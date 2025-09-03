AI กับการเทรด 24/7: เมื่อตลาดไม่เคยหลับไหล แต่นักลงทุนทั่วโลกยังต้องพัก
EBC Financial Group คาดตลาดผันผวนสูง มูลค่าใหม่เกิดขึ้นไม่เคยมีมาก่อน และความต้องการข้อมูลเรียลไทม์เพิ่มขึ้น
UNITED KINGDOM, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- การเติบโตของการลงทุนรายย่อยและการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างรวดเร็ว กำลังพลิกโฉมตลาดการเงิน ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำเตรียมพร้อมสำหรับการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง EBC Financial Group ชี้ให้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเผชิญในตลาดที่ไม่เคยหลับไหล
แรงขับเคลื่อนของนักลงทุนรายย่อย พบกับตลาดที่ไม่เคยหลับไหล
นักลงทุนรายย่อยปัจจุบันมีสัดส่วนในการซื้อขายรายวันสูงถึง 20–35% ในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ ขณะที่ในอินเดียสูงถึง 40% และในจีนสูงถึง 80% ตลาดหลักทรัพย์ตอบสนองต่อความต้องการนี้ด้วยการขยายการเข้าถึง: ในเดือนพฤศจิกายน 2024 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) อนุมัติให้มีการซื้อขายข้ามคืนบน 24X National Exchange ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสู่ตลาดที่เปิดทำการตลอดเวลา
ในเดือนตุลาคม 2024 ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) กลายเป็นเวทีใหญ่แห่งแรกของสหรัฐฯ ที่ประกาศแผนการซื้อขายข้ามคืนบนแพลตฟอร์ม NYSE Arca โดยต่อยอดความเป็นผู้นำในช่วงเวลาตั้งแต่ 04:00 น. ถึง 08:00 น. Nasdaq เองก็เริ่มเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดซื้อขาย 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยมีแผนเปิดตัวในครึ่งหลังของปี 2026 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ
“การเข้าร่วมของนักลงทุนรายย่อยช่วยทำให้การลงทุนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่การซื้อขาย 24/7 ก็สร้างความเป็นจริงรูปแบบใหม่” David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “นักลงทุนอาจมีความยืดหยุ่นในการซื้อขายตามตารางเวลาของตนเอง แต่ก็ต้องเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้นและสภาพคล่องที่บางลงในช่วงเวลานอกพีค”
AI ผู้เฝ้าตลาดตลอดเวลา
ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ขยายชั่วโมงการซื้อขาย ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็ได้ลบข้อจำกัดของการซื้อขายตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ระบบอัลกอริธึมการซื้อขายความถี่สูงที่ทำงานในระดับไมโครวินาที ไปจนถึงการวิเคราะห์ความรู้สึกโดย AI ที่สแกนฟีดข่าวทั่วโลก เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถลงมือได้ทันทีในวัฏจักรข่าว 24 ชั่วโมง ส่งผลให้รูปแบบการซื้อขายแบบเดิมในช่วงเวลาที่กำหนดถูกรบกวน
ด้วยการคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจบริหารสินทรัพย์ได้เกือบ 6 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 (ที่มา: PwC) Barrett อธิบายว่า
“AI ทำให้ตลาดไม่หยุดเมื่อมนุษย์พัก ความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่ที่ความเร็วในการตอบสนองของอัลกอริธึม แต่ยังอยู่ที่การตอบสนองพร้อมกันของพวกมัน เพราะข่าวดึกในนิวยอร์กอาจสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยังเอเชียและยุโรป ก่อนที่วอลล์สตรีทจะเริ่มทำงาน ความเชื่อมโยงนี้จึงต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวดและมาตรการป้องกันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น”
โอกาสและความกังวลไปพร้อมกัน
ผู้สนับสนุนระบุว่าการขยายชั่วโมงการซื้อขายจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและประสิทธิภาพของราคา โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่เคยต้องซื้อขายในเวลาที่ไม่สะดวก อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสที่ลดลงในตลาดมืด (dark pools), ช่องว่างราคาที่กว้างขึ้น และความเครียดที่เกิดกับนักลงทุนที่ต้องรับมือกับตลาดที่ไม่มีเสียงระฆังปิด
