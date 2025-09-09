டோக்கியோ டெல்லியில் பெரும் பந்தயம் கட்டுகிறது: EBC ¥10 டிரில்லியன் முதலீட்டை ஆராய்கிறது
EBC Financial Group ஜப்பானின் பெரிய அளவிலான முதலீடு, அதன் வர்த்தக ஓட்டங்கள், விநியோகச் சங்கிலிகள் மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகள் மீதான தாக்கத்தை ஆராய்கிறது.
INDIA, September 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் டோக்கியோ பயணத்தின்போது (29-31 ஆகஸ்ட்), அடுத்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவில் தனது முதலீட்டு இலக்கை ¥10 டிரில்லியனாக (தோராயமாக USD 68 பில்லியன்) இரட்டிப்பாக்க ஜப்பான் தயாராகி வருகிறது. இந்தியா மற்றும் ஜப்பானிய வணிகங்களுக்கு இடையே கையெழுத்திடப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 100 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் ஆதரவுடன், இந்த முயற்சி, இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நாடுகள் விநியோகச் சங்கிலிகள், தொழில்நுட்பம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் எவ்வாறு நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கட்டமைக்கின்றன என்பதற்கான உலகளாவிய மாற்றத்தை உணர்த்துகிறது.
“ஜப்பானின் ¥10 டிரில்லியன் முதலீடு ஒரு மூலோபாய தேசிய நடவடிக்கை,” என்று EBC நிதி குழுமத்தின் APAC தலைவர் சாமுவேல் ஹெர்ட்ஸ் கூறினார். "இந்தியாவை அதன் நீண்டகால பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம், ஜப்பான் உறுதியற்ற தன்மைக்கு எதிராக பாதுகாப்பைக் காப்பதோடு, விநியோகச் சங்கிலிகள் மற்றும் காலநிலை-தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்புக்கான நம்பகமான பங்காளியை உறுதிப்படுத்துகிறது."
இருதரப்பு முதலீட்டிலிருந்து உலகளாவிய உத்திக்கு:
2022 இல் ஜப்பானின் அசல் ¥5 டிரில்லியன் முதலீடு, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி திட்டங்களுக்கு அடித்தளமிட்டது. புதிய ¥10 டிரில்லியன் திட்டம் அந்த லட்சியத்தை உயர்த்துகிறது, இதில் சுசுகியின் USD 8 பில்லியன் முதலீடு, இந்தியாவை அதன் உலகளாவிய EV மையமாக மாற்றுவது முதல் பஞ்சாபில் ₹2,500 கோடி மதிப்புள்ள பசுமை எஃகு ஆலை வரையிலான திட்டங்கள் உள்ளன. இதன் நோக்கம் இப்போது குறைக்கடத்திகள், தூய்மையான எரிசக்தி, டிஜிட்டல் கூட்டாண்மைகள், AI-தலைமையிலான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் மருந்துப் பொருட்கள் வரை பரவியுள்ளது.
இந்த உறுதியானது, வாஷிங்டன் இந்திய ஏற்றுமதிகள் மீது கிட்டத்தட்ட USD 87 பில்லியன் அளவுக்கு புதிய வரிகளை விதித்த சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, இந்தியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான தருணத்தில் வந்துள்ளது. EBC நிதி குழுமத்தின் (EBC) ஆய்வாளர்கள், டோக்கியோவின் நிதி, உலகளாவிய வர்த்தகத் தடைகளை எதிர்கொள்ளும் ஒரு பின்னடைவுக்கான உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்ப மையமாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள டெல்லிக்கு ஆதரவளிக்கிறது, இது ஒரு மாற்று வளர்ச்சி இயந்திரம் மற்றும் ஒரு மூலோபாய சமநிலையை வழங்குகிறது என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.
தொழில்நுட்பம், எரிசக்தி மற்றும் மனித வளம்
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மையத்தில் உயர்-தாக்க முயற்சிகள் உள்ளன. டிஜிட்டல் பார்ட்னர்ஷிப் 2.0, இந்திய ஸ்டார்ட்அப்களை ஜப்பானின் மேம்பட்ட குறைக்கடத்திகள், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் முக்கியமான கனிமங்களின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புடன் இணைக்கும். ஒரு புதிய தூய்மையான எரிசக்தி உரையாடல், ஹைட்ரஜன், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் கார்பன் கடன் கட்டமைப்புகளில் கவனம் செலுத்தும் - நீண்டகால வளர்ச்சி காலநிலை பொறுப்புடன் இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது. இந்த ஒத்துழைப்பு புதிய தேவை சுழற்சிகளையும் உருவாக்கும் என்று EBC ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். பொருட்களுக்கு, லித்தியம் மற்றும் அரிதான மண் - ஜப்பானின் ESG உறுதிப்பாடுகள் என்பது தூய்மையான எரிசக்தி தேவை உலகளவில் ஆதார போட்டித்தன்மையை விரைவுபடுத்தும்.
உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சியும் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கும், மும்பை-அகமதாபாத் வழித்தடத்தில் ஜப்பானின் அடுத்த தலைமுறை E10 ஷிங்கான்சென் புல்லட் ரயில் பயன்படுத்தப்படும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு ஒரு மனித பரிமாணமும் உள்ளது: அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 50,000 இந்திய நிபுணர்கள் ஜப்பானில் பணிபுரியும் வாய்ப்புகள், அதோடு அரை மில்லியனுக்கும் அதிகமான பரஸ்பர வருகைகளுக்கான இலக்குகளும் உள்ளன.
திறமையான இந்திய தொழிலாளர்கள் ஜப்பானிய தொழில்துறைகளில் நுழைவது, கலாச்சார மற்றும் நிதி உறவுகளை ஆழப்படுத்துவதோடு உற்பத்தித்திறனை உயர்த்தும் என்று EBC ஆய்வாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். இந்தியாவுக்கு, இது பண வரவுகள் மற்றும் மூலதன வரவுகள் மட்டுமல்ல, யென்-ரூபாய் வர்த்தக வழித்தடத்தில் ஆழமான ஒருங்கிணைப்பு என்பதையும் குறிக்கிறது.
"ஜப்பானின் ¥10 டிரில்லியன் முதலீடு காசோலை எழுதுவதைப் பற்றியது அல்ல, உலகளாவிய மதிப்புச் சங்கிலிகளை எதிர்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றுவதைப் பற்றியது," என்று ஹெர்ட்ஸ் மேலும் கூறினார். "இது மூலதனம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் நிலைத்தன்மை இந்தியாவில் குவியும், இது உலகளாவிய சந்தைகளில் அலைகளை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கான ஒரு நீண்ட கால சமிக்ஞையாகும்."
உறுதியற்ற தன்மைக்கு எதிரான பிராந்திய பாதுகாப்பு
பொருளாதாரத்திற்கு அப்பால், டோக்கியோ உச்சிமாநாடு, இரண்டு ஜனநாயக நாடுகளுக்கு இடையிலான பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பை ஆழப்படுத்தி, 2008 பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த கூட்டு பிரகடனத்தை திருத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. EBC ஆய்வாளர்கள், இந்தியா-ஜப்பான் பாதுகாப்பு உறவுகளின் எந்தவொரு மேம்பாடும், தெற்கு சீன கடல் பதற்றங்கள் முதல் அமெரிக்க வர்த்தக கொள்கைகள் மாறுவது வரை பெருகிவரும் நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு எதிராக ஒரு பிராந்திய பாதுகாப்பாக செயல்படலாம், இதில் இந்தியாவிற்கு சமீபத்தில் டிரம்ப்பின் வரிகள் கிட்டத்தட்ட USD 87 பில்லியன் ஏற்றுமதிகளுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ளது.
டெல்லிக்கு, டோக்கியோவுடன் நெருங்கிய உறவுகள் என்பது சீனாவை சமநிலைப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அதன் “மேக் இன் இந்தியா, மேக் ஃபார் தி வேர்ல்ட்” (இந்தியாவில் உருவாக்கு, உலகத்திற்காக உருவாக்கு) என்ற உத்தியை வலுப்படுத்துவது, ஏற்றுமதி சந்தைகளை பல்வகைப்படுத்துவது மற்றும் உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முதலீட்டை ஈர்ப்பது பற்றியும் ஆகும். உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகள் சிதைந்து வருவதால், ஜப்பானுடன் ஆழமான பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார சீரமைப்பிற்கான இந்தியாவின் முயற்சி, தன்னை ஒரு புவிசார் அரசியல் நிலைப்படுத்துபவராகவும், ஒரு வளர்ச்சி மையமாகவும் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் ஒரு முயற்சியாகும்.
உலகளாவிய சந்தைகளுக்கான தாக்கங்கள்
எரிசக்தி கூறுகள் மற்றும் முக்கியமான கனிமங்களின் ஓட்டங்களை இந்தியா வழியாக திருப்பி விடலாம். தூய்மையான எரிசக்தி நிகழ்ச்சி நிரல் வலுப்பெறுவதால், கார்பன் சந்தைகள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்கவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட நிதியுதவி விரிவடைய வாய்ப்புள்ளது. இதற்கிடையில், நீண்டகால ஜப்பானிய மூலதன வரவுகள், யென்-ரூபாய் வழித்தடத்தை நிலைப்படுத்த உதவலாம், இது இந்தியாவிற்கு குறைந்த செலவில் நிதி அணுகலை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் ஜப்பானுக்கு அதன் உபரி மூலதனத்திற்கான ஒரு பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த அந்நிய செலாவணி இயக்கவியல், டாலர் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு எதிராக ரூபாயின் நெகிழ்வுத்தன்மையை வலுப்படுத்துவதோடு, இந்தோ-பசிபிக்கில் யென்-இணைக்கப்பட்ட வர்த்தக நிதியை ஆழப்படுத்தலாம்.
