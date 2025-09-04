EBC Financial Group：東京はデリーに巨額投資か、EBCが10兆円の投資を分析

EBC Financial Group：日本によるインドへの10兆円の投資が、世界のサプライチェーン、クリーンエネルギー、テクノロジーパートナーシップにどのような変化をもたらすかを分析しています。

JAPAN, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- 日本は、インドのナレンドラ・モディ首相の東京訪問（8月29～31日）の際に、今後10年間でインドへの投資目標を10兆円（約680億米ドル）に倍増させる準備を進めていると発表しました。日印企業間で締結された約100件の覚書（MoU）に支えられたこの取り組みは、インド太平洋地域におけるサプライチェーン、テクノロジー、エネルギー安全保障のレジリエンス構築における世界各国の取り組みの変化を示唆しています。

EBC Financial Groupのアジア太平洋地域責任者であるサミュエル・ハーツ氏は、「日本の10兆円投資は、国家戦略的な動きです。インドを日本の長期的な経済・安全保障の枠組みにしっかりと組み込むことで、日本は変動リスクへの対応を図ると同時に、サプライチェーンや気候変動対策における信頼できるパートナーを確保しています。」と述べました。

二国間投資からグローバル戦略へ

日本は当初、2022年に5兆円を投じる計画を表明し、インフラ整備と製造業プロジェクトの基盤を築きました。新たな10兆円計画は、その野心をさらに高め、スズキによるインドをグローバルEV拠点とするための80億米ドルの投資から、パンジャブ州に2,500億ルピー規模のグリーンスチール工場を建設するプロジェクトまで、幅広いプロジェクトを網羅しています。現在、その範囲は半導体、クリーンエネルギー、デジタルパートナーシップ、AI主導のイノベーション、医薬品にまで広がっています。

この公約は、米国がインドからの約870億米ドル相当の輸出品に新たな関税を課してからわずか数週間後、インドにとって極めて重要な時期に発表されました。EBCのアナリストは、東京は代替的な成長エンジンと戦略的なカウンターウェイトとしてのバランスの両方を提供し、世界的な貿易の逆風に直面しながらも、インドが強靭な製造・テクノロジー拠点としての地位を確立しようとする動きを支えると指摘しています。

テクノロジー、エネルギー、そして人的資本

本協定の中核は、一連の大きな影響力を持つイニシアチブです。「デジタル・パートナーシップ2.0」は、インドのスタートアップ企業と、半導体、人工知能、そして重要鉱物分野における日本の先進的なエコシステムを結び付けます。新たなクリーンエネルギー対話は、水素、再生可能エネルギー、そして炭素クレジットの枠組みに焦点を当て、長期的な成長と気候変動への責任の整合性を確保します。EBCのアナリストは、この協力によって新たな需要サイクルが創出される可能性があるとも指摘しています。コモディティ、リチウム、レアアースに関しては、ESGへの日本の取り組みは、よりクリーンなエネルギー需要が世界的な調達競争を加速させることを意味します。インフラ開発もまた中心的な位置を占め、日本の次世代E10系新幹線がムンバイ・アーメダバード間を走ることが確定しました。この協定は人的側面も持ち合わせています。今後5年間で5万人のインド人専門家が日本で就労できる道筋が示され、50万人以上の相互訪問が目標となっています。

EBCのアナリストは、熟練したインド人労働者が日本の産業に参入することで、生産性の向上と文化・金融関係の深化が期待できると指摘しています。インドにとって、これは送金や資本流入だけでなく、円・ルピー貿易回廊へのより深い統合を意味します。

ハーツ氏は「日本が10兆円を拠出するコミットメントは、小切手を切ることではなく、グローバルバリューチェーンの将来性確保に大きく貢献しています。これは、資本、技術、そして持続可能性がインドに集約され、世界市場に波及効果をもたらすという長期的なシグナルです。」と付け加えました。

不安定な状況への地域的ヘッジ

経済面以外にも、東京サミットでは2008年の安全保障協力に関する共同宣言の改定が予定されており、両民主主義国家間の防衛連携が深まると見込まれています。EBCのアナリストは、日印安全保障関係の強化は、南シナ海をめぐる緊張から、米国の貿易政策の転換（インドは最近、トランプ大統領による追加関税の対象となり、約870億ドルの輸出が脅かされています）に至るまで、高まる不確実性に対する地域的なヘッジとして機能する可能性があると指摘しています。

インドにとって、東京との緊密な関係構築は中国との均衡を保つだけでなく、「インドで製造し、世界のために製造する」戦略を強化し、輸出市場の多様化を図り、製造業とテクノロジーへの投資を誘致することにもつながります。世界のサプライチェーンが分断される中、インドが日本との安全保障と経済面での連携強化を追求することは、地政学的安定要因と成長ハブの両面を担おうとする試みの表れです。

世界市場への影響

トレーダーや投資家にとって、その波及効果は広範囲に及ぶでしょう。EBCのアナリストによると、注目すべき3つの重要な分野があります。サプライチェーンの再編により、半導体、クリーンエネルギー部品、そして重要な鉱物のフローがインド経由となる可能性があります。クリーンエネルギー政策が推進されるにつれ、炭素市場と再生可能エネルギー関連ファイナンスは拡大する可能性が高いかもしれません。一方、日本からの長期的な資本流入は、ルピー・円相場の安定化に寄与する可能性があります。インドは低コストの資金調達手段を得ることができ、日本は余剰資金のより多様な運用先を得ることができます。こうした為替動向は、ルピーのドル変動に対する耐性を強化すると同時に、インド太平洋地域における円連動型貿易金融の深化を促す可能性があります。

