oficial de su nueva interfaz en español, disponible en sus aplicaciones móviles y plataformas web. Esta actualización forma parte de su estrategia de localización para servir al creciente número de inversionistas en América Latina.

Desde el lanzamiento de la nueva interfaz en abril, Tocexa Crypto Exchange Ltd ha registrado un aumento del 63% en usuarios activos provenientes de México, así como un incremento del 48% en la duración promedio de sesiones dentro de la app. Estas mejoras han facilitado a los inversionistas minoristas navegar los flujos de operación, entender el mercado estadounidense y gestionar sus portafolios en su idioma nativo.

“El idioma no debe ser una barrera para acceder a oportunidades financieras,” declaró Luis Navarro, Líder de Producto LATAM en Tocexa Crypto Exchange Ltd. “Diseñamos la interfaz en español no solo como una traducción, sino incorporando matices culturales importantes para los nuevos inversionistas.”

Además de la nueva interfaz, Tocexa Crypto Exchange Ltd ha lanzado una serie de recursos educativos en español, incluyendo tutoriales en video, guías paso a paso y herramientas de integración asistidas por inteligencia artificial, especialmente diseñadas para quienes invierten por primera vez. Los usuarios también pueden consultar informes de ganancias, reportes de analistas y divulgaciones regulatorias en español con actualizaciones en tiempo real.

La plataforma ha integrado también canales de fondeo de pesos a dólares y flujos de verificación simplificados (KYC) para residentes mexicanos, lo que ha reducido las barreras de entrada y mejorado significativamente la experiencia general del usuario.

Tocexa Crypto Exchange Ltd planea seguir su expansión en América Latina, con versiones localizadas próximamente para Colombia, Chile y Argentina.

Sobre Tocexa Crypto Exchange Ltd

Tocexa Crypto Exchange Ltd es una plataforma de inversión regulada en Estados Unidos que ofrece operaciones sin comisión en acciones estadounidenses y criptoactivos. Con herramientas localizadas, interfaces multilingües y módulos de educación financiera, Tocexa Crypto Exchange Ltd permite a los inversionistas de América Latina construir portafolios globales con seguridad, simplicidad y confianza.



