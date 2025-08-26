미국 7월 소비자물가 2.7% 상승…예상 밑돌며 금리 인하 기대 유지

미국의 7월 인플레이션이 2.7%로 예상치를 밑돌자, EBC 파이낸셜 그룹은 관세 압력과 금리 인하 기대가 어떻게 시장 심리와 국경을 넘는 자본 흐름을 형성하고 있는지를 강조했다.

EBC 파이낸셜 그룹: 정치·경제적 역풍에도 금리 인하 기대 남아있어

DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.7% 상승했다. 이는 시장 예상치(2.8%)를 소폭 하회한 결과로, 인플레이션 압력이 예상보다 완만하게 유지되면서 9월 연방준비제도(연준·Fed)의 금리 인하 기대를 뒷받침하고 있다.

월별로는 CPI가 0.2% 오르며 시장 전망과 일치했다. 변동성이 큰 식품·에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 대비 3.1% 상승해 2월 이후 최고치이자 1월 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록했다.

이번 수치는 물가가 점진적으로 오르고 있으나 연준이 9월 금리 인하를 고려할 만큼 억제된 상태임을 보여준다. 미국 증시는 CPI 발표 후 상승세를 보였으며, 트레이더들은 정책 완화 전환을 기정사실화하는 분위기다.

EBC 파이낸셜 그룹은 “이번과 같은 인플레이션 흐름과 관세 영향이 시장 심리와 국제 자본 흐름을 계속 좌우할 것”이라며, 자사 역시 이러한 요소들을 면밀히 추적해 기관 및 개인 투자자에게 시의적절한 시장 분석을 제공하고 있다고 밝혔다.

관세 영향, 일부 품목에서 본격 반영

도널드 트럼프 대통령이 모든 수입품에 10% 관세를 부과하고 철강·알루미늄 등 특정 산업에 추가 관세를 적용하면서, 관련 효과가 소비자 물가에 반영되기 시작했다.

7월 가구 및 생활용품 가격은 전월보다 0.7% 올랐으며, 중고차·트럭 가격도 0.5% 상승했다. 반면 신차와 통조림 과일·채소 등 일부 관세 민감 품목은 가격 변동이 없어 관세 전가 효과가 고르지 않음을 보여줬다. 에너지 가격은 1.1% 하락해 전체 물가 상승을 완화시켰으며, 식품 가격은 보합세를 기록했다.

경제학자들은 관세가 단발성 물가 상승으로 끝날지, 아니면 지속적인 인플레이션 압력으로 이어질지에 대해 의견이 엇갈리고 있다.

고용 둔화, 연준의 정책 고민 가중

7월 인플레이션 보고서는 미국 고용시장의 둔화 신호와 맞물려 발표됐다. 미 정부는 이달 초 5~6월 고용 증가치를 29만1천 명에서 3만3천 명으로 대폭 하향 수정했다. 완만한 인플레이션과 고용 부진이 겹치면서 연준에 경기부양을 위한 완화 정책을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

그러나 노동통계국(BLS)은 최근 트럼프 대통령이 국장을 해임하고 비판적 인사인 E.J. 안토니를 후임으로 지명하는 등 정치적 압박에 직면해 있다. 예산 축소로 일부 도시에서 데이터 수집이 중단되며 통계 신뢰성에 대한 우려도 제기되고 있다.

정책 전망과 시장 파급

연준이 선호하는 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표가 이달 말 예정돼 있어, 시장은 인플레이션이 통제 가능한 수준인지 주목하고 있다.

데이비드 배럿 EBC 파이낸셜 그룹(영국) 대표는 “이번 CPI 결과는 9월 금리 인하 기대를 여전히 지지한다”며 “향후 지표가 완화적 사이클을 뒷받침할지, 아니면 연준이 신중함을 유지할지를 가늠하는 것이 관건”이라고 말했다.

그는 이어 “워싱턴의 금리 결정은 전 세계 금융시장에 파급력을 미친다”며 “특히 외환시장에서 변동성이 커질 수 있으므로 트레이더들은 이에 대비해야 한다”고 강조했다.

면책조항: 본 기사는 EBC Financial Group (SVG) LLC의 의견에 따른 참고용 자료이며, 금융·투자 조언에 해당하지 않는다. CFD 및 외환(FX) 거래는 원금 손실을 포함한 높은 위험을 수반하며, 초기 투자금을 초과하는 손실이 발생할 수 있다. 투자 전 재무상황, 투자목표, 전문성, 위험 선호도를 충분히 고려하고 필요 시 독립적인 금융 전문가와 상의해야 한다. EBC 파이낸셜 그룹 및 그 산하 법인은 본 정보에 의존해 발생하는 손실에 대해 책임을 지지 않는다.

EBC 파이낸셜 그룹 소개

EBC Financial Group은 영국 런던에 본사를 두고 있는 종합 금융 그룹으로, 금융 중개, 자산 관리 및 종합적 투자 솔루션을 포함한 다양한 서비스를 제공하고 있다. EBC는 런던, 홍콩, 도쿄, 싱가포르, 시드니, 케이맨 제도 등 주요 금융 중심지뿐만 아니라 라틴 아메리카, 동남아시아, 아프리카, 인도 등 신흥 시장에 이르기까지 광범위한 글로벌 네트워크를 구축하며 빠르게 세계적인 금융 중개업체로 자리잡았다. EBC는 전 세계의 개인 투자자, 전문 투자자, 그리고 기관 투자자를 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공한다.

EBC는 여러 차례 수상을 하며 국제 규제와 윤리적 기준을 엄격히 준수하는 것을 사명으로 여기고 있다. EBC 금융그룹의 자회사는 각 지역의 규제 당국의 감독 및 허가를 받아 운영하고 있다. 구체적으론 영국 금융행위감독청(FCA), 케이맨 제도 금융감독청(CIMA), 호주 증권투자위원회(ASIC)로부터 규제를 받고 있다.

EBC 그룹의 핵심 인력은 30년 이상의 대형 금융 기관에서의 경력을 보유하고 있으며, 85년의 플라자 합의, 97년 아시아 금융 위기, 08년 글로벌 금융 위기, 15년 스위스 프랑 블랙 스완 사건 등 여러 경제 주기를 능숙하게 헤쳐 나왔다. EBC는 정직과 존중을 기업 가치관으로 삼고 고객 자산 보호를 최우선으로 여기며 투자자와의 관계에서 신뢰와 책임감을 갖고 임한다.

EBC는 FC 바르셀로나의 공식 외환 파트너로서, 아시아, LATAM(라틴 아메리카), 중동, 아프리카, 오세아니아 지역에서 특화된 서비스를 제공하고 있다. 또한 EBC는 유엔 재단의 '말라리아 퇴치 캠페인(United to Beat Malaria)'의 파트너로서, 전 세계 보건 개선을 위한 활동에 동참하고 있다. 2024년 2월부터는 옥스포드 대학 경제학부의 공공 참여 프로그램인 '경제학자가 실제로 하는 일(What Economists Really Do)' 시리즈를 지원하며, 사회적 문제에 대한 경제학의 적용과 이해를 돕기 위해 노력하고 있다.

https://www.ebc.com/

