ليبيا بيلد بنغازي يعود في نسخته الثالثة عام 2026، مواصلاً مسيرة نجاحه القياسي

ليبيا بيلد بنغازي

معرض ليبيا بيلد بنغازي 2026 يعود بعد نجاح 2024، بـ30,000 م² عرض، 300 عارض، 1,000 منتج، 20,000 زائر. منصة للتعاون في البناء والتنمية الليبية.

BENGHAZI, LIBYA, September 10, 2025 / EINPresswire.com / -- ما الذي جعل النسخة الثانية من معرض ليبيا بيلد بنغازي 2024 نجاحًا بارزًا؟اختتم المعرض بتحقيق إنجازات لافتة، حيث استقطب آلاف المتخصصين في القطاع، ورسخ مكانته كأهم معرض في مجال البناء والتشييد في ليبيا. وقد شهدت النسخة الماضية عرضًا لأحدث الحلول المبتكرة، وتأسيس شراكات استراتيجية، ودفع عجلة تطوير البنية التحتية في البلاد.متى يُقام معرض ليبيا بيلد بنغازي القادم؟ستُعقد النسخة الثالثة من المعرض خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل 2026 في مركز بنغازي للمعارض والمؤتمرات، وهو صرح حديث يوفّر منصة متميزة تجمع أسواق البناء والتشييد في شمال إفريقيا لتعزيز التعاون والنمو. لماذا غليك حضور معرض ليبيا بيلد بنغازي؟بصفته المعرض الدولي الرائد في ليبيا لقطاع البناء والتشييد، فقد تطور ليصبح منصة أساسية لجميع الأطراف المعنية. ويسلط المعرض الضوء على الدور المحوري لهذا القطاع في إنعاش الاقتصاد الليبي، وتحويل المشهد العمراني، وتحقيق التنمية المستدامة. في نسخة 2024، ناقش المشاركون قضايا البناء المستدام، والمواد المتقدمة، والمشاريع البنيوية الخاصة بالمنطقة. كما أتاح المعرض فرصًا للتواصل بين الشركات المحلية والخبراء الدوليين، بما عزز تبادل المعرفة والابتكار.ماذا ينتظر المشاركين في معرض ليبيا بيلد بنغازي 2026؟من المتوقع أن تتجاوز النسخة القادمة ما تحقق سابقًا عبر:• أكثر من 30,000 متر مربع من مساحات العرض المخصصة لتجارب غامرة.• أكثر من 300 عارض من الأسواق الإقليمية والعالمية.• أكثر من1,000 منتج وخدمة متطورة تشمل مواد البناء، معدات التشييد، التصاميم المعمارية، وأدوات إدارة المشاريع.• ما يزيد عن 20,000 زائر متوقع، من بينهم معماريون، مهندسون، مقاولون، مستثمرون، وممثلون عن الجهات الحكومية.كيف يتماشى المعرض مع الأهداف الاقتصادية لليبيا؟يأتي تنظيم المعرض في وقت يشهد استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية بهدف تنويع وتعزيز الاقتصاد. سواء كنت شركة ناشئة تسعى لدخول السوق، أو مؤسسة راسخة تتطلع للتوسع، فإن المعرض يتيح لكم فرصة لا مثيل لها للظهور في واحد من أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة.يوصي المنظمون بحجز الأجنحة وفرص الرعاية في وقت مبكر نظرًا لمحدودية المساحات في مركز بنغازي للمعارض والمؤتمرات. سارعوا الآن لتأمين موقعكم المميز والمساهمة في صياغة مستقبل صناعة البناء في ليبيا وشمال إفريقيا.عن معرض ليبيا بيلد بنغازييُعدّ معرض ليبيا بيلد بنغازي المعرض الدولي الأبرز في ليبيا المخصص لقطاع البناء والتشييد. ينظمه خبراء يمتلكون خبرة واسعة في إدارة المعارض ومعرفة معمّقة بالقطاع، بهدف ربط العارضين العالميين بالمشترين الإقليميين لدعم نمو البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. ومع نجاح النسخ السابقة، يواصل المعرض تقديم تجارب عالية القيمة قائمة على الرؤى والمعطيات الصناعية.

