Суринам, Тимор-Лесте малариаг устгав – EBC ба United to Beat Malaria халдварын бүсүүдэд дэмжлэгээ үргэлжлүүлнэ
Ази, Номхон далайн бүсийг хариуцсан захирал Самуэл Херц Pulse 360°-д компанийн стратегийн тууштай үүргийг онцолсон байна.
DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) Суринамыг малариагүй улс хэмээн батламжилсантай холбоотойгоор EBC Financial Group United to Beat Malaria санаачилга болон дэлхий даяарх түншүүдтэй хамтран олон нийтийн эрүүл мэндийн энэхүү чухал амжилтыг тэмдэглэж байна. Мөн малариа хүний амь насыг асар ихээр авч одсоор буй бүс нутгуудад яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагыг уриалж байна.
ДЭМБ-ын тооцооллоор дэлхийн хүн амын бараг тал нь малариагаар өвчлөх эрсдэлтэй хэвээр байгаа бөгөөд өвчнийг бүрэн устгавал ойролцоогоор 11 сая хүний амийг аварч болох юм.
Pulse 360° подкастын шинэ дугаарт (EBC-ийн албан ёсны Spotify сувгаар) EBC-ийн Ази, Номхон далайн бүсийн захирал Самуэл Херц тус байгууллагын United Nations Foundation-ий “United to Beat Malaria” аянд оролцсон аялал хэрхэн урт хугацааны төлөөлөл, ажилтнуудын оролцоо, хамтын хариуцлага бүхий эрхэм зорилго болон өргөжсөн талаар хуваалцлаа.
“Суринамд олгосон батламж нь урт хугацааны стратеги, орон нутгийн манлайлал болон дэлхий нийтийн хүсэл эрмэлзэл уялдсан үед ямар их үр дүнд хүрч болохыг харууллаа” гэж Херц онцолсон юм. “Гэсэн хэдий ч Африк, Ази, Латин Америкийн олон бүс нутагт малариа минут тутамд нэг хүүхдийн амь насыг авч байна гэж тооцогдож байна. Бид одоо анхаарлаа сулруулах эрхгүй.”
Хөдөлгөөнийг өрнүүлсэн хамтын ажиллагаа: Зорилгоор нэгдсэн түншлэл
EBC-ийн United to Beat Malaria санаачилгатай хамтын ажиллагаа 2024 онд эхэлсэн бөгөөд “аливаа хүүхэд шумуулын хазалтаас болж амь насаа алдах ёсгүй” гэсэн нийтлэг үнэт итгэл дээр тулгуурласан. Анх үнэт зүйлсийг уялдуулсан хамтын ажиллагаа байсан бол өдгөө компанийн хэмжээнд дэлхийн хөдөлгөөн болон өргөжиж, удирдлагын дэмжлэг болон дэлхийн өнцөг булан бүр дэх EBC-ийн ажилтнуудын идэвхтэй оролцоогоор баталгаажиж байна.
“Бид зорилгоо хайж явсан юм биш—United to Beat Malaria санаачилгатай танилцсан даруйдаа тэр даруйд нь сэтгэлд хүрсэн,” гэж Херц подкастын дугаарт хэлсэн. “Статистик үнэхээр цочирдом байсан. Африкийн бүс нутагт
малариагаар нас барсан хүмүүсийн 76% нь таван наснаас доош хүүхдүүд байдаг. Энэ бол зүгээр нэг харамсалтай зүйл биш—энэ бол хүлээн зөвшөөрөх аргагүй нөхцөл.”
Түүнээс хойш EBC нь зүгээр нэг дэмжигчээс идэвхтэй төлөөлөгч болон өөрчлөгдөж, Вашингтон Д.С.-д болсон United to Beat Malaria Annual Leadership Summit-д 120 гаруй төлөөлөгчтэй хамт оролцож, АНУ-ын хууль тогтоогчидтой уулзан малариагийн тогтвортой санхүүжилтийн төлөө дуу хоолойгоо өргөсөн. 2025 онд тус компани анх удаа Move Against Malaria 5K арга хэмжээг ивээн тэтгэгчээр оролцож, 30 гаруй улс дахь ажилтнуудаа оролцуулан олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжив.
“Энэ бүхнийг онцгой болгосон зүйл бол манай багуудад хэрхэн хувь хүний түвшинд ойрхон болсон явдал юм” гэж Херц хэлэв. “Бид бүлгийн гүйлтээс эхлээд Монгол дахь хамт олнууд маань 5 км-ийн зайг морьтой туулж буйг хүртэл харсан. Ийм бүтээлч байдал, тууштай оролцоо—цагийн бүс ба соёлын ялгааг үл харгалзан—энэ эрхэм зорилго бүгдэд маань хамаатай гэдгийг баталж байна.”
Зөвхөн 2024 онд гэхэд EBC-ийн дэмжлэгтэй United to Beat Malaria хөтөлбөрүүд 1.67 сая гаруй хүнийг малариагаас хамгаалж, 132,000 ширхэг шавьж устгах бодисоор боловсруулсан ор дэвсгэрийн тор, 299,300 ширхэг малариагийн эсрэг эмчилгээ, 443,350 түргэвчилсэн оношлогооны тестийг хүргэж, 45,833 айлыг дотоод цацалтын аянд хамруулан хамгаалж, 165 эрүүл мэндийн ажилтан болон лабораторийн техникчдийг сургаж бэлтгэлээ.
