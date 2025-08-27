Una aplicación de citas para millonarios, MillionaireMatch, ahora disponible en España para citas de lujo
MADRID, SPAIN, August 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- MillionaireMatch, la comunidad de citas para millonarios y red de contactos empresariales más grande del mundo, ya está disponible para solteros en España y en los mercados de habla hispana. La aplicación ya está abierta para registros y accesible a todos los usuarios locales. Esto marca un hito significativo en la expansión de MillionaireMatch hacia Europa del Sur y América Latina. El servicio está diseñado para ofrecer a individuos de alto patrimonio y solteros exitosos un entorno privado, auténtico y confiable para conocer a parejas verdaderamente afines.
Un líder global en citas para millonarios desde 2001
Desde 2001, MillionaireMatch ha ganado la confianza de personas exitosas en todo el mundo. La plataforma es reconocida por su verificación estricta de miembros, avanzadas protecciones de privacidad y tecnología de emparejamiento precisa. Durante más de 20 años, MillionaireMatch ha servido a emprendedores, élites y grandes profesionales en Norteamérica, Europa y América Latina. Ofrece un entorno de citas privado, respetuoso y de confianza que ayuda a los miembros a construir relaciones significativas y duraderas. Hoy en día, la plataforma cuenta con más de cinco millones de miembros registrados y se ubica entre las marcas de citas premium más populares en Europa y el mundo hispanohablante.
“España y América Latina son reconocidas por su rica cultura, vibrante vida social y aprecio por el lujo y el éxito,” dijo portavoz de MillionaireMatch. “Desde Madrid y Barcelona hasta Ciudad de México y Buenos Aires, estos son lugares ideales para que solteros exitosos se conecten y formen relaciones de alta calidad. Estamos entusiasmados de llevar la plataforma de prestigio internacional de MillionaireMatch al mercado hispanohablante, ayudando a individuos ambiciosos a encontrar parejas compatibles y construir conexiones duraderas y significativas.”
Características clave de MillionaireMatch
-Verificación estricta de miembros: Todos los miembros pasan por una verificación exhaustiva de identidad y perfil. Esto garantiza que solo los usuarios verificados puedan enviar mensajes privados, guiños y “me gusta”, asegurando la autenticidad de cada interacción.
-Confidentiality Guard™: Los miembros no deben divulgar información personal de otros usuarios, conversaciones privadas o datos confidenciales a terceros. Esta política se extiende más allá de la plataforma a interacciones fuera de línea, incluidas reuniones en persona.
-Insignia Certified Millionaire™: Los miembros pueden obtener esta insignia exclusiva presentando declaraciones de impuestos o extractos bancarios que demuestren ingresos anuales superiores a 300.000 USD o un patrimonio neto superior a 1 millón USD después de pasivos. Con la insignia Certified Millionaire™, los usuarios reciben mayor confianza y prioridad en el emparejamiento.
-Algoritmo avanzado de emparejamiento: MillionaireMatch utiliza algoritmos sofisticados para conectar a los usuarios en función de sus intereses, valores y preferencias de estilo de vida. Esto ayuda a recomendar parejas altamente compatibles para relaciones a largo plazo.
-Herramientas de comunicación diversas: La plataforma ofrece chat en tiempo real, mensajes de voz, videollamadas y más. Estas funciones permiten a los miembros expresarse de manera auténtica y fomentar conexiones más profundas y naturales.
-Interfaz en español: Para garantizar una experiencia fluida e intuitiva para los usuarios de habla hispana, MillionaireMatch ha localizado completamente su plataforma. Desde el registro hasta los mensajes y la atención al cliente, todas las funciones clave están ahora disponibles en español. Esta actualización elimina las barreras lingüísticas y reafirma el compromiso de MillionaireMatch de ofrecer una experiencia accesible y culturalmente adaptada para el mercado local.
Sobre MillionaireMatch
Fundada en 2001, MillionaireMatch es la primera y más grande plataforma de citas dedicada a millonarios y solteros exitosos. Ofrece una experiencia de citas privada, exclusiva y auténtica. La plataforma ha sido destacada por Forbes, The Wall Street Journal, CNN y otros importantes medios internacionales.
Visita el sitio oficial en www.millionairematch.com para comenzar hoy mismo tu experiencia en citas de millonarios. La aplicación también está disponible en la Apple App Store y en Google Play Store.
MillionaireMatch
