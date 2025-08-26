ราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเพิ่ม 2.7% ต่ำกว่าคาด แรงกดดันจากภาษีการค้าเริ่มสะท้อน
EBC Financial Group ชี้แรงกดดันด้านราคาอ่อนกว่าคาด หนุนคาดการณ์การลดดอกเบี้ย แม้เผชิญแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจ
DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- นักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 2.8% ขณะที่ในเชิงรายเดือน CPI ขยับขึ้น 0.2% สอดคล้องกับการคาดการณ์ และ Core CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ปรับเพิ่ม 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเป็นการปรับเพิ่มรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า แม้อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางขยับสูงขึ้น แต่ยังอยู่ในกรอบที่เอื้อให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ตลาดการเงินตอบรับเชิงบวก โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น และนักลงทุนให้ความมั่นใจสูงต่อแนวโน้มนโยบายการเงินที่จะเปลี่ยนแปลง
EBC Financial Group ระบุว่า ทิศทางเงินเฟ้อเช่นนี้ ประกอบกับผลกระทบจากภาษีนำเข้าที่กำลังเปลี่ยนแปลง จะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อมอบมุมมองตลาดที่ทันเวลาแก่ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย
แรงกดดันภาษีเริ่มแผลงฤทธิ์ในสินค้าสำคัญ
มาตรการเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 10% ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ครอบคลุมสินค้านำเข้าทั้งหมด รวมถึงภาษีเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเหล็กและอะลูมิเนียม เริ่มส่งผลให้ราคาสินค้าผู้บริโภคขยับสูงขึ้น โดยราคาเครื่องใช้และของใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนกรกฎาคม หลังจากปรับขึ้น 1% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่รถยนต์และรถบรรทุกมือสองปรับขึ้น 0.5%
อย่างไรก็ตาม สินค้าบางประเภทที่อ่อนไหวต่อภาษี เช่น รถยนต์ใหม่ และอาหารกระป๋อง (ผักและผลไม้) กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา สะท้อนว่าผลกระทบจากภาษียังส่งผ่านไม่ทั่วถึง ขณะเดียวกันราคาพลังงานลดลง 1.1% ในเดือนดังกล่าว ช่วยชะลอแรงกดดันเงินเฟ้อโดยรวม ส่วนราคาอาหารทรงตัว
นักเศรษฐศาสตร์ยังมีความเห็นต่างกันว่า ภาษีดังกล่าวจะก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อเพียงระยะสั้น หรือจะทำให้ราคาปรับสูงขึ้นต่อเนื่องในระยะยาว
ความอ่อนแอของตลาดแรงงานกดดัน Fed
รายงานเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมออกมาพร้อมกับสัญญาณความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ รัฐบาลเพิ่งปรับลดจำนวนการจ้างงานของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจาก 291,000 ตำแหน่ง เหลือเพียง 33,000 ตำแหน่ง การชะลอตัวนี้ร่วมกับอัตราเงินเฟ้อปานกลาง ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ Fed พิจารณานโยบายผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการเติบโต
อย่างไรก็ตาม สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) กำลังเผชิญแรงกดดันทางการเมือง ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งปลดผู้ว่าการ BLS โดยอ้างความลำเอียง และเสนอชื่อเศรษฐศาสตร์ E.J. Antoni — ผู้วิจารณ์ BLS — ให้ดำรงตำแหน่งนำหน่วยงาน นอกจากนี้ข้อจำกัดด้านงบประมาณยังบังคับให้ BLS ต้องหยุดเก็บข้อมูลในหลายเมือง สร้างความกังวลต่อความแม่นยำของข้อมูล
แนวโน้มมาตรการนโยบายและผลกระทบต่อภาคตลาด
ขณะที่ดัชนีราคาที่ Fed ให้ความสำคัญ — ดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) — จะประกาศภายในเดือนนี้ นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อยืนยันว่าอัตราเงินเฟ้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ระบุว่า การผสมผสานระหว่างการเติบโตของราคาปานกลางและความอ่อนแอของการจ้างงานช่วยให้ Fed มีพื้นที่ในการดำเนินนโยบาย: “รายงาน CPI ล่าสุดยังคงสนับสนุนแนวคิดการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การทดสอบที่แท้จริงคือข้อมูลใหม่ที่จะเข้ามาจะสนับสนุนรอบการผ่อนคลายต่อเนื่องหรือบังคับให้ Fed ต้องระมัดระวังมากขึ้น ตลาดกำลังมุ่งไปสู่การปรับนโยบายผ่อนคลาย ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่เบี่ยงเบนอาจกระตุ้นความผันผวนอย่างรุนแรงในค่าเงิน พันธบัตร และหุ้น”
เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าผลกระทบขยายออกไปเกินขอบเขตสหรัฐฯ: “การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยในวอชิงตันส่งผลกระทบต่อทั่วตลาดทุนโลก โดยเฉพาะนักเทรดค่าเงินควรเตรียมรับมือกับความผันผวนที่สูงขึ้น ขณะที่ Fed ต้องบาลานซ์แรงกดดันในประเทศกับแนวโน้มชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก”
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group (SVG) LLC สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน การเทรดในสัญญาส่วนต่าง (CFDs) และฟอเร็กซ์ (FX) มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสีย อาจเกินเงินลงทุนเริ่มต้นของคุณ ก่อนการลงทุนควรพิจารณาสถานะการเงิน วัตถุประสงค์การลงทุน ความเชี่ยวชาญ และความเสี่ยงของคุณอย่างรอบคอบ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสระ EBC Financial Group และหน่วยงานทั่วโลกไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอ้างอิงข้อมูลนี้
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นที่ลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลในตลาดการเงินสำคัญหลายแห่ง — รวมถึงสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ EBC ช่วยให้นักลงทุนรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดโลกและโอกาสการลงทุน เช่น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFDs และอื่น ๆ
ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลระดับโลกหลายรายการ รวมถึงการได้รับการยอมรับต่อเนื่องจาก World Finance EBC ถูกยกย่องอย่างกว้างขวางในฐานะหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก ด้วยรางวัลด้านแพลตฟอร์มการเทรดยอดเยี่ยมและโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด ด้วยความแข็งแกร่งด้านกฎระเบียบและความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใส EBC ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ชั้นนำ — เป็นที่ไว้วางใจในการมอบโซลูชันการเทรดที่ปลอดภัย นวัตกรรม และมุ่งเน้นลูกค้าในตลาดแข่งขันระดับนานาชาติ
บริษัทย่อยของ EBC มีใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามเขตอำนาจของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
EBC มีทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำ ผ่านรอบเศรษฐกิจสำคัญตั้งแต่ Plaza Accord, วิกฤติเงินฟรังก์สวิส 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนในตลาดช่วงการระบาดของ COVID-19 EBC สร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด
EBC เป็นพันธมิตรทางการเงินอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังขับเคลื่อนความร่วมมือที่สร้างผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะผ่านโครงการ United to Beat Malaria ของ UN Foundation, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และพันธมิตรหลากหลายเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพโลก เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืน
