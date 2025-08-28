Giao Dịch 24/7 Và AI: Thị Trường Có Thể Không Ngủ, Nhưng Nhà Đầu Tư Toàn Cầu Thì Có.

Khi NYSE và Nasdaq tiến tới mô hình giao dịch gần như suốt ngày đêm, EBC Financial Group nhấn mạnh cả cơ hội tạo ra giá trị lẫn biến động đang chờ đợi các nhà đầu tư trong một thị trường không bao giờ ngủ.

EBC Financial Group dự báo sự biến động, tạo ra những giá trị chưa từng có và nhu cầu cao hơn đối với thông tin theo thời gian thực.

UNITED KINGDOM, August 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Sự trỗi dậy của nhà đầu tư cá nhân và tốc độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình thị trường tài chính toàn cầu. Khi các sàn giao dịch lớn chuẩn bị triển khai giao dịch 24/7, EBC Financial Group đã công bố những góc nhìn về cơ hội và thách thức trong một thị trường không bao giờ ngủ.

Sức Bật Của Nhà Đầu Tư Trong Thị Trường Vận Hành 24/7

Nhà đầu tư cá nhân hiện chiếm từ 20–35% khối lượng giao dịch hằng ngày tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc, con số này tăng lên khoảng 40% tại Ấn Độ và tới 80% tại Trung Quốc. Trước xu hướng đó, các sở giao dịch đã mở rộng quyền tiếp cận: vào tháng 11/2024, SEC đã phê duyệt giao dịch qua đêm tại 24X National Exchange, đánh dấu bước khởi đầu cho sự chuyển dịch sang thị trường liên tục.

Đến tháng 10/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) trở thành sàn lớn đầu tiên tại Mỹ công bố kế hoạch triển khai giao dịch qua đêm trên nền tảng NYSE Arca, nối tiếp hoạt động mạnh mẽ trong khung giờ 4:00 – 8:00 sáng. Trong khi đó, Nasdaq đã bắt đầu làm việc với cơ quan quản lý và các nhà cung cấp hạ tầng để triển khai giao dịch 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, với kế hoạch ra mắt vào nửa cuối năm 2026 nếu được phê duyệt.

“Sự gia tăng của nhà đầu tư cá nhân đã dân chủ hóa hoạt động đầu tư, nhưng giao dịch 24/7 đồng thời mở ra một thực tế mới,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd, nhận định. “Nhà đầu tư có thể linh hoạt giao dịch theo lịch trình của riêng mình, song họ cũng phải đối mặt với mức độ biến động cao hơn và thanh khoản mỏng hơn trong các khung giờ ngoài cao điểm.”

Ai - Người Giám Sát Thường Trực Của Thị Trường

Trong khi các sở giao dịch đang mở rộng giờ hoạt động, AI đã sớm thay đổi cục diện. Từ các thuật toán giao dịch tần suất cao (HFT) có thể thực thi trong chưa đầy một phần triệu giây, cho tới hệ thống phân tích cảm xúc quét hàng loạt tin tức toàn cầu, công nghệ đang tạo ra khả năng phản ứng tức thì trong chu kỳ tin tức 24 giờ.

Theo dự báo, các nền tảng tích hợp AI có thể quản lý tới gần 6 nghìn tỷ USD tài sản vào năm 2027 (nguồn: PwC). Ông David Barrett, nhấn mạnh:

“AI bảo đảm thị trường không còn ngừng lại khi con người nghỉ ngơi Nguy hiểm không chỉ nằm ở tốc độ phản ứng của thuật toán, mà còn ở cách chúng phản ứng đồng loạt – một tin tức nửa đêm tại New York có thể tạo hiệu ứng dây chuyền lan khắp châu Á và châu Âu trước khi Phố Wall kịp mở cửa. Sự kết nối đó đòi hỏi giám sát chặt chẽ hơn và những cơ chế bảo vệ thông minh hơn.”

Cơ Hội Song Hành Cùng Rủi Ro

Các nhà phân tích cho rằng việc mở rộng giờ giao dịch có thể tăng tính thanh khoản và hiệu quả định giá, đặc biệt đối với các nhà đầu tư toàn cầu vốn trước đây phải hoạt động vào những khung giờ bất lợi. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn: tính minh bạch giảm khi giao dịch trong trong nền tảng ngầm, mức chênh lệch lớn và áp lực tâm lý đối với các cá nhân phải đối mặt với thị trường không có “hồi chuông kết thúc”.

“Khả năng tiếp cận là một lợi thế cho nhà đầu tư, nhưng tiếp cận mà thiếu bảo vệ thì rất nguy hiểm. Chúng ta không thể bỏ qua sự lo lắng mà nhà đầu tư cá nhân có thể cảm thấy khi biết rằng biến động giá có thể xảy ra bất cứ lúc nào. AI có thể hỗ trợ giám sát những chuyển động này, nhưng yếu tố con người trong đầu tư – niềm tin, sự tự tin và khả năng kiên cường – phải luôn được duy trì.”- ông Barrett chia sẻ.

Xác Lập Kỷ Nguyên Mới Của Thị Trường Toàn Cầu

Sự kết hợp giữa giao dịch 24/7 và trí tuệ nhân tạo (AI) đánh dấu một bước ngoặt trong tài chính toàn cầu. Thị trường liên tục hứa hẹn mở rộng sự tham gia, tăng tốc độ tích hợp thông tin, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro từ các đợt sụt giảm chớp nhoáng (flash crash), sự thiếu đồng đều về thanh khoản và những cú sốc hệ thống nếu các cơ chế bảo vệ không kịp thời theo sát.

“Câu hỏi không phải là liệu giao dịch 24/7 và AI có định hình kỷ nguyên tiếp theo của tài chính hay không — vì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Câu hỏi thực sự là liệu các tổ chức, cơ quan quản lý và nhà đầu tư đã sẵn sàng để quản trị những hệ quả đi kèm hay chưa. Tại EBC, chúng tôi cam kết thúc đẩy minh bạch và giáo dục, nhằm bảo đảm rằng đổi mới công nghệ mang lại giá trị gia tăng cho cộng đồng giao dịch, thay vì gây ra gián đoạn,” Barrett kết luận.

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm quan sát của EBC Financial Group (SVG) LLC và chỉ mang tính tham khảo. Đây không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFDs) và Ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, thậm chí vượt quá vốn đầu tư ban đầu. Trước khi giao dịch, bạn nên cân nhắc kỹ tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ hiểu biết và khả năng chịu rủi ro của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính độc lập nếu cần thiết. EBC Financial Group cùng các đơn vị toàn cầu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dựa vào thông tin trong bài viết này.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

