Suriname e Timor-Leste Livres da Malária: EBC e United to Beat Malaria Reafirmam Apoio Onde a Doença Ainda Persiste

O EBC Financial Group e a United to Beat Malaria celebram a conquista de Suriname e Timor-Leste livres da malária, com o podcast Pulse 360° amplificando o apelo por uma ação global contínua.

Samuel Hertz, chefe da APAC na EBC, ressalta o compromisso do Grupo no Pulse 360° após OMS certificar Suriname e Timor-Leste livres da malária.

DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Com a Organização Mundial da Saúde (OMS) certificando o Suriname como livre da malária, o EBC Financial Group (EBC) se une à United to Beat Malaria e parceiros globais para celebrar este marco em saúde pública — ao mesmo tempo em que reforça a urgência de ações nas regiões onde a malária ainda causa perdas significativas de vidas.

Quase metade da população mundial vive em risco de contrair malária, e erradicar a doença poderia salvar cerca de 11 milhões de vidas, segundo a OMS.

Em um novo episódio do Pulse 360°, podcast oficial do EBC no Spotify, Samuel Hertz, chefe da APAC, compartilha como a parceria do EBC com a campanha United to Beat Malaria, da Fundação das Nações Unidas, evoluiu para uma missão de longo prazo envolvendo advocacy, ações dos colaboradores e responsabilidade compartilhada.

— “A certificação do Suriname mostra o que é possível quando estratégias de longo prazo se alinham à liderança local e à vontade global”, disse Hertz. “Mas em muitas partes da África, Ásia e América Latina, estima-se que a malária ainda ceife a vida de uma criança a cada minuto. Não podemos perder o foco agora.”

Mantendo o Ímpeto: Uma Parceria Guiada por Propósito

A parceria do EBC com a United to Beat Malaria começou em 2024, motivada pela crença compartilhada de que nenhuma criança deve morrer por causa de uma picada de mosquito. O que começou como uma colaboração alinhada a valores evoluiu para um movimento global dentro da empresa — apoiado tanto pela liderança sênior quanto pelo engajamento de base dos colaboradores nos escritórios do EBC ao redor do mundo.

— “Não saímos procurando uma causa — fomos apresentados à United to Beat Malaria, e isso ressoou imediatamente”, disse Hertz no episódio. “Os dados são impressionantes. 76% das mortes por malária na África são crianças menores de cinco anos. Isso não é apenas trágico — é inaceitável.”

Desde então, o EBC evoluiu de aliado para defensor ativo, participando com mais de 120 delegados do United to Beat Malaria Annual Leadership Summit em Washington, D.C., e reunindo-se com legisladores dos EUA para defender a

manutenção de financiamentos contra a malária. Em 2025, a empresa também se tornou patrocinadora corporativa pela primeira vez do Move Against Malaria 5K, mobilizando colaboradores em mais de 30 países para aumentar a conscientização e apoiar esforços de prevenção.

— “O que tornou isso especial foi o quão pessoal se tornou para nossas equipes”, disse Hertz. “Vimos desde corridas em grupo até colegas da Mongólia completando os 5 km a cavalo. Esse tipo de criatividade e compromisso — atravessando fusos horários e culturas — mostra que essa missão pertence a todos nós.”

Somente em 2024, os programas do United to Beat Malaria apoiados pelo EBC ajudaram a proteger mais de 1,67 milhão de pessoas contra a malária — distribuindo 132.000 mosquiteiros tratados com inseticida, 299.300 tratamentos antimaláricos, 443.350 testes de diagnóstico rápido, protegendo 45.833 residências por meio de campanhas de pulverização interna e treinando 165 profissionais de saúde e técnicos de laboratório.

Ameaças Persistentes Exigem Investimento Contínuo

Embora a certificação de Suriname e Timor-Leste represente um avanço importante, a malária continua sendo uma ameaça mortal em muitas regiões — especialmente em áreas afetadas por instabilidade climática, deslocamentos populacionais e sistemas de saúde com poucos recursos. Segundo o Relatório Mundial de Malária 2024 da Organização Mundial da Saúde (OMS), a malária afetou aproximadamente 263 milhões de pessoas e causou mais de 597 mil mortes — a maioria crianças menores de cinco anos.

Somente o continente africano respondeu por 94% dos casos e 95% de todas as mortes por malária. A OMS projeta ainda que as mudanças climáticas podem aumentar as mortes por malária em 15% entre 2030 e 2050, intensificando a ameaça para regiões vulneráveis.

Desde o seu início, os programas do United to Beat Malaria ajudaram a evitar 2,2 bilhões de casos e salvar mais de 12,7 milhões de vidas por meio de campanhas de prevenção, tratamento e advocacy.

A parceria contínua do EBC com o United to Beat Malaria apoia diretamente os esforços de eliminação da malária na África Subsaariana, América Latina e Caribe, regiões onde o fardo da doença continua desproporcionalmente alto. Por meio dessa atuação, o EBC ajuda a financiar ferramentas essenciais, como mosquiteiros tratados com inseticida, diagnósticos e tratamentos antimaláricos, além de apoiar a advocacy por investimentos contínuos em saúde global.

— “Isso não é apenas uma questão de saúde — é uma questão de força de trabalho, econômica e estratégica global”, disse Hertz. “Como instituição financeira com clientes e funcionários em regiões endêmicas de malária, vemos o efeito em cascata desta doença. Nosso compromisso faz parte da construção de resiliência de longo prazo.”

Uma Nova Plataforma de Impacto: Podcast Pulse 360° Estreia com Episódio de Propósito

O podcast Pulse 360°, lançado em julho de 2025, é a plataforma oficial de thought leadership do EBC no Spotify. Ele apresenta conversas sobre inovação financeira, resiliência de mercado e impacto social. No episódio de Hertz, há uma reflexão franca sobre liderança operacional, responsabilidade pessoal e o que significa para uma empresa se engajar na advocacy em saúde global.

— “Criamos o Pulse 360° para dar visibilidade às pessoas e aos valores por trás dos mercados”, comentou Hertz. “E não consigo imaginar forma mais importante de começar do que compartilhando nossa jornada com o United to Beat Malaria.”

O episódio completo já está disponível no Spotify. Nos próximos episódios, serão abordados temas como educação financeira, adaptação climática e empoderamento regional, conectando expertise do setor a histórias humanas.

Olhando para o Futuro: Dia Mundial da Malária nas Américas e Além

O EBC continuará apoiando o United to Beat Malaria por meio de novas campanhas planejadas para o Dia Mundial da Malária nas Américas, em novembro, seguidas por ativações globais mais amplas em abril de 2026. Esses esforços reforçam as estratégias mais amplas do Grupo em Responsabilidade Social Corporativa (CSR) e Ambiental, Social e de Governança (ESG), voltadas ao desenvolvimento sustentável e impacto inclusivo.

Para mais informações sobre as iniciativas de CSR do EBC Financial Group, acesse www.ebc.com/ESG

###

Sobre a EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.