Na Money Expo Chile 2025, a EBC Financial Group conclama os investidores do país a transformar a incerteza em estratégia

David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd., ressaltou que educação e disciplina são fundamentais para enfrentar a volatilidade global.

SANTIAGO, CHILE, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Com mais de 3.000 profissionais e 30 expositores presentes, a Money Expo Chile 2025 foi realizada nos dias 27 e 28 de agosto, no Espacio Riesco, consolidando-se como um dos principais fóruns para a análise do cenário econômico do Chile e da América Latina. Nesse contexto, a EBC Financial Group apresentou uma abordagem centrada em educação financeira, gestão disciplinada de riscos e pensamento estratégico como alavancas para que os investidores locais transformem a volatilidade em decisões informadas e sustentáveis.

Um cenário desafiador para o Chile

Os debates ocorreram em um contexto no qual o país segue enfrentando pressões inflacionárias acima da meta do Banco Central e ajustes tarifários que pesam no curto prazo, enquanto persistem desafios estruturais para estimular o investimento e a produtividade. Diante disso, a EBC Financial Group destacou que o simples acesso a plataformas de negociação não é suficiente; o verdadeiro diferencial está em interpretar o contexto, gerenciar riscos e agir com disciplina.

“Do caos à estratégia”: principais insights da palestra

Em sua apresentação principal, “Do Caos à Estratégia: Como os Investidores da América Latina Podem Superar a Incerteza”, David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd., percorreu as crises que marcaram a região nas últimas décadas — da crise da dívida nos anos 1980 ao impacto da pandemia — para extrair lições de resiliência ainda válidas nos dias de hoje. Ele ressaltou que tensões no comércio internacional, ciclos de juros e a volatilidade das commodities exigem dos investidores uma combinação de educação contínua, visão de longo prazo e estratégias rigorosas de gestão de risco. Ao mesmo tempo, apontou oportunidades ligadas ao nearshoring, à diversificação das exportações e ao papel estratégico da América Latina como fornecedora global de recursos.

O que disse David Barrett

“Uma das maiores fortalezas da América Latina hoje está em seus fundamentos aprimorados — desde a melhor gestão das reservas cambiais e uma governança econômica mais sólida até a forte demanda global por commodities como lítio, cobre, soja e petróleo”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd.

“Em conjunto, esses elementos oferecem uma base sólida que amortece choques externos e posiciona a região para um crescimento sustentável de longo prazo”, acrescentou Barrett.

Engajamento com a comunidade financeira

Além de sua participação na programação da conferência, a EBC Financial Group realizou reuniões com mídia, clientes

e stakeholders do ecossistema financeiro para aprofundar alianças e promover práticas de negociação responsáveis. A presença da empresa na Money Expo Chile 2025 reforçou a importância de oferecer suporte local em espanhol, aliado a estruturas regulatórias sólidas e ferramentas analíticas que elevam o padrão do setor.

Compromisso com o Chile e a América Latina

A participação da EBC Financial Group em Santiago está alinhada à sua missão de capacitar investidores na região por meio de educação prática e orientação estratégica. Desde dezembro de 2023, a empresa treinou mais de 4.000 traders na LATAM por meio de sessões de treinamento, webinars e suporte local — um modelo pensado para transformar o simples acesso em capacidade de tomada de decisão e converter a incerteza em oportunidade sustentável.

Aviso: Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group e de todas as suas entidades globais. Não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Negociar commodities e câmbio (FX) envolve risco significativo de perda, podendo exceder seu investimento inicial. Consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de negociação ou investimento, pois o EBC Financial Group e suas entidades não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes da utilização destas informações.

Sobre a EBC Financial Group



Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

