Trading 24/7 e inteligencia artificial: los mercados no duermen, pero los inversionistas globales sí

Los mercados nunca duermen, pero los inversores sí. Con EBC Financial Group y el poder de la inteligencia artificial, el trading global 24/7 se vuelve más eficiente y accesible para quienes buscan oportunidades sin límites de horario.

EBC Financial Group observa las tendencias clave que determinan la volatilidad, la creación de valor y la demanda de información en tiempo real.

UNITED KINGDOM, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- El auge de la inversión minorista y la rápida integración de la inteligencia artificial (IA) están transformando los mercados financieros. Mientras las principales bolsas se preparan para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, EBC Financial Group ha publicado información sobre las oportunidades y los retos de un mercado que nunca cierra.

El impulso del comercio minorista se une a un mercado siempre activo

Los inversionistas minoristas representan ahora entre el 20 % y el 35 % del volumen diario de operaciones en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur, y hasta el 40 % en India y el 80 % en China. Las bolsas están respondiendo con un mayor acceso: en noviembre de 2024, la SEC aprobó la negociación nocturna en la Bolsa Nacional 24X, lo que marcó el inicio de un cambio más amplio hacia mercados continuos.

En octubre de 2024, la Bolsa de Nueva York se convirtió en la primera gran plataforma estadounidense en anunciar planes para la negociación nocturna en bolsa a través de su plataforma NYSE Arca, basándose en su actividad en la franja horaria de 4:00 a. m. a 8:00 a. m. Nasdaq también ha colaborado con los reguladores y los proveedores de infraestructura para permitir la negociación las 24 horas del día, cinco días a la semana, con un posible lanzamiento en la segunda mitad de 2026, pendiente de aprobación.

«El aumento de la participación minorista ha democratizado las inversiones, pero la negociación 24 horas al día, 7 días a la semana, introduce una nueva realidad», afirmó David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd. «Los inversionistas pueden ganar flexibilidad para negociar según su propio calendario, pero también deben hacer frente a una mayor volatilidad y una menor liquidez en las horas de menor actividad».

La IA como vigilante constante del mercado

Mientras que las bolsas amplían su horario, la IA ya ha cambiado el panorama. Desde algoritmos de negociación de alta frecuencia que se ejecutan en microsegundos hasta análisis de opiniones que escanean las noticias globales, la tecnología está impulsando respuestas más rápidas en un ciclo de noticias de 24 horas.

Con previsiones que sugieren que las plataformas habilitadas para la IA podrían gestionar casi 6 billones de dólares en activos para 2027 (fuente: PwC), Barrett explicó:

«La IA garantiza que los mercados ya no se detengan cuando lo hacen los humanos. El peligro no solo reside en la rapidez con la que reaccionan los algoritmos, sino en cómo reaccionan juntos, ya que un titular de medianoche en Nueva York podría desencadenar una cascada de reacciones en Asia y Europa antes de que Wall Street se despierte. Esa interconexión exige una mayor supervisión y salvaguardias más inteligentes».

Oportunidad y preocupación en igual medida

Los analistas señalan que la ampliación del horario de negociación puede mejorar la liquidez y la eficiencia de los precios, especialmente para los inversionistas globales que antes tenían que operar en horarios poco convenientes. Sin embargo, sigue habiendo preocupación por la menor transparencia de los dark pools, los diferenciales más amplios y el estrés que supone para las personas operar en mercados sin campana de cierre.

«La accesibilidad es una ventaja para los inversionistas, pero la accesibilidad sin protección es peligrosa. No podemos ignorar la preocupación que pueden sentir los participantes minoristas al saber que pueden producirse fluctuaciones de precios en cualquier momento. La inteligencia artificial puede ayudar a supervisar estos cambios, pero el lado humano de las inversiones —la confianza, la seguridad y la resiliencia— debe permanecer intacto», afirmó Barrett.

Definiendo la próxima era de los mercados globales

La combinación del trading 24/7 y la inteligencia artificial se considera un punto de inflexión para las finanzas globales. Los mercados continuos pueden ampliar la participación y acelerar los flujos de información, pero también entrañan el riesgo de caídas repentinas, liquidez desigual y perturbaciones sistémicas si las medidas de protección no siguen el ritmo de la innovación.

«La cuestión no es si los mercados abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y la IA definirán la próxima era, porque lo harán. La cuestión es si las instituciones, los reguladores y los inversionistas están preparados para gestionar las consecuencias. En EBC, nos comprometemos a promover la transparencia y la educación para que la innovación mejore, en lugar de perturbar, nuestras comunidades bursátiles», concluyó Barrett.

Descargo de responsabilidad: Este artículo refleja las observaciones de EBC Financial Group (SVG) LLC y es solo para fines de referencia. No constituye asesoramiento financiero ni de inversiones. La negociación con CFDs y divisas (forex) conlleva un riesgo significativo de pérdida, que puede superar su inversión inicial. Antes de operar, debe considerar cuidadosamente su situación financiera, sus objetivos de inversiones, su experiencia y su tolerancia al riesgo, y consultar a un asesor financiero independiente si es necesario, ya que EBC Financial Group y sus entidades globales no se hacen responsables de los daños que puedan derivarse de la confianza depositada en esta información.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en Londres, EBC Financial Group (EBC) es una marca global conocida por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. A través de sus entidades reguladas que operan en las principales jurisdicciones financieras, incluyendo el Reino Unido, Australia, las Islas Caimán, Mauricio y otras, EBC permite a los inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a los mercados globales y a oportunidades de negociación, incluyendo divisas, materias primas, CFD y más.

Con la confianza de inversionistas en más de 100 países y galardonada con premios internacionales, entre los que se incluyen varios reconocimientos anuales de World Finance, EBC es ampliamente considerada como una de las mejores corredurías del mundo, con títulos como Mejor las plataformas de trading y el bróker más Confiable. Con su sólida posición regulatoria y su compromiso con la transparencia, EBC también se ha clasificado constantemente entre las mejores corredurías, gracias a su capacidad para ofrecer soluciones de trading seguras, innovadoras y centradas en el cliente en los competitivos mercados internacionales.

Las filiales de EBC cuentan con licencia y están reguladas en sus respectivas jurisdicciones. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

El núcleo de EBC lo forma un equipo de veteranos del sector con más de 40 años de experiencia en importantes instituciones financieras. Hemos atravesado ciclos económicos clave, desde el Acuerdo del Plaza y la crisis del franco suizo de 2015 hasta las turbulencias del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada relación con los inversionistas se gestione con la máxima seriedad que merece.

EBC se enorgullece de ser socio oficial de cambio de divisas (forex) del FC Barcelona y sigue impulsando colaboraciones de gran impacto para empoderar a las comunidades, concretamente a través de la iniciativa United to Beat Malaria (Unidos contra la malaria) de la Fundación de las Naciones Unidas, el Departamento de Economía de la Universidad de Oxford y una amplia gama de socios para promover iniciativas en materia de salud, economía, educación y sostenibilidad a nivel mundial.

https://www.ebc.com/es/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.