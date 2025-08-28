수리남·동티모르, WHO ‘말라리아 퇴치국’ 인증… EBC와 United to Beat Malaria, 지속적 지원 의지 강조

EBC 파이낸셜 그룹과 United to Beat Malaria가 수리남·동티모르의 말라리아 퇴치 성과를 기념하며, Pulse 360° 팟캐스트를 통해 지속적인 글로벌 행동을 촉구

WHO 인증 후, EBC 아태 총괄 Samuel Hertz ‘Pulse 360°에서 지속적 지원 의지 강조

DC, UNITED STATES, August 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- 세계보건기구(WHO)가 수리남과 동티모르를 ‘무(無)말라리아 국가’로 공식 인증했다. 이 중요한 공중보건 성과를 기념해, 글로벌 금융사 EBC 파이낸셜 그룹(EBC)과 UN재단 산하 이니셔티브 ‘United to Beat Malaria’가 함께 성명을 내고, 여전히 말라리아가 치명적 위협으로 남아 있는 지역을 위한 지속적인 지원을 약속했다.

EBC 아시아태평양 지역 총괄 사무엘 허츠(Samuel Hertz)는 공식 팟캐스트 ‘Pulse 360°’에서 “이번 성과는 장기 전략과 현지 리더십, 그리고 글로벌 의지가 결합될 때 가능한 일임을 보여준다”며 “그러나 아프리카, 아시아, 라틴아메리카 일부 지역에서는 여전히 말라리아가 매분 한 명의 아동 목숨을 앗아가고 있다. 지금 멈출 수 없다”고 강조했다. WHO에 따르면 현재도 전 세계 인구의 약 절반이 말라리아 위험에 노출돼 있으며, 질병이 완전히 사라진다면 약 1,100만 명의 생명을 구할 수 있을 것으로 추산된다.

협력에서 사명으로… EBC와 United to Beat Malaria의 여정

EBC와 United to Beat Malaria의 협력은 2024년에 시작됐다. “어떤 아이도 모기 한 방에 목숨을 잃어서는 안 된다”는 공통의 신념에서 출발한 이 파트너십은 단순 후원을 넘어 전사적인 운동으로 발전했다. EBC 임직원들은 미국 워싱턴에서 열린 연례 리더스 서밋에 참여해 정책 제안 활동을 벌였고, 2025년에는 글로벌 기부 캠페인 ‘Move Against Malaria 5K’를 후원하며 30개국 이상의 직원들이 러닝, 라이딩 등 다양한 방식으로 동참했다.

허츠 총괄은 “우리는 특정 의제를 포장하기 위해 찾은 것이 아니라, ‘United to Beat Malaria’의 미션에 진심으로 공감했다”며 “아프리카에서는 말라리아 사망자의 76%가 5세 미만 어린이이며, 이는 참을 수 없는 현실”이라고 말했다.

이런 노력 덕분에 2024년 한 해 동안 EBC 후원 프로그램은 167만 명 이상을 보호했고, 살충 처리된 모기장 13만 2천 장, 치료제 약 30만 회분, 신속 진단검사 44만 건, 실내 방역으로 약 4만 5천 가구를 보호했으며, 의료·실험 인력 165명을 교육했다.

계속되는 위협과 투자 필요성

말라리아는 여전히 세계 곳곳에서 심각한 문제다. WHO 2024년 보고서에 따르면 2억 6,300만 명이 감염되고 59만 7천 명 이상이 사망했으며, 사망자의 대부분이 5세 미만 아동이었다. 특히 아프리카가 전체 환자의 94%, 사망자의 95%를 차지한다. WHO는 기후 변화로 인해 2030~2050년 사이 말라리아 사망률이 15% 늘어날 수 있다고 경고했다.

EBC와 United to Beat Malaria는 사하라 이남 아프리카, 라틴아메리카, 카리브해 지역에서 방역 물품 지원과 진단·치료 자원 제공, 글로벌 보건 투자를 지속적으로 확대하고 있다. 허츠 총괄은 “이 문제는 보건만이 아니라 경제와 노동력, 글로벌 전략에도 직결된다”며 “말라리아 유행지에서 고객과 직원이 있는 금융기관으로서 그 영향을 직접 목격했고, 그래서 장기적 회복력을 만드는 것이 우리의 사명”이라고 말했다.

새로운 영향력 플랫폼: ‘Pulse 360°’ 팟캐스트 첫 공개

EBC는 2025년 7월 Spotify를 통해 공식 리더십 플랫폼 ‘Pulse 360°’ 팟캐스트를 론칭했다. 금융 혁신, 시장 리스크 대응, 사회적 영향 등 다양한 주제를 다루며, 첫 회는 허츠 총괄이 진행을 맡아 기업 운영, 개인의 책임, 글로벌 보건 참여에 대한 깊은 통찰을 공유했다.

“우리는 ‘Pulse 360°’를 통해 시장 뒤에 있는 사람과 가치에 초점을 맞추고자 했다”며 “우리와 ‘United to Beat Malaria’의 협력 여정보다 좋은 출발점은 없었다”고 그는 말했다.

이 프로그램은 이미 Spotify에서 청취할 수 있으며, 앞으로 금융 교육, 기후 대응, 지역 역량 강화 등 폭넓은 주제를 산업 전문성과 사람 중심 이야기를 결합해 선보일 예정이다.

앞으로의 계획: 아메리카주 말라리아의 날과 글로벌 캠페인

EBC는 2025년 11월 아메리카주 말라리아의 날 행사와 2026년 4월 대규모 글로벌 행동 캠페인을 포함해 ‘United to Beat Malaria’ 지원을 이어갈 계획이다. 이러한 노력은 EBC의 기업 사회 책임(CSR)과 환경·사회·지배구조(ESG) 전략과도 맞물려 있으며, 지속가능성과 포용적 영향력에 초점을 맞추고 있다.

더 많은 EBC CSR 관련 소식은 www.ebc.com/ESG에서 확인할 수 있다.

EBC 파이낸셜 그룹 소개

런던에서 설립된 EBC 파이낸셜 그룹(EBC)은 글로벌 브로커리지 및 자산 운용 전문 브랜드로, 영국, 호주, 케이맨 제도, 모리셔스 등 주요 금융 허브의 규제를 받는 법인을 통해 소매, 프로, 기관 투자자들에게 외환, 원자재, CFD 등 다양한 글로벌 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.

100여 개국 투자자들의 신뢰를 받고 있으며, World Finance 등 권위 있는 매체로부터 베스트 거래 플랫폼, 가장 신뢰받는 브로커 등 다수의 글로벌 어워드를 수상했습니다.

영국 금융행위감독청(FCA), 케이맨 금융관리국(CIMA), 호주 증권투자위원회(ASIC), 모리셔스 금융위원회(FSC) 등 각 관할 규제 기관의 인가를 받은 자회사들이 투명성과 안전성을 보장하고 있습니다.

EBC의 핵심은 40년 이상의 경험을 가진 금융 전문가들로 구성된 팀이며, 플라자 합의, 2015년 스위스 프랑 사태, 코로나19 팬데믹 등 주요 금융 변동기를 거치며 검증된 역량을 바탕으로 투자자 신뢰를 최우선 가치로 두고 있습니다.

또한 FC 바르셀로나 공식 외환 파트너로서 글로벌 스포츠 및 사회공헌 활동에도 힘쓰고 있으며, UN 재단의 말라리아 퇴치, 옥스퍼드대 경제학부와의 협력 등 다양한 프로젝트를 통해 건강, 경제, 교육, 지속가능성 분야에서 긍정적 변화를 만들어가고 있습니다.