Тасралтгүй заналхийлэлд тогтвортой хөрөнгө оруулалт шаардлагатай
Суринам болон Тимор-Лестегийн батламжилт нь чухал ахиц дэвшил боловч малариа нь олон бүс нутагт—ялангуяа цаг уурын тогтворгүй байдал, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, нөөц дутмаг эрүүл мэндийн тогтолцоотой бүсүүдэд—үхлийн аюул хэвээр байна.
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)-ын “2024 оны Малариагийн Дэлхийн Тайлан”-д дурдсанаар, тухайн онд малариагаар 263 сая хүн өвчилж, 597,000 гаруй хүн нас барсан бөгөөд ихэнх нь таван наснаас доош хүүхдүүд байв.
Зөвхөн Африк тивд нийт өвчлөлтийн 94%, малариатай холбоотой нас баралтын 95% нь бүртгэгдсэн байна. Мөн ДЭМБ-ын тооцооллоор уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалан 2030–2050 оны хооронд малариагаар нас баралт 15%-иар нэмэгдэх эрсдэлтэй байгаа нь эмзэг бүс нутгуудад заналхийлэл улам эрчимжихийг харуулж байна.
Анх байгуулагдсан цагаасаа хойш United to Beat Malaria хөтөлбөрүүд урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх болон сурталчилгааны аянуудаараа дамжуулан 2.2 тэрбум тохиолдлоос сэргийлж, 12.7 сая гаруй хүний амийг аварчээ.
EBC-ийн энэхүү тасралтгүй түншлэл нь Сахарын цөмийн Африк, Латин Америк болон Карибын бүс нутагт малариаг устгах хүчин чармайлтыг шууд дэмжиж байна. Учир нь эдгээр бүсүүдэд өвчлөлийн дарамт хэт өндөр хэвээр байгаа юм. EBC нь ор дэвсгэрийн тор (шавьж устгах бодисоор боловсруулсан), оношилгооны хэрэгсэл, малариагийн эсрэг эмчилгээ зэрэг зайлшгүй шаардлагатай хэрэгслийг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ дэлхийн эрүүл мэндийн хөрөнгө оруулалтыг тогтвортой үргэлжлүүлэхийн төлөө дуу хоолойгоо өргөж байна.
“Энэ бол зүгээр нэг эрүүл мэндийн асуудал биш—ажлын хүчний асуудал, эдийн засгийн асуудал, стратегийн дэлхийн хэмжээний асуудал юм” гэж Херц онцлов. “Малариа тархсан бүс нутгуудад үйлчлүүлэгчид болон ажилтнуудтай санхүүгийн байгууллага учраас бид энэ өвчний гинжин нөлөөллийг харж байна. Манай тууштай оролцоо бол урт хугацааны тогтвортой байдлыг бий болгох нэг хэсэг.”
Шинэ нөлөөний тавцан: Pulse 360° Подкаст эрхэм зорилготой эхлэлээр нээлтээ хийлээ
2025 оны 7 дугаар сард нээгдсэн Pulse 360° подкаст бол EBC-ийн Spotify дахь албан ёсны thought leadership платформ юм. Энэ подкаст нь санхүүгийн инноваци, зах зээлийн тогтвортой байдал болон нийгмийн нөлөөлөл зэрэг өргөн хүрээний яриаг хүргэдэг. Херцийн оролцсон дугаар нь байгууллагын удирдлага, хувь хүний хариуцлага, дэлхийн эрүүл мэндийн төлөөх компанийн манлайллын тухай үнэнч, бодит тусгал болжээ.
“Бид Pulse 360°-ийг зах зээлийн цаадах хүмүүс, үнэт зүйлсийг онцлохын тулд бий болгосон” гэж Херц онцлон тэмдэглэв. “Энэхүү аяллаа United to Beat Malaria-тай хуваалцан эхлүүлснээс илүү чухал зүйлээр гараагаа эхлэх нь ховор.”
Бүрэн дугаарыг одоо Spotify дээрээс сонсох боломжтой. Дараагийн дугааруудад санхүүгийн боловсрол, уур амьсгалд дасан зохицохуй, бүс нутгийн чадавхижуулалт зэрэг сэдвээр мэргэжлийн дүн шинжилгээг хүний түүхтэй хослуулан хүргэх болно.
Цаашдын төлөв: Америкийн бүсийн Малариагийн эсрэг дэлхийн өдөр ба түүнээс цааш
EBC нь ирэх 11 дүгээр сард болох Америкийн бүсийн Малариагийн эсрэг дэлхийн өдөр-ийн хүрээнд шинэ кампанит ажлуудаар United to Beat Malaria-г дэмжихээс гадна 2026 оны 4 дүгээр сард өргөн цар хүрээтэй дэлхийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах төлөвтэй байна.
Эдгээр үйл ажиллагаа нь байгууллагын өргөн хүрээтэй Нийгмийн Хариуцлага (CSR) болон Байгаль орчин, Нийгэм, Засаглал (ESG) стратегитай уялдаж, тогтвортой хөгжил, хүртээмжтэй нөлөөллийг чиглүүлж байна.
EBC Financial Group-ийн Нийгмийн Хариуцлага (CSR) санаачилгын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл www.ebc.com/ESG.
###
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн
Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна. https://www.ebc.com/
Michelle Siow
EBC Financial Group
michelle.siow@ebc.com
