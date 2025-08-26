ซูรินาเมและติมอร์-เลสเต สู่ปลอดมาลาเรีย EBC ผนึก United to Beat Malaria เดินหน้าช่วยพื้นที่เสี่ยงระบาดต่อเนื่อง
ซามูเอล เฮิร์ซ หัวหน้า APAC ของ EBC ย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มใน Pulse 360° หลัง WHO รับรองซูรินาเม–ติมอร์-เลสเตปลอดมาลาเรีย
DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองว่าประเทศซูรินาเมปราศจากโรคมาลาเรียแล้ว กลุ่ม EBC Financial Group (EBC) ร่วมกับโครงการ United to Beat Malaria และพันธมิตรทั่วโลกเฉลิมฉลองความสำเร็จด้านสาธารณสุขครั้งสำคัญครั้งนี้ พร้อมเรียกร้องให้เร่งความพยายามในพื้นที่ที่โรคมาลาเรียยังคงสร้างความสูญเสียชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ
ตามรายงานของ WHO เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังคงเสี่ยงต่อโรคมาลาเรีย และการกำจัดโรคนี้ออกไปสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ราว 11 ล้านคน
ในตอนใหม่ของ Pulse 360° พอดแคสต์อย่างเป็นทางการของ EBC บน Spotify ซามูเอล เฮิร์ซ หัวหน้าภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก เผยถึงการเดินทางของ EBC ร่วมกับโครงการ United to Beat Malaria ของ United Nations Foundation ที่พัฒนามาเป็นพันธกิจระยะยาวด้านการรณรงค์ ความร่วมมือของพนักงาน และความรับผิดชอบร่วมกัน
“การรับรองซูรินาเมแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นไปได้เกิดขึ้นได้เมื่อกลยุทธ์ระยะยาวสอดคล้องกับผู้นำท้องถิ่นและเจตจำนงระดับโลก” เฮิร์ซกล่าว “แต่ในหลายพื้นที่ของแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา โรคมาลาเรียยังคงคร่าชีวิตเด็กทุก ๆ นาที จนเราไม่สามารถละสายตาได้แม้นาทีเดียว”
ต่อยอดความสำเร็จ: พันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ความร่วมมือระหว่าง EBC Financial Group และ United to Beat Malaria เริ่มต้นขึ้นในปี 2567 ด้วยความเชื่อร่วมกันว่าไม่มีเด็กคนใดควรเสียชีวิตจากการถูกยุงกัด จากความร่วมมือที่สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท กลายเป็นขบวนการระดับโลกภายในองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากผู้บริหารระดับสูงและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในสำนักงานของ EBC ทั่วโลก
“เราไม่ได้ออกตามหากิจกรรมเพื่อสังคม แต่เราได้รู้จักโครงการ United to Beat Malaria และมันสร้างแรงสะเทือนใจทันที” ซามูเอล เฮิร์ซ กล่าวในตอนของพอดแคสต์ “ข้อมูลช็อกมาก 76% ของผู้เสียชีวิตจากมาลาเรียในภูมิภาคแอฟริกาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี นั่นไม่ใช่เรื่องเศร้าอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้”
นับตั้งแต่นั้น EBC ได้พัฒนาจากเพียงผู้สนับสนุนกลายเป็นผู้รณรงค์เชิงรุก โดยเข้าร่วมกับผู้แทนกว่า 120 คนใน United to Beat Malaria Annual Leadership Summit ที่วอชิงตัน ดี.ซี. และพบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณมาลาเรียอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 บริษัทยังเป็นสปอนเซอร์องค์กรครั้งแรกของกิจกรรม Move Against Malaria 5K กระตุ้นให้พนักงานกว่า 30 ประเทศมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและสนับสนุนการป้องกันโรค
“สิ่งที่พิเศษคือความเป็นส่วนตัวและความผูกพันของทีมเรา เราเห็นทุกอย่าง ตั้งแต่การวิ่งเป็นกลุ่ม ไปจนถึงเพื่อนร่วมงานในมองโกเลียวิ่ง 5K บนหลังม้า ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นเช่นนี้—ข้ามเขตเวลาและวัฒนธรรม—พิสูจน์ว่าภารกิจนี้เป็นของเราทุกคน” เฮิร์ซกล่าว
เพียงปี 2567 ปีเดียว โครงการ United to Beat Malaria ที่สนับสนุนโดย EBC ช่วยปกป้องผู้คนมากกว่า 1.67 ล้านคนจากมาลาเรีย โดยส่งมอบมุ้งชุบสารกำจัดแมลง 132,000 หลัง, การรักษาโรคมาลาเรีย 299,300 ครั้ง, ชุดตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว 443,350 ชุด, ปกป้องบ้าน 45,833 หลังผ่านการพ่นสารภายในบ้าน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและช่างห้องปฏิบัติการ 165 คน
ภัยมาลาเรียยังคงอยู่ ต้องการการลงทุนต่อเนื่อง
แม้ว่าการรับรองว่าประเทศซูรินาเมและติมอร์-เลสเตปลอดมาลาเรียจะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญ แต่โรคมาลาเรียยังคงเป็นภัยร้ายแรงในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ที่เผชิญความไม่มั่นคงด้านสภาพภูมิอากาศ การพลัดถิ่น และระบบสาธารณสุขที่ขาดแคลน ตามรายงาน World Malaria Report 2024 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) มาลาเรียทำให้ผู้คนป่วยประมาณ 263 ล้านคน และคร่าชีวิตมากกว่า 597,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
เฉพาะทวีปแอฟริกาก็มีสัดส่วน 94% ของผู้ป่วยทั้งหมด และ 95% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากโรคมาลาเรีย WHO ยังคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากมาลาเรียเพิ่มขึ้น 15% ระหว่างปี 2030–2050 ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภูมิภาคที่เปราะบาง
