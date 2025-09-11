EBC Financial Group：勢いに乗って、世界的な資金フローが日本のリフレーションを形作る 

EBC Financial Group：リフレに焦点を当てます。円資金のキャリーフローが世界市場を膨張させており、テクノロジーが最大のバブルリスクとして浮上しています。

EBC Financial Groupは、海外からの資金流入と円を原資としたキャリートレードが日本の上昇を支えている一方で、政策リスクがその勢いを逆転させる可能性があると指摘しています。

JAPAN, September 11, 2025 /EINPresswire.com/ -- 本株の上昇はしばしばリフレの兆候と表現されますが、その要因はさまざまです。EBC Financial Group（EBC）は、日本株の急騰を牽引したのは主に外国人投資家であり、国内機関投資家と家計は売り越しとなっています。同時に、円キャリートレードは依然として世界的な流動性供給源として中核を成しており、日本の低利回り資金を世界中の高利回り資産へと誘導しています。

EBC（英国）のCEO、デビッド・バレット氏は、キャリートレードが依然として日本の市場ダイナミクスの中心にあると指摘しました。ジャパンタイムズ紙で同氏が指摘したように、「誰もがキャリートレードについて書いてきましたが、実際のところ本当の意味では書かれてはいません。それはこれまで語られてきた以上に幅広く、複雑で、入り組んだものだからです。」

海外投資家と国内投資家の資金流入

海外投資家は今年、日本株に3.5兆円（230億米ドル）以上を投入し、日経平均株価とTOPIXを過去最高値に押し上げました。一方、国内投資家は資金を引き揚げ、株式を売却して海外資産に資金を振り向けています。特に個人投資家は依然として慎重な姿勢を維持しており、調査では上昇の持続性に対する確信が限定的であることが示されています。

デビッド・バレット氏は、この乖離は日本の外需への依存度の高さを示していると指摘し、「現在の上昇は、国内発のリフレーションというより、むしろ海外からの資金による楽観主義のように見えます。国内機関投資家の新たな参加がなければ、日本市場は世界的なセンチメントの急激な変化の影響を受け続けるリスクがあります」と述べています。

キャリートレードの動向

円は依然として世界の流動性において中心的な役割を果たしています。日本銀行（日銀）が政策金利を0.50%に据え置き、米連邦準備制度理事会（FRB）が5%を超える政策金利を維持していることから、利回り格差は引き続き円資金取引を促しています。ドル円は8月の安値から反発し、146～148円のレンジを維持しており、円に対する資金調達圧力が依然として続いていることを示しています。

EBCのアナリストは、円安は単なる通貨安の問題ではなく、世界の株式、ハイテク、新興国市場への流動性の波及経路でもあると指摘しています。トレーダーは日銀の政策だけでなく、利回り期待を変化させ、ボラティリティを刺激する可能性のある米国の関税リスクにも注意を払う必要があります。

脆弱な基盤

日本のリフレ相場の上昇と世界的なキャリートレードの持続性は、不透明な状況にかかっています。多くのことは、国内の確信よりも世界的な確信にかかっています。日本の機関投資家は、国内株式への投資を増やすのではなく、米国債や欧州債への資金流出を増やしています。同時に、世界の投資家は、政策の転換が最終的に円高につながる可能性を予想し、円戦略の転換に備えたポジションを取っています。

EBCのアナリストは、このことが株式相場の上昇とキャリートレードの両方を脆弱な状況に陥らせていると指摘しています。日銀による予想外の金融引き締め、あるいは米国の政策転換による金利差の縮小は、資金の流れを急激に逆転させ、キャリーポジションの解消を迫り、世界的なリスク資産の重しとなる可能性があります。

デビッド・バレット氏は次のように付け加えました。「日本のリフレ相場は、主に海外からの資金流入によって牽引され、円建て流動性によって支えられています。国内投資家が再び関与するまでは、その基盤は依然として脆弱です。政策やセンチメントの変化があれば、資金流入は急速に反転し、その影響は日本国外にまで及ぶ可能性があります。」

トレーダーへの影響

EBCのアナリストは、注目すべき主要な変数は中央銀行の政策と通貨動向であると強調しています。日本銀行のスタンス、特にイールドカーブ・コントロールや政策金利に関するスタンスの変化は、キャリートレードに即座に影響を及ぼすでしょう。米国の動向も同様に重要です。FRB（連邦準備制度理事会）のガイダンスや関税関連の政策変更は、利回り格差や世界的なリスク選好度に変化をもたらす可能性があります。

為替市場において、EBCのアナリストは、USD/JPYが依然として重要なバロメーターであると指摘しています。146円から148円のレンジでの変動は、日本銀行の弱気許容度を試し、介入リスクを高める可能性があります。これらの要因が相まって、日本の外貨建てリフレーションが持続可能か、それとも反転の恐れがある流動性主導の景気上昇局面の繰り返しとなるかが決まるでしょう。

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替（FX）の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