மறுப்பு: இந்த கட்டுரை EBC நிதி குழுமம் மற்றும் அதன் அனைத்து உலகளாவிய நிறுவனங்களின் அவதானிப்புகளை பிரதிபலிக்கிறது. இது நிதி அல்லது முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல. பொருட்கள் மற்றும் அந்நிய செலாவணி (FX) வர்த்தகத்தில், உங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டை விட அதிகமாக இழக்கும் அபாயம் உள்ளது. எந்தவொரு வர்த்தக அல்லது முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன், ஒரு தகுதியான நிதி ஆலோசகரை அணுகவும், ஏனெனில் EBC நிதி குழுமம் மற்றும் அதன் நிறுவனங்கள் இந்த தகவலை நம்பி ஏற்படும் எந்த சேதத்திற்கும் பொறுப்பல்ல.
பொருள் சந்தைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு www.ebc.com ஐப் பார்வையிடவும்.
EBC நிதி குழுமம் பற்றி
லண்டனில் நிறுவப்பட்ட EBC நிதி குழுமம் (EBC), நிதி தரகு மற்றும் சொத்து மேலாண்மையில் அதன் நிபுணத்துவத்திற்காக அறியப்பட்ட ஒரு உலகளாவிய பிராண்ட் ஆகும். இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, கேமன் தீவுகள், மொரீஷியஸ் மற்றும் பிற முக்கிய நிதி அதிகார வரம்புகளில் செயல்படும் அதன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம், EBC சில்லறை, தொழில்முறை மற்றும் நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் உலகளாவிய சந்தைகள் மற்றும் நாணயங்கள், பொருட்கள், CFDs மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை அணுக உதவுகிறது.
100-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் முதலீட்டாளர்களால் நம்பப்பட்டு, உலக நிதி உட்பட பல வருட அங்கீகாரத்துடன் உலகளாவிய விருதுகளை வென்றுள்ளது, EBC சிறந்த வர்த்தக தளம் மற்றும் மிகவும் நம்பகமான தரகர் உள்ளிட்ட பட்டங்களுடன் உலகின் சிறந்த தரகர்களில் ஒருவராக பரவலாக கருதப்படுகிறது. அதன் வலுவான ஒழுங்குமுறை நிலை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கான அர்ப்பணிப்புடன், EBC, போட்டித்தன்மை வாய்ந்த சர்வதேச சந்தைகளில் பாதுகாப்பான, புதுமையான மற்றும் வாடிக்கையாளருக்கு முதன்மை வர்த்தக தீர்வுகளை வழங்குவதற்கான அதன் திறனுக்காக தொடர்ந்து சிறந்த தரகர்களில் ஒருவராக தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
EBC-யின் துணை நிறுவனங்கள் அந்தந்த அதிகார வரம்புகளில் உரிமம் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன. EBC நிதி குழுமம் (UK) லிமிடெட் இங்கிலாந்தின் நிதி நடத்தை ஆணையத்தால் (FCA) ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது; EBC நிதி குழுமம் (கேமன்) லிமிடெட் கேமன் தீவுகள் நாணய ஆணையத்தால் (CIMA) ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது; EBC நிதி குழுமம் (ஆஸ்திரேலியா) Pty Ltd, மற்றும் EBC சொத்து மேலாண்மை Pty Ltd ஆகியவை ஆஸ்திரேலியாவின் பத்திரங்கள் மற்றும் முதலீட்டு ஆணையத்தால் (ASIC) ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றன; EBC நிதி (MU) லிமிடெட் மொரீஷியஸ் நிதி சேவைகள் ஆணையத்தால் (FSC) அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது.
EBC-யின் மையத்தில், பிளாசா உடன்படிக்கை மற்றும் 2015 சுவிஸ் ஃபிராங்க் நெருக்கடி முதல் COVID-19 தொற்றுநோயின் சந்தை எழுச்சிகள் வரை முக்கிய பொருளாதார சுழற்சிகளில் பயணித்த, முக்கிய நிதி நிறுவனங்களில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள தொழில் வல்லுநர்களின் குழு உள்ளது. நேர்மை, மரியாதை மற்றும் வாடிக்கையாளர் சொத்து பாதுகாப்பு ஆகியவை மிக முக்கியமான ஒரு கலாச்சாரத்தை நாங்கள் வளர்க்கிறோம், ஒவ்வொரு முதலீட்டாளர் உறவும் அதற்கு தகுதியான தீவிரத்தன்மையுடன் கையாளப்படுவதை உறுதிசெய்கிறோம்.
EBC FC Barcelona-வின் பெருமைமிக்க அதிகாரப்பூர்வ அந்நிய செலாவணி பங்குதாரர் மற்றும் ஐ.நா. அறக்கட்டளையின் ஐக்கியப்பட்ட மலேரியாவை வெல்லும் முன்முயற்சி, ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் பொருளாதாரம் துறை மற்றும் உலகளாவிய சுகாதாரம், பொருளாதாரம், கல்வி மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றில் முன்முயற்சிகளை ஆதரிக்க பல்வேறு வகையான கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கூட்டாண்மைகளை தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கிறது.
