Surinam y Timor Oriental libres de malaria: EBC y United to Beat Malaria reafirman su apoyo donde persisten las amenazas

EBC Financial Group y United to Beat Malaria celebran el logro de Surinam y Timor-Leste libres de malaria, con el pódcast Pulse 360° amplificando el llamado a una acción global continua.

Samuel Hertz, de EBC, reafirma el compromiso del grupo con Pulse 360° tras la certificación de la OMS sobre Timor Oriental y Surinam libres de malaria.

DC, UNITED STATES, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- A medida que la Organización Mundial de la Salud (OMS) certifica a Surinam como país libre de malaria, EBC Financial Group (EBC) se une a United to Beat Malaria y a socios de todo el mundo para celebrar este hito en la salud pública, al tiempo que hace un llamado a renovar la urgencia en las regiones donde la malaria sigue causando una pérdida significativa de vidas.

Casi la mitad de la población mundial vive en riesgo de contraer malaria, y erradicar la enfermedad podría salvar aproximadamente 11 millones de vidas, según la OMS.

En un nuevo episodio de Pulse 360°, el podcast oficial de EBC en Spotify, Samuel Hertz, director de APAC, comparte cómo la trayectoria de EBC con la campaña United to Beat Malaria de la Fundación de las Naciones Unidas se ha convertido en una misión a largo plazo de promoción, acción de los empleados y responsabilidad compartida.

«La certificación de Surinam demuestra lo que se puede conseguir cuando las estrategias a largo plazo se alinean con el liderazgo local y la voluntad global», afirma Hertz. «Sin embargo, en muchas partes de África, Asia y América Latina, se estima que la malaria sigue cobrando la vida de un niño cada minuto. No podemos permitirnos perder el rumbo ahora»

Aprovechar el impulso: una alianza basada en un propósito

La alianza de EBC con United to Beat Malaria comenzó en 2024, impulsada por la creencia compartida de que ningún niño debería morir por la picadura de un mosquito. Lo que comenzó como una colaboración basada en valores comunes se ha convertido en un movimiento global dentro de la empresa, respaldado tanto por la alta dirección como por la participación de los empleados de base en todas las oficinas de EBC en todo el mundo.

«No buscamos una causa, nos presentaron United to Beat Malaria y nos identificamos con ella de inmediato», dijo Hertz en el episodio. «Los datos eran impactantes. El 76 % de las muertes por malaria en la región africana son de niños menores de cinco años. Eso no solo es trágico, es inaceptable».

Desde entonces, EBC ha pasado de ser un aliado a un defensor activo, uniéndose a más de 120 delegados en la Cumbre Anual de Liderazgo de United to Beat Malaria en Washington D. C. y reuniéndose con legisladores estadounidenses para abogar por una financiación sostenida para la lucha contra la malaria. En 2025, la empresa también se convirtió por primera vez en patrocinadora corporativa de la Move Against Malaria 5K, movilizando a empleados de más de 30 países para concienciar y apoyar los esfuerzos de prevención.

«Lo que hizo que esto fuera especial fue lo personal que se volvió para nuestros equipos», dijo Hertz. «Vimos de todo, desde carreras en grupo hasta nuestros colegas mongoles completando los 5 km a caballo. Ese tipo de creatividad y compromiso, a través de las zonas horarias y las culturas, demuestra que esta misión nos pertenece a todos».

Solo en 2024, los programas United to Beat Malaria, apoyados por EBC, ayudaron a proteger a más de 1.67 millones de personas contra la malaria, apoyando la entrega de 132,000 mosquiteros tratados con insecticida, 299 300 tratamientos contra la malaria, 443 350 pruebas de diagnóstico rápido, la protección de 45 833 hogares mediante campañas de fumigación en interiores y la formación de 165 trabajadores sanitarios y técnicos de laboratorio.

Las amenazas continuas exigen inversiones continuas

Aunque la certificación de Surinam y Timor Oriental representa un avance importante, la malaria sigue siendo una amenaza mortal en muchas regiones, especialmente en las zonas afectadas por la inestabilidad climática, los desplazamientos y los sistemas de salud con recursos insuficientes. Según el Informe mundial sobre el paludismo 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el paludismo afectó a unos 263 millones de personas y se cobró más de 597 000 vidas, la mayoría de ellas de niños menores de cinco años.

Solo el continente africano representó el 94 % de los casos y el 95 % de todas las muertes relacionadas con la malaria. La OMS prevé además que el cambio climático podría aumentar las muertes por malaria en un 15 % entre 2030 y 2050, lo que intensificaría la amenaza para las regiones vulnerables.

Desde su creación, los programas de United to Beat Malaria han ayudado a evitar 2200 millones de casos y han salvado más de 12,7 millones de vidas mediante campañas de prevención, tratamiento y promoción.

La colaboración continua de EBC con «United to Beat Malaria» apoya directamente los esfuerzos para erradicar la malaria en el África subsahariana, América Latina y el Caribe, donde la carga sigue siendo desproporcionadamente alta. A través de su participación, EBC ayuda a financiar herramientas esenciales como mosquiteros tratados con insecticida, diagnósticos y tratamientos contra la malaria, y apoya la promoción de inversiones sanitarias globales continuas.

«No se trata solo de una cuestión de salud, sino también de una cuestión laboral, económica y estratégica a nivel mundial», afirmó Hertz. «Como institución financiera con clientes y personal en regiones donde la malaria es endémica, vemos el efecto dominó de esta enfermedad. Nuestro compromiso forma parte de la construcción de una resiliencia a largo plazo».

Una nueva plataforma para generar impacto: el podcast Pulse 360° debuta con un episodio centrado en la misión

El podcast Pulse 360°, lanzado en julio de 2025, es la plataforma oficial de liderazgo intelectual de EBC en Spotify. Incluye conversaciones que abarcan la innovación financiera, la resiliencia del mercado y el impacto social. El episodio de Hertz ofrece una reflexión sincera sobre el liderazgo operativo, la responsabilidad personal y lo que significa para una empresa entrar en la defensa de la salud mundial.

«Creamos Pulse 360° para destacar a las personas y los valores que hay detrás de los mercados», señaló Hertz. «Y no se me ocurrió una forma más importante de empezar que compartir nuestra experiencia con United to Beat Malaria».

El episodio completo ya está disponible en Spotify. Los próximos episodios ofrecerán información sobre educación financiera, adaptación al clima y empoderamiento regional, tendiendo un puente entre la experiencia del sector y las historias humanas.

Mirando hacia el futuro: Día Mundial contra la Malaria en América y más allá

EBC seguirá apoyando la iniciativa «United to Beat Malaria» (Unidos contra la malaria) a través de nuevas campañas previstas para el Día Mundial contra la Malaria en América en noviembre, seguidas de otras más amplias a nivel mundial en abril de 2026. Estas iniciativas se basan en las estrategias más amplias de responsabilidad social corporativa (RSC) y medioambiental, social y de gobernanza (ESG) del grupo, que se centran en el desarrollo sostenible y el impacto inclusivo.

Para obtener más información sobre las iniciativas de responsabilidad social corporativa de EBC Financial Group, visite www.ebc.com/es/ESG.

