Controller per armadi inteliLIGHT, per un'illuminazione stradale intelligente più accessibile
Quando si tratta di migliorare l'illuminazione stradale, non tutte le città possono o devono partire da zero.BRASOV, ROMANIA, September 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Molte cittadine, zone periferiche e persino grandi distretti urbani sono alla ricerca di soluzioni convenienti, non invasive e in grado di dare risultati immediati.
In questi casi, i controller per armadi dell'illuminazione pubblica rappresentano una soluzione al tempo stesso pratica ed efficiente. I controller per armadi di Flashnet sono controller intelligenti installati direttamente all'interno degli armadi di alimentazione esterna dell'illuminazione stradale. Con un controller per armadi è possibile gestire in remoto un intero segmento o gruppo di lampioni, senza dover controllare singolarmente ogni elemento. Ciò offre ai comuni funzionalità di controllo intelligente immediate.
Progettati per essere implementati rapidamente, i controller per armadi consentono alle città di migliorare l'illuminazione stradale pubblica senza dover sostituire ogni lampione o modificare l'infrastruttura esistente.
Un percorso immediato verso l'illuminazione stradale intelligente
I controller per armadi dell'illuminazione sono stati progettati per semplificare i primi passi verso l'illuminazione intelligente, senza richiedere costose sostituzioni dei pali e senza dover ricostruire completamente la rete.
Invece di controllare i lampioni singolarmente, i controller per armadi gestiscono interi gruppi di lampioni stradali da un armadio di alimentazione centrale e rappresentano così un modo pratico ed efficiente per modernizzare l'infrastruttura tenendo il budget sotto controllo.
Implementando il controllo intelligente a livello di segmento, i comuni ottengono i seguenti benefici immediati:
- Controllo ON/OFF in tempo reale da remoto: gli operatori possono monitorare e commutare i segmenti di illuminazione da remoto, migliorando l'efficienza operativa e i tempi di risposta.
- Funzionamento autonomo: i programmi di illuminazione possono essere automatizzati in base al calendario astronomico (alba/tramonto) o ai dati reali provenienti da sensori di luminosità esterni, riducendo la necessità di interventi manuali.
- Misurazioni elettriche dettagliate: i comuni ottengono una migliore visibilità dei consumi energetici e delle condizioni della rete, consentendo una manutenzione predittiva e una risoluzione più rapida dei problemi.
- Integrazione perfetta con il software StreetLight Control inteliLIGHT®: l'intera infrastruttura è monitorata e gestita tramite una piattaforma software intuitiva, scalabile e compatibile con gli standard aperti per smart city, come TALQ.
- Opzioni di comunicazione flessibili: i moduli FRCM si adattano alle esigenze di connettività locali, supportando reti GSM, NB-IoT, LTE-M o LoRaWAN® per assicurare comunicazioni affidabili indipendentemente dall'ambiente urbano.
Con i controller per armadi, i comuni possono ottenere risultati immediati nella gestione dell'illuminazione pubblica a una frazione del costo e della complessità di un'implementazione di tipo smart city completa.
Perché i comuni scelgono i controller per armadi
L'utilizzo del controllo di segmenti si rivela in molti casi l'opzione più vantaggiosa. Che si tratti di budget, infrastrutture storiche o esigenze di modernizzazione urgenti, i benefici sono i seguenti:
Costi di implementazione inferiori
Non sono necessari grandi lavori di ingegneria civile o modifiche ai pali dell'illuminazione esistenti. L'implementazione è rapida ed efficiente.
Tempi di realizzazione più rapidi
Dalla decisione iniziale alla messa in funzione, i progetti che prevedono l'uso di moduli FRCM possono essere completati molto più rapidamente rispetto ai progetti che richiedono l'aggiornamento completo di ogni singolo lampione.
Manutenzione e monitoraggio migliori
L'accesso in tempo reale ai parametri dettagliati della rete elettrica consente ai team tecnici di individuare i problemi con maggiore anticipo e di intervenire più rapidamente, riducendo sia i periodi in cui i lampioni non funzionano a dovere che i costi di manutenzione.
Base modulare per aggiornamenti futuri
I controller per armadi dell'illuminazione pubblica sono completamente compatibili con l'approccio modulare di inteliLIGHT®. I comuni possono iniziare con il controllo dei segmenti e successivamente aggiungere il controllo individuale dei lampioni, i sensori intelligenti o altre applicazioni smart city, a proprio piacere, in base alle esigenze effettive e al budget disponibile.
I controller per armadi di Flashnet sono già stati adottati in diverse città di varie dimensioni nell'ambito delle strategie di illuminazione stradale intelligente.
- Italia meridionale: cittadine come Sammichele, Castel Madama e Gravina hanno migliorato la loro infrastruttura di illuminazione pubblica combinando i moduli FRCM con piattaforme di gestione condivisa, favorendo la collaborazione a livello regionale.
- Elis, Grecia: una combinazione di controller per armadi e per lampioni ha contribuito a bilanciare gli obiettivi di modernizzazione con le priorità locali, riducendo al minimo i disagi e preparando il terreno per futuri progetti di smart city.
- Riyadh, Arabia Saudita: il paesaggio urbano della città ha subito una notevole trasformazione, inclusa l'installazione di oltre 1.200 controller per armadi FRCM inteliLIGHT®, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza della manutenzione, la qualità del servizio e la sicurezza pubblica.
- Dammam, Arabia Saudita: i controller per armadi garantiscono un funzionamento stabile e autonomo dell'illuminazione pubblica in un'importante area industriale, con elevati standard di sicurezza della rete.
Ciascuno di questi casi dimostra la versatilità dei controller per armadi, che si adattano alle diverse realtà urbane garantendo risultati concreti.
Successo nel mondo reale: Hafnarfjörður, Islanda
Hafnarfjörður in Islanda è un ottimo esempio di come i controller per armadi stanno aiutando le città a evolversi.
In collaborazione con Rafal, Flashnet sta modernizzando l'infrastruttura dell'illuminazione pubblica di questa città costiera in espansione, installando una combinazione di controller di segmenti, tra cui unità FRCM-L inteliLIGHT® e controller basati su Zhaga, su 6.000 lampioni.
Il progetto sfrutta la tecnologia di comunicazione LoRaWAN® e collega tutti i componenti tramite la piattaforma CMS inteliLIGHT, offrendo al comune il controllo completo in tempo reale della rete di illuminazione.
- I controller FRCM automatizzano il funzionamento dei lampioni stradali in base ai calendari astronomici, monitorando allo stesso tempo la tensione, la corrente e altri parametri elettrici chiave a livello di armadio di alimentazione.
- I controller Zhaga forniscono un'illuminazione adattiva basata sull'area, regolando la luminosità in base alle condizioni ambientali e migliorando sia la sicurezza che l'efficienza energetica.
Grazie a questa configurazione intelligente, Hafnarfjörður ottiene i seguenti vantaggi:
- Manutenzione proattiva, con riduzione al minimo dei guasti dei lampioni e conseguente incremento della sicurezza degli spazi pubblici.
- Regolazioni dinamiche dell'illuminazione per ottimizzare il consumo energetico e ridurre l'impronta di carbonio della città.
