Zentara Exchange、強化された安全・信頼メカニズムを日本市場へ導入

冷却ウォレット、多重署名、AIリスク管理モデルで世界基準の安心を提供

TOKYO, JAPAN, September 1, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国に本社を置くグローバルデジタル資産プラットフォーム Zentara Exchange は本日、日本市場に向けた 新しいセキュリティおよび信頼メカニズム を導入したことを発表しました。今回の取り組みは「安全・透明・革新」をコアバリューとする同社の理念に基づき、日本のユーザーが安心して利用できる環境を提供するものです。多層防御によるセキュリティ強化Zentara Exchange のセキュリティ設計は、国際的な金融セクターのベストプラクティスに準拠しています。冷却ウォレットとホットウォレットの分離管理に加え、多重署名技術を採用することで資産への不正アクセスを徹底的に防止。さらにエンドツーエンド暗号化と行動分析リスクモデルを組み合わせ、リアルタイムで不審な取引や異常動作を検知・遮断します。この多層的な仕組みにより、外部からの攻撃だけでなく内部リスクに対しても高い防御力を発揮し、ユーザー資産を常に保護します。透明性とガバナンス同社は「信頼は透明性から生まれる」という信念のもと、定期的に第三者監査を受け、その結果をレポートとして公開しています。これにより、日本市場でも国際的な基準に則った透明性を確保。さらに取引履歴やオペレーションを追跡可能な形で開示し、利用者が安心して取引できる環境を整備しています。日本市場におけるユーザー保護体制Zentara Exchange は、金融庁が主導する規制フレームワークを尊重し、日本市場に適応したローカルガバナンス体制を構築しました。具体的には、24時間365日の日本語サポート日本ユーザー専用のセキュリティガイドライン利用者からのフィードバックを反映する改善サイクルを導入。単なるグローバル展開ではなく、地域ごとのニーズに応える本地化戦略を徹底しています。テクノロジーと安心感の融合最新の AI 技術を応用した行動監視システムにより、通常と異なるパターンを検出し、潜在的リスクを事前にブロック。また、不正アクセスやマネーロンダリングを未然に防ぐための継続的なモニタリングを実施しています。これにより、技術革新と安心感を両立させ、日本のユーザーに国際基準の安全性を提供します。コメント「セキュリティは単なる技術ではなく、信頼を築くための土台です。私たちはグローバルで培った安全基盤を日本市場にも導入し、利用者に安心を届けることを使命としています」— John Matthews, Zentara Exchange セキュリティ部門責任者About Zentara ExchangeZentara Exchange は、米国本社を拠点にドイツ、フランス、シンガポール、日本など世界各国に展開するデジタル資産プラットフォームです。現物・契約・AIトレーディング・IEOを含む多様なサービスを提供し、国際基準のセキュリティと透明性を武器に、次世代のデジタル金融インフラを構築しています。

How Zentara Exchange Expands Across Asia and Beyond

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.