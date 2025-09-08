News Provided By

Envu finalizuje przejęcie produktów Actellic od Syngenty dla rynku magazynowanego ziarna

Połączone portfolio oferuje plantatorom i handlowcom zbożem zintegrowane rozwiązanie zapewniające szerszą ochronę przed szkodnikami

CARY, NC, UNITED STATES, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Envu, globalna firma zajmująca się nauką o środowisku, dostarczająca nowatorskie rozwiązania chroniące i poprawiające zdrowie środowiska naturalnego na całym świecie, ogłosiła przejęcie od firmy Syngenta, kilku produktów Actellic do wyłącznego stosowania w segmencie magazynowania ziarna. Umowa, która zostałą podpisana w kwietniu tego roku i zawarta pod koniec ubiegłego tygodnia, nadaje Envu pełnię praw globalnych do linii Actellic na rynku magazynowania zboża, dzięki czemu uzupełnia aktualne potfolio Envu, a hodowcom daje w pełni zintegrowane rozwiązanie do szerszego stosowania środków przeciwko szkodnikom magazynowanego zboża.„Jesteśmy podekscytowani oficjalnym sfinalizowaniem tej umowy i rozpoczęciem integracji tych popularnych narzędzi z naszą ofertą produktów do magazynowanego ziarna” – powiedziała Tiffany Fremder, dyrektor ds. marketingu w Envu. „Produkty Actellic dobrze komponują się z produktem K-Obioli innymi rozwiązaniami Envu do magazynowanego ziarna, dzięki czemu zapewniają skuteczną, szerokospektralną kontrolę, na którą nasi klienci mogą liczyć, aby chronić źródło swojego utrzymania przed szkodnikami.”Nabycie to dotyczy kilku produktów, które są obecnie dostępne w różnych regionach świata, a mianowicie:— Actellic50EC i ActellicPro500EC: te płynne środki są dostępne w Ameryce Łacińskiej, a także w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Oba produkty skutecznie zwalczają szereg szkodników owadzich w magazynowanym ziarnie i zapewniają jego długotrwałą ochronę.— Generator dymu ActellicNo. 20: ten środek jest dostępny w Europie za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Zapewnia on skuteczną i długotrwałą ochronę przed inwazją szeregu szkodników owadzich w środowisku magazynowanego ziarna.— ActellicGold Dusting Power: ten środek w proszku jest dostępny w Afryce. Zwalcza on szerokie spektrum szkodników magazynowanego ziarna dzięki uzupełniającemu się działaniu dwóch aktywnych składników.„Segment magazynowanego ziarna pozostaje obszarem inwestycyjnym dla Envu, ponieważ odsetek żywności traconej po zbiorach jest zbyt duży, aby go zignorować” – powiedział dyrektor generalny Envu, Gilles Galliou. „Sfinalizowanie tego nabycia wzmacnia nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa żywnościowego. Dzięki temu możemy zapewnić plantatorom i podmiotom zajmującym się obrotem ziarnem ajeszcze bardziej kompleksowe rozwiązania, aby chronić jeden z najważniejszych zasobów społeczeństwa, czyli nasze zasoby żywności.”Envu i Syngenta będą w nadchodzących miesiącach ściśle współpracować w celu zintegrowania linii produktów Actellic z systemami i procesami Envu. W okresie przejściowym Syngenta będzie nadal sprzedawać produkt klientom zajmującym się magazynowaniem ziarna w imieniu Envu, a następnie sprzedaż zostanie w całości przeniesiona do Envu. Obie firmy będą się komunikować bezpośrednio z klientami, aby zarządzać ich oczekiwaniami w trakcie tej zmiany.Nabycie Actellic obejmuje wyłącznie produkty, a nie dotyczy pracowników ani obiektów. Więcej informacji o firmie Envu, w tym o jej zaangażowaniu w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, można znaleźć w witrynie envu.com ###Informacje o firmie EnvuEnvu założono w 2022 roku jako nową firmę zbudowaną na bazie wieloletniego doświadczenia w dziedzinie nauk o środowisku, stawiającą sobie za jedyny cel rozwijanie zdrowego środowiska wszędzie i dla każdego. Firma oferuje dedykowane usługi w zakresie: profesjonalnej ochrony przed szkodnikami, leśnictwa, roślin ozdobnych, pól golfowych, ochrony roślin przemysłowych, trawników i krajobrazu, ochrony przed komarami oraz wybiegów i pastwisk. Envu współpracuje z klientami przy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, które spełniają ich obecne i wybiegające w przyszłość wymagania. Portfolio Envu obejmuje ponad 250 zaufanych i dobrze znanych marek. Firma zatrudnia ponad 1000 osób i prowadzi działalność w ponad 100 krajach, mając do dyspozycji cztery globalne centra innowacji. Dodatkowe informacje podano w witrynie www.envu.com . Obserwuj nas na LinkedIn: www.linkedin.com/company/envu. Kontakt w sprawie zapytań mediów:Jennifer Poore, EnvuAdres e-mail: jennifer.poore@envu.comOświadczenia dotyczące przyszłościNiniejszy komunikat dla mediów może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na obecnych założeniach i prognozach przedstawianych przez kierownictwo Envu. Różne znane i nieznane zagrożenia, niepewności i inne czynniki mogą doprowadzić do istotnych różnic pomiędzy rzeczywistymi przyszłymi wynikami, sytuacją finansową, rozwojem lub osiągnięciami firmy a szacunkami podanymi w niniejszym dokumencie. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację tych oświadczeń dotyczących przyszłości ani za dostosowywanie ich do przyszłych zdarzeń lub opracowań.Envu, logo Envu i K-Obiol są znakami towarowymi należącymi do spółki Environmental Science U.S. LLC lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Actellic jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Syngenta.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.