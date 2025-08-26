Тарифын өсөлт нөлөөлж эхэлсэн ч АНУ-ын хэрэглээний үнэ 7-р сард 2.7%-д хүрч, таамагласан хэмжээнээс бага гарчээ
EBC Санхүүгийн Группийн тэмдэглэснээр, инфляцийн дарамт зөөлөрсөн нь ч хүү бууруулах хүлээлтийг хадгалсаар байна.
DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- АНУ-ын хэрэглээний үнэ 7 дугаар сард өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.7%-иар өссөн нь эдийн засагчдын таамагласан 2.8%-иас бага гарсныг Хөдөлмөрийн статистикийн товчоо (BLS) мэдээллээ. Сар тутмын дүнгээр хэрэглээний үнийн индекс (CPI) 0.2%-иар нэмэгдэж, таамаглалтай нийцсэн бол хүнс, эрчим хүчийг хассан үндсэн CPI жилийн хэмжээнд 3.1%-иар өссөн нь 2 дугаар сараас хойших хамгийн өндөр үзүүлэлт бөгөөд 1 дүгээр сараас хойших хамгийн том сарын өсөлт боллоо.
Эдгээр тоо баримт инфляци өсөх чиглэлтэй байгаа ч Холбооны Нөөцийн систем (Фед)-д 9 дүгээр сард бодлогын хүүг бууруулах боломжийг хангалттай түвшинд баригдаж буйг илтгэж байна. Зах зээлийн оролцогчид эерэгээр хүлээн авч, АНУ-ын хувьцааны зах зээл өсөж, худалдаачид бодлогын өөрчлөлтийг бараг тодорхой хүлээлт болгон үнэлэв.
EBC Financial Group тэмдэглэхдээ, ийм төрлийн инфляцийн хандлага нь тарифын нөлөөллийн хөгжиж буй үйл явцтай хослон, зах зээлийн сэтгэл зүй болон хилийн чанадын хөрөнгийн урсгалд нөлөөлөх бөгөөд эдгээрийг байгууллага нь идэвхтэй ажиглаж, институцийн болон жижиглэнгийн оролцогчдод цаг тухайд нь зах зээлийн дүгнэлт хүргэдэг гэж онцоллоо.
Тарифын нөлөө гол үнийн ангилалд илэрч эхэллээ
АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүх импортыг хамарсан 10%-ийн нийтлэг тариф, түүнчлэн ган, хөнгөн цагаан зэрэг салбарт чиглэсэн нэмэлт татваруудыг хэрэгжүүлсний нөлөө хэрэглээний үнэд шингэж эхэлж байна. 7 дугаар сард айл өрхийн тавилга, хэрэглээний барааны үнэ 0.7%-иар өссөн нь 6 дугаар сард бүртгэгдсэн 1%-ийн өсөлтийн дараа үргэлжилсэн үзүүлэлт байлаа. Мөн хуучин автомашин, ачааны машины үнэ 0.5%-иар нэмэгджээ.
Гэвч шинэ автомашин болон лаазалсан жимс, хүнсний ногоо зэрэг тарифын нөлөө өндөртэй зарим бүтээгдэхүүний үнэ өөрчлөлтгүй хэвээр үлдсэн нь тарифын нөлөөлөл жигд бус байгааг харуулж байна. Харин эрчим хүчний үнэ тухайн сард 1.1%-иар буурсан нь инфляцийн өргөн хүрээний өсөлтийг зөөлрүүлсэн бол хүнсний үнэ тогтвортой байв.
Эдийн засагчид тариф нь нэг удаагийн үнийн огцом өсөлт үүсгэх эсэх, эсвэл урт хугацаанд өсөлтийн дарамтыг хадгалах эсэх дээр санал зөрөлдсөн хэвээр байна.
