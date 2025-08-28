KTT Trump–Putin Membuat Pasar Bertanya-tanya Apakah ‘Peace Premium’ Bisa Tercapai

New York dan Moskow seakan menyatu di bawah kabut redup, mencerminkan ambiguitas pasar setelah pertemuan Trump–Putin.

Meski ada pertemuan penting di Alaska, EBC Financial Group mencatat kemajuan minim, menjaga ketidakpastian pada minyak, gandum, dan aset safe haven.

DC, UNITED STATES, August 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- KTT Trump–Putin yang dinanti di Anchorage berakhir dengan jabat tangan dan sorotan media, namun tanpa terobosan terkait Ukraina maupun sanksi. Menurut pandangan EBC Financial Group (EBC), tidak adanya kerangka perdamaian maupun komitmen yang jelas kemungkinan besar akan memperpanjang risiko geopolitik pada komoditas dan pasar keuangan global.

Dari sisi simbolis, karpet merah, parade militer, hingga pesawat pembom B-2 yang melintas, semuanya tidak memberi kepastian bagi pelaku pasar. Alih-alih kejelasan mengenai sanksi atau peta jalan perdamaian, investor justru disisakan dengan ketidakjelasan — yang kini ikut dihitung dalam harga pasar.

“Pasar bereaksi terhadap ketidakpastian. Tanpa adanya gencatan senjata atau peta jalan dari Anchorage, para trader harus berhadapan dengan kondisi risiko di mana justru ketidakjelasan itu sendiri menjadi penggerak pergerakan harga,” ujar David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

Pasar Energi Tekan Harga

Futures minyak Brent naik di atas USD 66 per barel, menutup sebagian kerugian sesi sebelumnya, karena investor menimbang kemungkinan kesepakatan perdamaian Rusia–Ukraina yang bisa meringankan sanksi terhadap Moskow dan meningkatkan pasokan. Presiden AS Trump menyatakan sedang berupaya mengatur pertemuan Putin–Zelenskiy, meski Rusia belum mengonfirmasi, sehingga ketidakpastian tetap tinggi. Sementara itu, data industri menunjukkan penurunan persediaan sebesar 2,4 juta barel, hampir dua kali lipat dari perkiraan, menandakan permintaan yang lebih kuat. Namun, harga minyak tetap dekat level terendah tiga bulan, turun lebih dari 10% bulan ini, tertekan oleh meningkatnya produksi OPEC+ dan pelaksanaan sanksi yang lebih lemah.

Harga gandum Chicago turun ke sekitar USD 5 per bushel, tertekan oleh perkiraan panen Rusia yang lebih tinggi, optimisme terkait pembicaraan perdamaian Ukraina, dan kondisi panen AS yang lebih baik. Meskipun harga lebih rendah memberi kelegaan bagi importir, volatilitas ekspor Laut Hitam membuat risiko keamanan pangan dan inflasi tetap tinggi, terutama bagi pasar negara berkembang.

Aset Safe Haven Kembali Diminati

Emas diperdagangkan sekitar USD 3.320 per ons, mendekati level terendah tiga minggu, karena persepsi meredanya risiko geopolitik dan menguatnya dolar AS menekan logam mulia. Presiden Trump menegaskan tidak akan mengerahkan pasukan darat ke Ukraina — meski dukungan udara masih memungkinkan — sementara Presiden Zelenskiy menyambut baik pembicaraan perdamaian namun masih banyak ketidakpastian terkait prospek geopolitik. Trader kini menantikan simposium Jackson Hole dan rilis notulen FOMC, dengan pasar memperkirakan dua pemangkasan suku bunga tahun ini, yang pertama kemungkinan sudah pada September.

Tampilan vs. Realita: Panggung Politik Tidak Menggerakkan Pasar

KTT Alaska menyoroti perbedaan yang semakin besar antara pertunjukan politik dan kenyataan ekonomi. Saham Wall Street dan Eropa ditutup datar — pasar jelas lebih fokus pada fundamental daripada pertunjukan. Saham hampir tidak berubah, indeks dolar nyaris stagnan, dan harga komoditas tidak bergerak hanya karena pertunjukan. EBC mencatat bahwa trader telah belajar bahwa tidak setiap jabat tangan memengaruhi pasar — substansi, bukan pertunjukan, yang menentukan posisi.

Makna bagi Trader dan Investor

Bagi pelaku pasar, analis EBC menyoroti tiga pelajaran utama: pertama, ketidakjelasan itu sendiri kini menjadi pendorong pasar, menjaga volatilitas tetap tinggi; kedua, aset safe haven akan tetap diminati hingga kejelasan kebijakan benar-benar muncul; dan ketiga, manajemen risiko harus lebih diutamakan daripada trading berdasarkan judul berita.

Analis EBC menekankan agar investor fokus pada fundamental — aliran energi, rantai pasokan pertanian, dan kebijakan bank sentral — daripada bereaksi terhadap pertunjukan diplomatik. Untuk portofolio jangka panjang, “peace premium” yang tertunda berarti tetap menjaga lindung nilai dan bersiap menghadapi ketidakpastian geopolitik yang berlanjut, bukan mengandalkan resolusi cepat.

