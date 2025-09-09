Tocexa Crypto Exchange Ltd reporta un aumento del 72% en la actividad de trading de usuarios mexicanos en el segundo trimestre de 2025. La volatilidad del peso y la búsqueda de estabilidad en activos estadounidenses impulsan a inversionistas minoristas e

MEXICO, September 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Tocexa Crypto Exchange Ltd, una plataforma de corretaje e inversión regulada en Estados Unidos, anunció hoy que la actividad de trading por parte de usuarios mexicanos aumentó un 72% durante el segundo trimestre de 2025. Este repunte refleja una creciente demanda por inversiones en dólares, en medio de condiciones locales volátiles y la continua fluctuación del peso frente a las monedas globales.

La empresa atribuye este crecimiento a preocupaciones inflacionarias, incertidumbre sobre tasas de interés y un escepticismo creciente hacia los mercados bursátiles nacionales. En contraste, las acciones estadounidenses—especialmente en los sectores de tecnología, salud y energía—son vistas por los inversionistas mexicanos como más estables y con mayor diversificación internacional.

“Los inversionistas mexicanos están tomando decisiones estratégicas para protegerse del riesgo cambiario y la inestabilidad doméstica,” afirmó Sofía Velázquez, Directora de Estrategia de Mercado en Tocexa Crypto Exchange Ltd. “Las acciones de EE. UU. ofrecen tanto diversificación como una sólida cobertura frente a la depreciación del peso.”

Tocexa Crypto Exchange Ltd ha optimizado su plataforma para los usuarios mexicanos, incluyendo conversión de pesos a dólares, tableros de inversión completamente localizados en español, y herramientas educativas enfocadas en estrategias de inversión a largo plazo como el promedio del costo en dólares y la asignación de portafolios.

Inversionistas institucionales en México, como asesores independientes y oficinas familiares, también han comenzado a canalizar flujos de inversión transfronterizos a través de Tocexa Crypto Exchange Ltd para acceder al mercado estadounidense bajo una plataforma única, regulada y segura en cuanto a custodia, liquidez y cumplimiento normativo.

La empresa anticipa que esta tendencia se acelerará a medida que más inversionistas mexicanos transiten del enfoque especulativo hacia estrategias estructuradas de portafolio. Tocexa Crypto Exchange Ltd planea lanzar reportes trimestrales sobre tendencias de inversión en México y nuevas herramientas de asignación de activos asistidas por IA para usuarios de LATAM a inicios de 2026.