Хөдөлмөрийн зах зээлийн сулрал Холбооны Нөөцийн асуудлыг нэмэгдүүлж байна
7 дугаар сарын инфляцын тайлан АНУ-ын хөдөлмөрийн зах зээлд дарамт илэрч буй дохиотой давхцав. Энэ сарын эхэнд засгийн газар 5 болон 6 дугаар сарын хөдөлмөр эрхлэлтийн өсөлтийг өмнөхөөрөө 291,000 гэж тооцож байсан бол ердөө 33,000 болгож огцом доош нь засварласан байна. Энэ удаашрал нь инфляц дунд зэрэг түвшинд хадгалагдаж буйтай хавсарч, өсөлтийг дэмжихийн тулд Холбооны Нөөцийн Банк мөнгөний бодлогоо зөөлрүүлэх шаардлагатай гэсэн шахалтыг нэмэгдүүлжээ.
Гэвч Хөдөлмөрийн Статистикийн Товчоо (BLS) өөрөө ч улс төрийн дарамттай нүүр тулж байна. Ерөнхийлөгч Трамп уг товчооны комиссарыг хасч, түүнийг улс төрийн хазайлттай гэж буруутгасны дараа уг байгууллагын шүүмжлэгч эдийн засагч E.J. Антонийг тэргүүнээр нь нэр дэвшүүлсэн байна. Түүнчлэн төсвийн хязгаарлалт нь BLS-ийг хэд хэдэн хотод өгөгдөл цуглуулах ажлаа зогсооход хүргэж, мэдээллийн үнэн зөв байдалд эргэлзээ төрүүлж байна.
Бодлогын төлөв ба зах зээлийн нөлөө
Холбооны Нөөцийн Банк (ФРС)-ийн инфляцын дуртай хэмжүүр болох хувийн хэрэглээний зардлын (PCE) үнийн индекс энэ сард гарах гэж байгаа тул трейдэрүүд инфляц хяналтад байгаа эсэхийг анхааралтай ажиглаж байна.
EBC Санхүүгийн Групп (UK) ХХК.-ийн Гүйцэтгэх Захирал Дэвид Барретт хэлэхдээ, “Үнэ өсөлт дунд зэрэг байгаа нь, хөдөлмөрийн зах зээлийн сулралтай хосолж ФРС-д тодорхой алхам хийх боломж олгож байна. Энэ удаагийн CPI тайлан есдүгээр сард хүү бууруулах хүлээлтийг хадгалж байна. Жинхэнэ сорилт дараагийн гарч ирэх өгөгдөл үнэхээр зөөлрөх мөчлөгийг баталгаажуулах уу, эсвэл ФРС-ийг болгоомжтой байр суурь баримтлахад хүргэх үү гэдэгт оршино. Зах зээл аль хэдийн мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх тийш хазайсан байгаа тул мэдээллийн аливаа зөрүү валют, бонд болон хувьцааны зах зээлд огцом савлагаа үүсгэж болзошгүй.” гэжээ.
Тэрээр мөн нөлөө нь зөвхөн АНУ-д хязгаарлагдахгүйг онцлон, “Вашингтоны бодлогын шийдвэрүүд дэлхийн хөрөнгийн зах зээлээр дамжин цуурайтдаг. Ялангуяа валютын трейдэрүүд ФРС дотоод дарамтыг дэлхийн эдийн засгийн сааралттай тэнцвэржүүлэхийн хэрээр хэлбэлзэл нэмэгдэхэд бэлэн байх хэрэгтэй” гэв.
Санамж: Энэ нийтлэл EBC Financial Group (SVG) LLC-ийн ажиглалт, дүгнэлтийг тусгасан бөгөөд зөвхөн мэдээллийн зориулалттай болно. Энэ нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Гэрээт форвард (CFDs) болон гадаад валютын (FX) арилжаа нь таны анхны хөрөнгө оруулалтаас давсан алдагдалд хүргэж болох өндөр эрсдэлтэй. Арилжаанд орохоосоо өмнө та өөрийн санхүүгийн нөхцөл байдал, хөрөнгө оруулалтын зорилго, туршлага, эрсдэлийн дуршил зэргийг нягтлан үзэхийн зэрэгцээ шаардлагатай бол бие даасан санхүүгийн зөвлөхтэй зөвлөлдөхийг зөвлөж байна. EBC Financial Group болон түүний охин компаниуд энэхүү мэдээлэлд тулгуурлан гарсан аливаа хохирлын хариуцлагыг хүлээхгүй болно.
###
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
