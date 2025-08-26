Suriname & Timor-leste Không Còn Sốt Rét: EBC Và United To Beat Malaria Cam Kết Hỗ Trợ Tại Những Khu Vực Còn Nguy Cơ

EBC Financial Group và United to Beat Malaria kỷ niệm cột mốc không còn Sốt rét của Suriname và Timor-Leste, với podcast Pulse 360° kêu gọi tiếp tục hành động toàn cầu.

Samuel Hertz, Giám đốc khu vực APAC của EBC, nhấn mạnh cam kết của Tập đoàn trên Pulse 360° sau khi WHO công nhận Suriname và Timor-Leste không còn sốt rét

DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- Khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức chứng nhận Suriname đã loại trừ sốt rét, EBC Financial Group (EBC) cùng United to Beat Malaria và các đối tác toàn cầu đã kỷ niệm cột mốc y tế công cộng quan trọng này, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực tại những khu vực mà sốt rét vẫn gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng.

Theo WHO, gần một nửa dân số thế giới đang sống trong vùng có nguy cơ mắc sốt rét, và việc loại bỏ căn bệnh này có thể cứu sống khoảng 11 triệu người.

Trong một tập mới của Pulse 360°, podcast chính thức của EBC trên Spotify, ông Samuel Hertz, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ hành trình hợp tác giữa EBC và chiến dịch United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc đã phát triển thành một sứ mệnh dài hạn về vận động, hành động tập thể của nhân viên và trách nhiệm chung.

“Chứng nhận của Suriname cho thấy những gì có thể đạt được, khi chiến lược dài hạn kết hợp với sự lãnh đạo địa phương và quyết tâm toàn cầu,” ông Hertz nhấn mạnh. “Nhưng ở nhiều khu vực tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh, sốt rét vẫn cướp đi sinh mạng của một trẻ em mỗi phút. Chúng ta không thể để mất tập trung ngay lúc này.”

Tiếp nối đà phát triển: Quan hệ đối tác được xây dựng trên mục tiêu chung

Quan hệ hợp tác giữa EBC và United to Beat Malaria bắt đầu từ năm 2024, xuất phát từ niềm tin rằng không một đứa trẻ nào nên mất đi mạng sống chỉ vì một vết muỗi đốt. Từ một sự hợp tác dựa trên sự đồng điệu về giá trị, chương trình đã phát triển thành một phong trào toàn cầu trong nội bộ công ty, được hậu thuẫn bởi cả ban lãnh đạo cấp cao lẫn sự tham gia tích cực từ nhân viên tại các văn phòng EBC trên khắp thế giới.

“Chúng tôi không đi tìm kiếm một chiến dịch từ thiện nào cả, chúng tôi được giới thiệu đến United to Beat Malaria, và ngay lập tức cảm thấy đồng cảm,” ông Hertz chia sẻ trong tập phát sóng. “Những con số thật sự gây sốc: 76% ca tử vong do sốt rét ở khu vực châu Phi là trẻ em dưới 5 tuổi. Đó không chỉ là bi kịch mà còn là điều quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ.”

Kể từ đó, EBC đã chuyển mình từ vai trò bạn đồng hành sang nhà vận động tích cực, tham gia cùng hơn 120 đại biểu tại Hội nghị Lãnh đạo thường niên United to Beat Malaria ở Washington, D.C., và gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ để kêu gọi duy trì nguồn tài trợ cho cuộc chiến chống sốt rét. Đến năm 2025, công ty cũng lần đầu tiên trở thành nhà tài trợ doanh nghiệp cho sự kiện Move Against Malaria 5K, huy động nhân viên tại hơn 30 quốc gia tham gia nâng cao nhận thức và hỗ trợ các nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

“Điều khiến chương trình này trở nên đặc biệt chính là cách mà nó trở thành một trải nghiệm mang tính cá nhân đối với các đội ngũ của chúng tôi,” ông Hertz chia sẻ. “Chúng tôi đã chứng kiến mọi hoạt động từ chạy bộ theo nhóm, cho đến các đồng nghiệp tại Mông Cổ hoàn thành đường chạy 5K trên lưng ngựa. Chính sự sáng tạo và cam kết vượt qua ranh giới thời gian và văn hoá ấy đã chứng minh rằng sứ mệnh này thuộc về tất cả chúng ta.”

Riêng trong năm 2024, các chương trình do EBC hỗ trợ cùng United to Beat Malaria đã giúp bảo vệ hơn 1,67 triệu người khỏi bệnh sốt rét, bao gồm việc phân phát 132.000 màn tẩm hóa chất diệt muỗi, cung cấp 299.300 liều thuốc điều trị sốt rét, triển khai 443.350 xét nghiệm chẩn đoán nhanh, bảo vệ 45.833 hộ gia đình thông qua các chiến dịch phun thuốc diệt muỗi trong nhà, và đào tạo 165 nhân viên y tế và kỹ thuật viên phòng thí nghiệm.

