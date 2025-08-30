Nové a vylepšené černé čočky od TOP-crazy.cz: Styl i pohodlí v jednom
Černé čočky patří dlouhodobě mezi oblíbené produkty našich zákazníků, proto je pro nás klíčové je neustále zdokonalovat a inovovat. Náš tým vyvinul několik nových modelů, které zajišťují nejen maximální čistotu vidění, ale také jedinečný módní efekt. Nabídku nyní rozšiřují jak klasické barevné čočky, tak i black sclera čočky, které přinášejí ještě dramatičtější vzhled. Tyto typy čoček jsou ideální nejen pro každodenní nošení, ale také jako originální doplněk ke kostýmům, kde je skvěle doplňují i Crazy čočky na Halloween.
Nové modely jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů, které zaručují bezpečnost a komfort při každodenním nošení. Jsou dostupné v různých dioptrických variantách, a proto vyhoví i nositelům s očními vadami. Spojují tedy ostré vidění s výrazným designovým doplňkem.
"Jsme nadšeni, že můžeme představit naše nové modely černých čoček. Věnovali jsme jejich vývoji velké úsilí a věříme, že zákazníci ocení jejich kvalitu i styl. Víme, jak důležité je skloubit pohodlí a design – a naše nové black sclera čočky přinášejí přesně to," uvádí TOP-crazy.cz.
Nová řada zahrnuje:
Subtle Enhancement Contacts – pro jemné zvýraznění přirozené barvy očí s decentním černým efektem.
Full Sclera Contacts – odvážný celooční efekt, který překryje celé bělmo výrazným černým odstínem.
Comfort Series Contacts – čočky navržené pro celodenní pohodlné nošení díky moderním materiálům s hydratačními vlastnostmi.
Vylepšené černé čočky jsou nyní k dispozici na našem webu i ve vybraných prodejnách. Vyzkoušejte je a přesvědčte se o rozdílu sami. Více informací naleznete přímo na stránkách TOP-crazy.cz.
TOP-crazy.cz se i nadále věnuje tomu, aby zákazníkům přinášel to nejlepší v oblasti péče o oči i módních trendů. Sledujte nás pro další novinky a inovace – a nezapomeňte, že ať už hledáte decentní zvýraznění, odvážný efekt nebo doplněk na Halloween v podobě Crazy čoček, u nás najdete vše na jednom místě.
Petr Pacholík
Gaudete s.r.o.
+420 603 968 981
email us here
