Surinam y Timor Oriental libres de malaria: EBC y United to Beat Malaria reafirman su apoyo donde persisten las amenazas

EBC Financial Group y United to Beat Malaria celebran el logro de Surinam y Timor-Leste libres de malaria, con el pódcast Pulse 360° amplificando el llamado a una acción global continua.

Samuel Hertz, de EBC, reafirma el compromiso del grupo con Pulse 360° tras la certificación de la OMS sobre Timor Oriental y Surinam libres de malaria.

El podcast Pulse 360°, lanzado en julio de 2025, es la plataforma oficial de liderazgo intelectual de EBC en Spotify. Incluye conversaciones que abarcan la innovación financiera, la resiliencia del mercado y el impacto social. El episodio de Hertz ofrece una reflexión sincera sobre el liderazgo operativo, la responsabilidad personal y lo que significa para una empresa entrar en la defensa de la salud mundial.

«Creamos Pulse 360° para destacar a las personas y los valores que hay detrás de los mercados», señaló Hertz. «Y no se me ocurrió una forma más importante de empezar que compartir nuestra experiencia con United to Beat Malaria».

El episodio completo ya está disponible en Spotify. Los próximos episodios ofrecerán información sobre educación financiera, adaptación al clima y empoderamiento regional, tendiendo un puente entre la experiencia del sector y las historias humanas.

Mirando hacia el futuro: Día Mundial contra la Malaria en América y más allá

EBC seguirá apoyando la iniciativa «United to Beat Malaria» (Unidos contra la malaria) a través de nuevas campañas previstas para el Día Mundial contra la Malaria en América en noviembre, seguidas de otras más amplias a nivel mundial en abril de 2026. Estas iniciativas se basan en las estrategias más amplias de responsabilidad social corporativa (RSC) y medioambiental, social y de gobernanza (ESG) del grupo, que se centran en el desarrollo sostenible y el impacto inclusivo.

Para obtener más información sobre las iniciativas de responsabilidad social corporativa de EBC Financial Group, visite www.ebc.com/es/ESG.

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de negociación, incluyendo divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversores de más de 100 países y galardonada con premios internacionales, entre los que se incluyen varios reconocimientos de World Finance, EBC es considerada una de las mejores corredurías del mundo, con títulos como «Mejor plataforma de trading» y «El bróker más fiable». Gracias a su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre las mejores corredurías, por su capacidad para ofrecer soluciones de negociación seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los competitivos mercados internacionales.

Las filiales de EBC están autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC está formado por un equipo de expertos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Han atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que se merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de divisas (forex) del FC Barcelona y sigue impulsando asociaciones de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para promover iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

