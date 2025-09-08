Envu completa la adquisición de los productos Actellic de Syngenta para el mercado de granos almacenados

La cartera combinada ofrece a los productores y comerciantes de granos una solución totalmente integrada para una protección más frente a contra plagas dañinas

CARY, NC, UNITED STATES, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, una empresa global de ciencias ambientales que ofrece innovaciones con visión de futuro para proteger y mejorar la salud de nuestro entorno en todo el mundo, ha anunciado que ha completado la adquisición de varios productos Actellic de Syngenta para su uso en el segmento de los granos almacenados. El acuerdo, que se firmó en abril de este año y se cerró a fines de la semana pasada, otorga a Envu derechos globales completos sobre la línea Actellic en el mercado de granos almacenados, complementando la cartera existente de Envu y brindando a los productores una solución totalmente integrada para una cobertura más amplia contra las plagas de los granos almacenados.«Estamos encantados de cerrar oficialmente este acuerdo y comenzar a integrar estas populares herramientas en nuestra cartera de granos almacenados», afirmó la directora de Marketing de Envu, Tiffany Fremder. «Los productos Actellic se combinan bien con K-Obioly otras soluciones para granos almacenados de Envu para ofrecer un potente control de amplio espectro en el que nuestros clientes pueden confiar con el fin de proteger sus medios de vida de las plagas dañinas».La adquisición incluye varios productos, que actualmente están disponibles en diferentes partes del mundo, principalmente las siguientes:— Insecticidas Actellic50EC y ActellicPro500EC: estas formulaciones líquidas están disponibles en América Latina, así como en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Ambos productos proporcionan un control duradero y efectivo contra una variedad de plagas de insectos de los granos almacenados.— Generador de humo Actellicn.º 20: esta formulación está disponible en la región EMEA a través de un socio externo. Proporciona un control duradero y efectivo contra la invasión de una variedad de plagas de insectos en entornos de granos almacenados.— ActellicGold Dusting Power: esta formulación en polvo está disponible en África. Facilita el control de una amplia gama de insectos de los granos almacenados gracias al efecto sinérgico de dos principios activos.«El segmento de granos almacenados sigue siendo un área de inversión para Envu, ya que el porcentaje de alimentos que se pierden después de la cosecha es demasiado elevado como para ignorarlo», afirmó el director ejecutivo de Envu, Gilles Galliou. «Cerrar esta adquisición refuerza nuestro compromiso de sostenibilidad para promover la seguridad alimentaria, al permitirnos ofrecer a los productores y comerciantes de granos soluciones aún más integrales para proteger uno de los activos más importantes de la sociedad: nuestro suministro de alimentos».Envu y Syngenta trabajarán en estrecha colaboración durante los próximos meses para integrar la línea de productos Actellic en los sistemas y procesos de Envu. Syngenta continuará vendiendo el producto a los clientes de granos almacenados en nombre de Envu durante este período de transición, momento en el cual las ventas se trasladarán completamente a Envu. Ambas compañías se comunicarán directamente con los clientes para gestionar las expectativas durante esta transición.La adquisición de Actellic atañe únicamente a los activos de productos; no se han incluido en la venta activos relacionados con los empleados ni con las instalaciones. Para obtener más información sobre Envu, incluido su compromiso con la seguridad alimentaria, visite envu.com. ###Acerca de EnvuEnvu se fundó en 2022 como una empresa basada en una larga experiencia en ciencias ambientales con el único propósito de promover entornos saludables para todos, en todas partes. Envu ofrece servicios específicos para el control profesional de plagas, silvicultura, espacios ornamentales, golf, gestión de vegetación industrial, jardines y paisajismo, control de mosquitos y praderas y pastos. Envu colabora con los clientes en el diseño de soluciones innovadoras que puedan satisfacer sus requisitos actuales y futuros. La cartera de productos de Envu incluye más de 250 marcas reconocidas y de confianza. Contamos con más de 1000 empleados y operamos en más de 100 países, con cuatro centros globales de innovación. Para obtener información adicional, visite www.envu.com . Síganos en LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu Personas de contacto para consultas de medios de comunicación:Jennifer Poore, EnvuCorreo electrónico: jennifer.poore@envu.comDeclaraciones prospectivasEste comunicado puede contener declaraciones prospectivas basadas en suposiciones actuales y previsiones realizadas por la dirección de Envu. Los distintos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos podrían dar lugar a diferencias materiales entre los resultados futuros reales, la situación económica, el desarrollo o el funcionamiento de la empresa y las estimaciones que se aquí se muestran. La empresa no asume ninguna responsabilidad en absoluto de actualizar estas declaraciones prospectivas o ajustarlas en función de acontecimientos o desarrollos futuros.Envu, el logotipo de Envu y K-Obiol son marcas comerciales registradas propiedad de Environmental Science U.S. LLC o una de sus filiales. Actellic es una marca registrada de Syngenta.