ตั้งแต่เริ่มต้น โครงการ United to Beat Malaria สามารถป้องกันผู้ป่วยได้ 2.2 พันล้านราย และช่วยชีวิตผู้คนมากกว่า 12.7 ล้านคน ผ่านการป้องกัน การรักษา และการรณรงค์
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของ EBC กับ United to Beat Malaria สนับสนุนความพยายามในการกำจัดมาลาเรียโดยตรงในภูมิภาคซับซาฮารา แอฟริกา ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน ซึ่งยังคงมีภาระโรคสูง โดย EBC ช่วยระดมทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือสำคัญ เช่น มุ้งชุบสารกำจัดแมลง ชุดวินิจฉัย และการรักษาโรคมาลาเรีย รวมถึงสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการลงทุนด้านสุขภาพระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
“นี่ไม่ใช่แค่ประเด็นด้านสุขภาพ แต่เป็นประเด็นด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และเชิงกลยุทธ์ระดับโลก” เฮิร์ซกล่าว “ในฐานะสถาบันการเงินที่มีลูกค้าและพนักงานอยู่ในพื้นที่ที่มาลาเรียระบาด เราเห็นผลกระทบของโรคนี้อย่างชัดเจน ความมุ่งมั่นของเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยืดหยุ่นในระยะยาว”
แพลตฟอร์มใหม่: พอดแคสต์ Pulse 360° เปิดตัวตอนแรกด้วยเนื้อหามุ่งเป้าภารกิจเพื่อสังคม
พอดแคสต์ Pulse 360° ซึ่งเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2568 เป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ EBC บน Spotify ที่นำเสนอความคิดและบทสนทนาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงิน ความยืดหยุ่นของตลาด และผลกระทบทางสังคม ตอนของซามูเอล เฮิร์ซ มุ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติ ความรับผิดชอบส่วนบุคคล และความหมายของการที่บริษัทเข้ามามีบทบาทในด้านสุขภาพระดับโลก
“เราได้สร้าง Pulse 360° เพื่อส่องสว่างผู้คนและค่านิยมเบื้องหลังตลาด และผมไม่คิดว่าจะมีวิธีใดสำคัญไปกว่าการเริ่มต้นด้วยการเล่าการเดินทางของเราในโครงการ United to Beat Malaria” เฮิร์ซกล่าว
ตอนเต็มสามารถฟังได้แล้วบน Spotify โดยตอนต่อ ๆ ไปจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรู้เรื่องการเงิน การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และการเสริมสร้างศักยภาพระดับภูมิภาค ผสานความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเข้ากับเรื่องราวของผู้คน
ก้าวต่อไป: วันมาลาเรียโลกในอเมริกาและทั่วโลก
EBC Financial Group จะยังคงสนับสนุนโครงการ United to Beat Malaria ผ่านแคมเปญใหม่ ๆ ที่มีกำหนดจัดใน วันมาลาเรียโลกสำหรับภูมิภาคอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตามด้วยการขยายความร่วมมือในระดับโลกในเดือนเมษายน 2569 ความพยายามเหล่านี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของกลุ่ม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลกระทบที่ครอบคลุม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CSR ของ EBC Financial Group สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ebc.com/ESG
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นที่ลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านการเป็นโบรกเกอร์การเงินและการบริหารสินทรัพย์ ผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลในตลาดการเงินหลักหลายแห่ง เช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ EBC ช่วยให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดการเงินโลกและโอกาสการลงทุนหลากหลาย ทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFDs และอื่น ๆ
ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย รวมถึงการยอมรับหลายปีจาก World Finance EBC เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำของโลก ด้วยรางวัลเช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker ด้วยความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลและความมุ่งมั่นในความโปร่งใส EBC ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้สูงสุด สามารถมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย นวัตกรรม และเน้นลูกค้าเป็นหลัก
บริษัทในเครือของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจของตน โดย EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd อยู่ภายใต้ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำ ผ่านรอบเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord, วิกฤติฟรังก์สวิส 2015 ไปจนถึงความผันผวนของตลาดในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้ความสัมพันธ์กับนักลงทุนทุกคนได้รับการดูแลอย่างจริงจังและรอบคอบ
EBC เป็น พันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ FC Barcelona และยังคงขับเคลื่อนความร่วมมือที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน เช่น โครงการ United to Beat Malaria ของ UN Foundation, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และพันธมิตรหลากหลายเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพโลก เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืน
