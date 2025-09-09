EBC Financial Group invita en Money Expo Chile 2025 a transformar la incertidumbre en estrategia para inversionistas

David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd, intervino en Money Expo Chile 2025, llamando a los inversores a transformar la incertidumbre en estrategia y subrayando la educación y la disciplina como claves frente a la volatilidad global.

David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., subrayó que la educación y la disciplina son clave para navegar por la volatilidad global.

SANTIAGO, CHILE, September 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con la asistencia de más de 3.000 profesionales y más de 30 expositores, Money Expo Chile 2025 se llevó a cabo los días 27 y 28 de agosto en Espacio Riesco, consolidándose como un foro líder para analizar las perspectivas económicas de Chile y América Latina. En este contexto, EBC Financial Group presentó un enfoque centrado en la educación financiera, la gestión disciplinada de riesgos y el pensamiento estratégico como palancas para que los inversores locales conviertan la volatilidad en decisiones informadas y sostenibles.

Un telón de fondo desafiante para Chile

Las discusiones se desarrollaron en un contexto en el que Chile continúa enfrentando presiones inflacionarias por encima de la meta del Banco Central y ajustes tarifarios que pesan en el corto plazo, mientras que persisten desafíos estructurales para estimular la inversión y la productividad. A la luz de esto, EBC Financial Group enfatizó que el mero acceso a las plataformas de negociación no es suficiente; El verdadero diferenciador radica en leer el contexto, gestionar el riesgo y actuar con disciplina.

"Del caos a la estrategia": las principales conclusiones de la conferencia magistral

En su discurso de apertura, "Del caos a la estrategia: cómo los inversores latinoamericanos pueden superar la incertidumbre", David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd., trazó un recorrido por las crisis que han dado forma a la región en las últimas décadas, desde las crisis de deuda de la década de 1980 hasta el impacto de la pandemia, con el fin de extraer lecciones de resiliencia que siguen siendo relevantes en la actualidad. Destacó que las tensiones comerciales internacionales, los ciclos de tasas de interés y la volatilidad de las materias primas requieren que los inversores combinen educación continua, una visión a largo plazo y estrategias rigurosas de gestión de riesgos. Al mismo tiempo, señaló las oportunidades vinculadas al nearshoring, la diversificación de las exportaciones y el papel de LATAM como proveedor global clave de recursos.

Lo que dijo David Barrett

"Una de las mayores fortalezas de América Latina hoy radica en sus fundamentos mejorados, desde reservas de divisas mejor administradas y una gobernanza económica más sólida hasta la demanda global de materias primas como litio, cobre, soja y petróleo.", declaró David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd.

"Juntos, estos elementos proporcionan una base sólida que amortigua los choques externos y posiciona a la región para un crecimiento sostenible a largo plazo", agregó David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd.

Compromiso con la comunidad financiera

Además de su papel en la agenda de la conferencia, EBC Financial Group mantuvo reuniones con medios de comunicación, clientes y partes interesadas del ecosistema financiero para profundizar alianzas y promover prácticas comerciales responsables. La presencia de la firma en Money Expo Chile 2025 reforzó la importancia de brindar apoyo local en español, junto con marcos regulatorios robustos y herramientas analíticas que eleven el estándar de la industria.

Compromiso con Chile y América Latina

La participación de EBC Financial Group en Santiago se alinea con su misión de empoderar a los inversionistas en la región a través de educación práctica y orientación estratégica. Desde diciembre de 2023, la firma ha capacitado a más de 4.000 traders en LATAM a través de sesiones de capacitación, seminarios web y soporte local, un modelo diseñado para transformar el mero acceso en capacidad de toma de decisiones y convertir la incertidumbre en una oportunidad sostenible.

Descargo de responsabilidad: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group y todas sus entidades globales. No es un consejo financiero o de inversión. El comercio de materias primas y divisas (FX) implica un riesgo significativo de pérdida, que podría exceder su inversión inicial. Consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar cualquier decisión comercial o de inversión, ya que EBC Financial Group y sus entidades no son responsables de ningún daño que surja de la confianza en esta información.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluidos el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a las oportunidades comerciales, incluidas divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversores en más de 100 países y honrado con premios globales, incluido el reconocimiento de varios años de World Finance, EBC es ampliamente considerado como uno de los mejores corredores del mundo con títulos que incluyen Mejor plataforma de negociación y Corredor más confiable. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también ha sido clasificado constantemente entre los mejores corredores, en los que se confía por su capacidad para ofrecer soluciones comerciales seguras, innovadoras y que priorizan al cliente en mercados internacionales competitivos.

Las subsidiarias de EBC tienen licencia y están reguladas dentro de sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están regulados por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el núcleo de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en las principales instituciones financieras. Habiendo navegado por ciclos económicos clave desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta los trastornos del mercado de la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos del cliente son primordiales, asegurando que cada relación con los inversores se maneje con la máxima seriedad que merece.

EBC es un orgulloso socio oficial de intercambio de divisas del FC Barcelona y continúa impulsando asociaciones impactantes para empoderar a las comunidades, principalmente a través de la iniciativa Unidos para vencer la malaria de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para defender iniciativas en salud global, economía, educación y sostenibilidad.

https://www.ebc.com/es/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.