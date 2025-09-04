東京押注德里：EBC 解析 10 兆日圓投資案

EBC 金融集團剖析日本對印度 10 兆日圓承諾如何重塑全球供應鏈、潔淨能源以及科技合作關係。

JAPAN, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- 日本正準備在未來十年將對印度的投資目標加倍至 10 兆日圓（約 680 億美元）。該計畫於印度總理莫迪 8 月 29–31 日訪問東京期間宣布，並獲得近 100 項印日企業之間簽署的合作備忘錄（MoUs）支持，這一舉措意味著全球正迎來一場供應鏈、科技與能源安全韌性的重組浪潮，特別是在印太地區。

「日本的 10 兆日圓承諾是一項戰略性國家行動，」EBC 金融集團亞太區主管 Samuel Hertz 表示。「藉由將印度納入其長期經濟與安全架構，日本一方面對沖市場波動，另一方面確保供應鏈與氣候科技合作的可靠夥伴。」

從雙邊投資到全球戰略

日本於 2022 年的原始 5 兆日圓承諾奠定了基礎設施與製造業專案的框架，而新的 10 兆日圓計畫則將雄心提升至更高層級。專案涵蓋範圍廣泛，從鈴木汽車 80 億美元投資將印度打造為其全球電動車樞紐，到旁遮普 250 億盧比的綠色鋼鐵工廠。如今的範疇已擴展至半導體、清潔能源、數位合作、人工智慧驅動的創新，以及製藥產業。

這一承諾正值關鍵時刻，僅在美國對近 870 億美元印度出口商品加徵新關稅後數週。EBC 金融集團分析師指出，東京的資本不僅為印度提供替代性增長動能，更是一項戰略平衡，支持新德里在全球貿易逆風下推動自身成為具韌性的製造與科技中心。

科技、能源與人力資本

協議的核心是一系列高影響力倡議。「數位夥伴關係 2.0」將把印度新創企業與日本在半導體、人工智慧與關鍵礦產的先進生態系統連結起來。一項新的「清潔能源對話」將聚焦於氫能、再生能源與碳權架構，確保長期增長與氣候責任相一致。EBC 分析師指出，這類合作可能創造新的需求循環，尤其是在大宗商品市場。隨著日本強化 ESG 承諾，對鋰與稀土的清潔能源需求將推升全球供應競爭。

基礎建設發展亦是重點，日本新一代 E10 新幹線將確定部署於孟買–艾哈邁達巴德走廊。協議也包含人力面向：未來五年將為 5 萬名印度專業人才赴日工作鋪路，同時設定雙方逾 50 萬次互訪的目標。

EBC 分析師評論指出，印度技術勞工進入日本產業，不僅能提升生產力，也能深化文化與金融連結。對印度而言，這代表不只是匯款與資本流入，更意味著融入「日圓–盧比」貿易走廊。

「日本的 10 兆日圓承諾並非單純的資金輸出，而是為全球價值鏈打造前瞻韌性，」Hertz 補充道。「這是一個長期訊號，資本、科技與永續性將在印度匯聚，並對全球市場產生連鎖效應。」

區域對沖波動性

除了經濟領域，東京峰會亦預期將修訂 2008 年《安全合作共同宣言》，深化兩大民主國家的防務協調。EBC 分析師指出，任何印日安全關係的強化都可能成為區域對沖，應對日益升高的不確定性——從南海緊張局勢到美國貿易政策的轉變，包括印度近期因川普政府加徵關稅而面臨的 近 870 億美元出口衝擊。

對新德里而言，與東京的更緊密關係不僅是平衡中國，同時也是鞏固「印度製造、世界共享」戰略，藉此分散出口市場並吸引製造與科技投資。隨著全球供應鏈裂解，印度追求與日本更深層的安全與經濟對接，顯示其希望同時扮演地緣政治穩定器與增長樞紐的角色。

對全球市場的啟示

對交易員與投資人而言，這一承諾的外溢效應將十分深遠。EBC 分析師指出，供應鏈的重新調整可能會使半導體、清潔能源零組件以及關鍵礦產的流向透過印度重新分配。隨著清潔能源議程的推進，碳市場和再生能源相關的融資預計將持續擴張。與此同時，來自日本的長期資本流入可能有助於穩定盧比–日圓走廊，既為印度提供更低成本的融資來源，也為日本的資本盈餘提供更加多元的出口管道。這種外匯動態或將增強盧比對美元波動的韌性，同時深化印太地區與日圓掛鉤的貿易融資。

免責聲明

本文僅反映 EBC 金融集團及其全球實體 的觀察與觀點，僅供參考，並不構成任何金融或投資建議。商品與外匯（FX）交易涉及重大風險，虧損金額可能超過您的初始投資。在做出任何投資或交易決策前，請務必審慎考量自身財務狀況、投資目標、專業知識與風險承受能力，並在必要時諮詢合格財務顧問。EBC 金融集團及其實體對因依賴本文內容而造成的任何損失，概不承擔責任。

