EBC Financial Group：24時間365日の取引とAI、市場は眠らず、世界中の投資家は眠る

DC, UNITED STATES, August 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 人投資家の台頭と人工知能（AI）の急速導入が金融市場を変革しつつあります。主要取引所が24時間365日取引開始の準備を進める中、EBC Financial Groupは、常に取引が続く市場における機会と課題に関する洞察を発表しました。

IMG_256個人投資家の勢いが常時取引市場と融合

現在、米国、英国、韓国では1日当たりの取引量の20～35%を個人投資家が占めており、インドでは40%、中国では80%にも達しています。取引所はアクセスを拡大することでこの状況に対応しています。2024年11月、SECは24Xナショナル取引所における夜間取引を承認し、継続的な市場へのより広範な移行の始まりを示しました。

2024年10月、ニューヨーク証券取引所は、米国の主要取引所として初めて、NYSE Arcaプラットフォームを通じて取引所内での夜間取引を開始する計画を発表しました。これにより、午前4時から午前8時までの時間帯における優位性がさらに強化されます。ナスダックも、規制当局やインフラプロバイダーと連携し、週5日24時間取引の実現に向けて取り組んでおり、承認が得られ次第、2026年後半に開始する予定です。

EBC Financial Group（英国）のCEO、デビッド・バレット氏は、「個人投資家の増加で金融民主化が進んでいましたが、24時間365日取引が可能になったことで新たな問題が生まれました。投資家は自分のスケジュールに合わせて取引できる柔軟性を手に入れた一方で、オフピーク時のボラティリティの上昇や流動性の低下にも対処しなければなりません。」と述べました。

市場の絶え間ない監視者としてのAI

取引所の営業時間が延長される一方で、AIはすでに市場環境を一変させています。マイクロ秒単位で実行される高頻度取引アルゴリズムから、世界中のニュースフィードをスキャンするAI駆動型の感情分析まで、テクノロジーは投資家が24時間のニュースサイクルの中で即座に行動することを可能にし、特定の時間帯で取引するという従来の慣習を一変させます。

AI対応プラットフォームが2027年までに約6兆ドルの資産を運用する可能性があるという予測（出典：PwC）を踏まえ、バレット氏は次のように説明しています。

「AIは、人間が眠っても市場が眠らないように設計されます。危険なのは、アルゴリズムの反応速度だけでなく、それらがどのように連携して反応するかです。ニューヨークの真夜中の見出しが、ウォール街の投資家が目覚める前にアジアやヨーロッパに連鎖反応を引き起こす可能性があります。この相互接続性には、より厳格な監視とよりスマートな安全対策が必要です。」

機会と不安は共存

アナリストは、取引時間の延長は、特にこれまで不便な時間帯に取引せざるを得ない投資家にとって、流動性と価格効率性を向上させる可能性があると指摘しています。しかしながら、ダークプールの透明性の低下、スプレッドの拡大、そして終値のない市場で取引を行う個人へのストレスといった懸念は依然として残っています。

「アクセスのしやすさは投資家にとってメリットですが、保護のない中でのアクセスのしやすさは危険です。価格変動がいつ起こるかわからないという不安を、個人投資家が抱くであろう不安を、無視することはできません。AIはこうした変動の監視に役立ちますが、投資における人間的な側面、つまり信頼、自信、回復力は損なわれてはなりません。」とバレット氏は述べました。

グローバル市場の新時代をもたらす

24時間365日取引とAIの融合は、世界の金融にとって転換点となります。継続的な市場は、より広範な参加と迅速な情報統合を約束する一方で、安全策が追いつかなければ、フラッシュクラッシュ、流動性の不均衡、そしてシステムショックのリスクも伴います。

バレット氏は「問題は、24時間365日取引とAIが次の時代を定義するかどうかではなく、必ず定義されるだろうということです。問題は、機関投資家、規制当局、そして投資家が、その結果に対処する準備ができているかどうかです。EBCは、イノベーションが取引を混乱させるのではなく、強化できるよう、透明性と教育を推進することに尽力しています。」と結論付けました。