“ความสะดวกในการเข้าถึงถือเป็นชัยชนะของนักลงทุน แต่ความสะดวกโดยปราศจากการป้องกันถือเป็นเรื่องอันตราย เราไม่สามารถมองข้ามความวิตกกังวลของนักลงทุนรายย่อยได้ เมื่อรู้ว่าการแกว่งของราคาอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา AI สามารถช่วยติดตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ด้านมนุษย์ของการลงทุน ความเชื่อใจ ความมั่นใจ และความยืดหยุ่น ต้องยังคงอยู่” Barrett กล่าว
กำหนดยุคสมัยใหม่ของตลาดการเงินโลก
การบรรจบกันของการซื้อขาย 24/7 และ AI ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับวงการการเงินระดับโลก ตลาดที่เปิดทำการต่อเนื่องช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักลงทุนและการประมวลข้อมูลที่รวดเร็วขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิด flash crash สภาพคล่องไม่สม่ำเสมอ และผลกระทบเชิงระบบ หากมาตรการป้องกันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
“คำถามไม่ใช่ว่าตลาด 24/7 และ AI จะกำหนดยุคสมัยต่อไปหรือไม่ — เพราะพวกมันจะทำแน่นอน คำถามคือสถาบัน หน่วยงานกำกับดูแล และนักลงทุนเตรียมพร้อมจัดการผลลัพธ์ได้มากน้อยเพียงใด ที่ EBC เรามุ่งมั่นสร้างความโปร่งใสและการให้ความรู้ เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยเสริม แทนที่จะรบกวนชุมชนการซื้อขายของเรา” Barrett สรุป
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group (SVG) LLC เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การซื้อขายสัญญาส่วนต่าง (CFDs) และฟอเร็กซ์ (FX) มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน ซึ่งอาจเกินเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ ก่อนการซื้อขายควรพิจารณาสถานะการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ พร้อมปรึกษาที่ปรึกษาการเงินอิสระหากจำเป็น โดย EBC Financial Group และหน่วยงานระดับโลกของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการอ้างอิงข้อมูลนี้
###
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นในลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโบรกเกอร์การเงินและการบริหารสินทรัพย์ ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในหลายเขตการเงินชั้นนำ รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ EBC เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน เข้าถึงตลาดโลกและโอกาสการซื้อขายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาส่วนต่าง (CFDs) และอื่น ๆ
ด้วยความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และการได้รับรางวัลระดับโลก เช่น การยกย่องจาก World Finance หลายปีซ้อน EBC เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำของโลก ด้วยรางวัลด้านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุด และโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด ด้วยความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลและความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใส EBC จึงถูกจัดอันดับอย่างต่อเนื่องในฐานะโบรกเกอร์ชั้นนำที่นักลงทุนไว้วางใจ สามารถให้บริการซื้อขายที่ปลอดภัย นวัตกรรม และมุ่งเน้นลูกค้าในตลาดการแข่งขันระดับนานาชาติ
บริษัทในเครือของ EBC ทุกแห่งได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามเขตอำนาจของตน โดย EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ประเทศสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
EBC มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในวงการการเงินมากกว่า 40 ปี ผ่านประสบการณ์ในสถาบันการเงินชั้นนำและรอบเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord, วิกฤตฟรังก์สวิสปี 2015 ไปจนถึงความผันผวนของตลาดในช่วงโรคระบาด COVID-19 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้า เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลอย่างจริงจังและรอบคอบที่สุด
EBC เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ FC Barcelona และยังคงสร้างพันธมิตรที่มีผลกระทบเพื่อส่งเสริมชุมชนต่าง ๆ เช่น ผ่านโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และพันธมิตรหลายภาคส่วนในการสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืนระดับโลก
Michelle Siow
EBC Financial Group
michelle.siow@ebc.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.