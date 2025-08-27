ไทยเปิด Sandbox ต่างชาติแลกคริปโตเป็นบาท ต่อยอดยุคใหม่ท่องเที่ยวและนวัตกรรมการเงิน
THAILAND, August 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในความเคลื่อนไหวที่จะพลิกโฉมอนาคตของการท่องเที่ยวและการเงินดิจิทัล ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวโครงการ “TouristDigiPay” โครงการ Sandbox ซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นปลายปี 2568 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายล้านคน สามารถแปลงสกุลเงินคริปโตเป็นเงินบาทได้อย่างราบรื่นเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าจะช่วยเพิ่มรายจ่ายของนักท่องเที่ยวได้ราว 10% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 175,000 ล้านบาทต่อเศรษฐกิจไทย ด้วยการเชื่อมต่อสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบดั้งเดิม ประเทศไทยจึงวางตำแหน่งตัวเองไม่เพียงแต่เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังเป็นพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมทางการเงินในเอเชียอีกด้วย
เมื่อท่องเที่ยวและการเงินมาบรรจบกัน
การท่องเที่ยวถือเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยมายาวนาน โดยมีสัดส่วนราว 20% ของ GDP ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2562 และภาคการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยถึง 35.5 ล้านคนในปี 2567 สร้างรายได้เกือบ 1.7 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับระดับก่อนโควิดที่มีนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน ในบริบทนี้ Sandbox TouristDigiPay จึงเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยมากขึ้น ด้วยการเปิดให้นักท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับการกำกับดูแล
“การท่องเที่ยวและการเงินมักถูกมองว่าเป็นสองภาคส่วนที่แยกจากกัน แต่ประเทศไทยกำลังพิสูจน์ว่าทั้งสองสามารถเชื่อมโยงอย่างมีกลยุทธ์ได้” ซามูเอล เฮิร์ตซ์ (Samuel Hertz) หัวหน้ากลุ่ม EBC Financial Group ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “โครงการนี้สะท้อนว่า นักเดินทางยุคใหม่เป็นดิจิทัลเป็นหลักและต้องการตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและไร้เงินสด มันคือวิวัฒนาการที่จะช่วยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง”
กรอบความปลอดภัยเพื่อการเติบโต
โครงการ Sandbox จะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 18 เดือน ภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด รวมถึงการระบุและยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC), การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (CDD) และการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันการฟอกเงิน (AML) ข้อจำกัดการใช้จ่าย — 500,000 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ และ 50,000 บาทสำหรับผู้ค้ารายเล็ก — ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัยทางการเงิน
“ด้วยการวางกรอบมาตรการกำกับดูแลที่เข้มแข็งตั้งแต่เริ่มต้น ประเทศไทยจึงส่งสัญญาณชัดเจนว่าสามารถผสานสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างรับผิดชอบ” เฮิร์ตซ์ กล่าว
เหนือ Sandbox คือ ต้นแบบการเงินแห่งอนาคต
แม้โฟกัสในปัจจุบันจะอยู่ที่ภาคการท่องเที่ยว แต่แผนในอนาคตอาจขยายโครงการไปยังภาคส่วนมูลค่าสูงอื่น ๆ รวมถึงการซื้อสินค้าหรูหรา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะทำให้การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องปกติในธุรกรรมหลัก
“การแปลงคริปโตเป็นเงินสดไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายเท่านั้น” เฮิร์ตซ์ กล่าว “นี่คือก้าวสำคัญในการเชื่อมระบบการเงินแบบดั้งเดิมกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น โมเดลของประเทศไทยอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในวงกว้างทั่วเอเชียและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะในตลาดที่การท่องเที่ยวและนวัตกรรมเป็นทั้งความสำคัญระดับชาติ”
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกกำลังเกิดขึ้น
ทั่วโลก สกุลเงินดิจิทัลแบบ Stablecoin และโซลูชันการชำระเงินดิจิทัลกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าการหมุนเวียนของตลาดจะเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571 ประเทศอย่างญี่ปุ่นและภูฏานเริ่มทดลองโมเดลที่คล้ายกันแล้ว แต่ขนาดของโครงการและความน่าสนใจด้านการท่องเที่ยวระดับโลกทำให้ไทยมีศักยภาพสร้างผลกระทบที่สูงกว่าประเทศอื่น
“ประเทศไทยไม่ได้ดำเนินงานแยกตัว — แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเคลื่อนจากการลงทุนแบบเก็งกำไรสู่เครื่องมือใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน” เฮิร์ตซ์ กล่าว “Sandbox นี้มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะเป็นอย่างไรในเศรษฐกิจจริง”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group (SVG) LLC และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน การเทรดในสัญญา CFDs และฟอเร็กซ์ (FX) มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดทุน อาจมากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของคุณ ก่อนการลงทุนควรพิจารณาสถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ความเชี่ยวชาญ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หากจำเป็น EBC Financial Group และหน่วยงานทั่วโลกของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลนี้
