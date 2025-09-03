투자자는 쉬어도 시장은 잠들지 않는다: 24시간 거래와 AI

뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥이 사실상 24시간 거래로 나아가면서, EBC 파이낸셜 그룹은 잠들지 않는 시장에서 투자자들을 기다리는 가치 창출 기회와 변동성을 동시에 강조했다.

EBC 파이낸셜 그룹 “변동성 확대, 전례 없는 가치 창출, 실시간 정보 수요 증가” 전망

UNITED KINGDOM, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 개인투자자의 급증과 인공지능(AI)의 빠른 도입이 금융시장을 변화시키고 있다. 주요 거래소들이 24시간 거래 시대를 준비하는 가운데, EBC 파이낸셜 그룹은 잠들지 않는 시장에서 투자자들이 직면할 기회와 위험을 짚었다.

개인투자자와 ‘항상 열려 있는 시장’의 만남

미국, 영국, 한국에서는 개인투자자가 하루 거래량의 2035%를 차지하고, 인도는 최대 40%, 중국은 80%에 이른다. 거래소들도 이에 대응해 접근성을 확대하고 있다. 2024년 11월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 24X 내셔널 익스체인지의 야간 거래를 승인하며 연속 시장으로의 전환 신호를 보냈다.

2024년 10월에는 뉴욕증권거래소가 NYSE 아카 플랫폼을 통해 야간 거래를 정식 계획한다고 발표했으며, 이는 오전 4시8시 프리마켓 우위를 기반으로 한 조치였다. 나스닥도 규제 당국과 인프라 업체들과 협력해 주 5일 24시간 거래를 추진하고 있으며, 2026년 하반기 출시를 목표로 하고 있다.

EBC Financial Group (UK) Ltd의 CEO 데이비드 배럿은 “개인투자자의 참여 확대로 투자 접근이 민주화됐지만, 24시간 거래는 새로운 현실을 만든다”며 “투자자들은 원하는 시간에 거래할 유연성을 얻지만, 그만큼 비정규 시간대의 변동성과 낮은 유동성이라는 과제도 마주해야 한다”고 말했다.

시장의 ‘항상 깨어 있는 감시자’, AI

While exchanges extend their hours, AI has already removed the limits of time-bound trading. From high-frequency 거래소가 시간을 늘리는 동안, AI는 이미 시간의 한계를 뛰어넘었다. 마이크로초 단위로 움직이는 고빈도 알고리즘부터 글로벌 뉴스를 실시간으로 분석하는 AI 기반 심리 분석까지, 기술은 투자자들이 24시간 뉴스 사이클에 즉시 대응하도록 돕고 있다.

PwC에 따르면 2027년까지 AI 기반 플랫폼이 약 6조 달러의 자산을 운용할 것으로 전망된다. 배럿 CEO는 “AI는 인간이 쉴 때도 시장이 멈추지 않도록 한다”며 “위험은 속도만이 아니라 알고리즘들이 동시에 반응하는 방식에 있다. 뉴욕 자정 헤드라인이 아시아와 유럽을 거쳐 월가가 깨어나기 전에 연쇄 반응을 일으킬 수 있는 이 연결성은 더 큰 감독과 스마트한 안전장치를 요구한다”고 설명했다.

기회와 불안이 공존하는 시장

찬성론자들은 거래 시간 확대가 유동성과 가격 효율성을 높일 것이라고 본다. 특히 기존에 불편한 시간대에 거래해야 했던 글로벌 투자자들에게 유리하다는 것이다. 그러나 다크풀 등 불투명한 거래, 넓어진 스프레드, 그리고 종가가 없는 시장을 헤쳐 나가야 하는 개인투자자의 부담에 대한 우려도 크다.

배럿 CEO는 “접근성 확대는 투자자들에게 분명한 이점이지만, 보호장치 없는 접근성은 위험하다”며 “언제든 가격이 움직일 수 있다는 점에서 개인투자자가 느끼는 불안을 무시할 수 없다. AI가 이런 변화를 감시할 수는 있지만, 투자에서 중요한 것은 신뢰, 자신감, 회복력과 같은 인간적 요소”라고 강조했다.

글로벌 금융의 새로운 시대를 정의하다

24시간 거래와 AI의 결합은 글로벌 금융의 전환점을 예고한다. 연속 시장은 더 많은 참여와 빠른 정보 반영을 약속하지만, 안전장치가 따라가지 못할 경우 플래시 크래시, 유동성 불균형, 시스템 충격 등의 위험도 존재한다.

배럿 CEO는 “24시간 시장과 AI가 다음 시대를 정의할지 여부는 의문이 아니다, 이미 그렇게 될 것이다. 중요한 것은 기관, 규제 당국, 투자자들이 그 결과를 관리할 준비가 되어 있는가 하는 점이다”며 “EBC는 혁신이 시장을 교란하는 것이 아니라 강화할 수 있도록 투명성과 교육을 확산하는 데 전념하고 있다”고 밝혔다.

면책 고지: 본 자료는 EBC Financial Group (SVG) LLC의 관찰 내용을 담고 있으며, 금융 또는 투자 자문이 아닙니다. 차액결제거래(CFD)와 외환(FX) 거래는 원금 초과 손실 위험이 있습니다. 거래 전 반드시 재정 상태, 투자 목표, 경험, 위험 성향을 검토하고 필요시 독립적인 금융 전문가와 상의해야 합니다. 본 정보에 의존해 발생하는 손실에 대해 EBC 및 글로벌 계열사는 책임지지 않습니다.

###

EBC 파이낸셜 그룹 소개

런던에서 설립된 EBC 파이낸셜 그룹(EBC)은 글로벌 브로커리지 및 자산 운용 전문 브랜드로, 영국, 호주, 케이맨 제도, 모리셔스 등 주요 금융 허브의 규제를 받는 법인을 통해 소매, 프로, 기관 투자자들에게 외환, 원자재, CFD 등 다양한 글로벌 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.

100여 개국 투자자들의 신뢰를 받고 있으며, World Finance 등 권위 있는 매체로부터 베스트 거래 플랫폼, 가장 신뢰받는 브로커 등 다수의 글로벌 어워드를 수상했습니다.

영국 금융행위감독청(FCA), 케이맨 금융관리국(CIMA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 모리셔스 금융위원회(FSC) 등 각 관할 규제 기관의 인가를 받은 자회사들이 투명성과 안전성을 보장하고 있습니다.

EBC의 핵심은 40년 이상의 경험을 가진 금융 전문가들로 구성된 팀이며, 플라자 합의, 2015년 스위스 프랑 사태, 코로나19 팬데믹 등 주요 금융 변동기를 거치며 검증된 역량을 바탕으로 투자자 신뢰를 최우선 가치로 두고 있습니다.

또한 FC 바르셀로나 공식 외환 파트너로서 글로벌 스포츠 및 사회공헌 활동에도 힘쓰고 있으며, UN 재단의 말라리아 퇴치, 옥스퍼드대 경제학부와의 협력 등 다양한 프로젝트를 통해 건강, 경제, 교육, 지속가능성 분야에서 긍정적 변화를 만들어가고 있습니다.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.