Mối đe dọa vẫn tiếp diễn, đòi hỏi sự đầu tư liên tục

Dù việc Suriname và Timor-Leste được chứng nhận “không còn sốt rét” đánh dấu bước tiến quan trọng, căn bệnh này vẫn là một mối đe dọa chết người tại nhiều khu vực — đặc biệt ở những nơi chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng di dời dân cư và hệ thống y tế thiếu nguồn lực. Theo Báo cáo Sốt rét Toàn cầu 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh sốt rét đã khiến khoảng 263 triệu người mắc bệnh và cướp đi sinh mạng của hơn 597.000 người, phần lớn là trẻ em dưới 5 tuổi.

Riêng châu Phi chiếm tới 94% số ca mắc và 95% số ca tử vong do sốt rét trên toàn cầu. WHO cũng dự báo biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng số ca tử vong do sốt rét thêm 15% trong giai đoạn 2030–2050, khiến mối đe dọa này càng trầm trọng hơn tại những vùng dễ tổn thương.

Kể từ khi ra đời, các chương trình của United to Beat Malaria đã giúp ngăn chặn 2,2 tỷ ca bệnh và cứu sống hơn 12,7 triệu người thông qua các hoạt động phòng ngừa, điều trị và vận động chính sách.

Sự hợp tác liên tục giữa EBC và United to Beat Malaria trực tiếp hỗ trợ công tác loại trừ sốt rét tại châu Phi hạ Sahara, Mỹ Latinh và Caribe — những nơi vẫn đang chịu thiệt hại nặng nề. Thông qua sự tham gia này, EBC góp phần tài trợ cho các công cụ thiết yếu như màn tẩm hóa chất diệt muỗi, xét nghiệm chẩn đoán, thuốc điều trị sốt rét, đồng thời thúc đẩy vận động chính sách để đảm bảo đầu tư bền vững cho y tế toàn cầu.

“Đây không chỉ là một vấn đề y tế mà còn là vấn đề lao động, kinh tế và chiến lược toàn cầu,” ông Hertz nhấn mạnh. “Với tư cách là một tập đoàn tài chính có khách hàng và nhân viên sống trong các khu vực sốt rét hoành hành, chúng tôi chứng kiến những tác động dây chuyền mà căn bệnh này để lại. Cam kết của chúng tôi chính là một phần trong việc xây dựng khả năng chống chịu lâu dài.”

Dấu Ấn Của Nền Tảng Mới: Podcast Pulse 360° Ra Mắt Với Tập Đầu Tiên Mang Đậm Dấu Ấn Sứ Mệnh

Ra mắt vào tháng 7/2025, Podcast Pulse 360° là nền tảng lãnh đạo tư tưởng chính thức của EBC trên Spotify. Chương trình mang đến các cuộc trò chuyện xoay quanh đổi mới tài chính, khả năng phục hồi của thị trường và tác động xã hội.

“Chúng tôi xây dựng Pulse 360° để làm nổi bật những con người và giá trị đứng sau thị trường,” ông Hertz chia sẻ. “Và tôi không thể nghĩ ra cách khởi đầu nào ý nghĩa hơn ngoài việc kể lại hành trình của chúng tôi cùng United to Beat Malaria.”

Toàn bộ tập phát sóng hiện đã có mặt trên Spotify. Trong các số tiếp theo, Pulse 360° sẽ mang đến góc nhìn về giáo dục tài chính, thích ứng với biến đổi khí hậu và trao quyền khu vực, kết nối giữa chuyên môn ngành và những câu chuyện mang tính nhân văn.

Nhìn Đến Tương Lai: Ngày Thế Giới Phòng Chống Sốt Rét Tại Châu Mỹ Và Hơn Thế Nữa

EBC sẽ tiếp tục đồng hành cùng United to Beat Malaria thông qua các chiến dịch mới, bắt đầu từ Ngày Thế giới Phòng chống Sốt rét tại châu Mỹ vào tháng 11 tới, sau đó là các hoạt động quy mô toàn cầu vào tháng 4/2026. Những nỗ lực này nằm trong chiến lược Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) rộng hơn của Tập đoàn, tập trung vào phát triển bền vững và tạo tác động toàn diện, bao trùm.

Để biết thêm thông tin về các sáng kiến CSR của EBC Financial Group, vui lòng truy cập: www.ebc.com/ESG.

###

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.