EBC Financial Group：スリナムと東ティモールのマラリア撲滅、United to Beat Malariaと共にマラリアの脅威が続く地域での支援を再確認

DC, UNITED STATES, August 26, 2025 /EINPresswire.com/ -- 界保健機関（WHO）がスリナムをマラリア根絶国として認定したことを受け、EBC Finanicial Group（EBC）は、United to Beat Malariaキャンペーンをはじめとする世界中のパートナーと共に、この公衆衛生における節目を祝し、マラリアが依然として多くの命を奪っている地域に対し、新たな緊急対応を呼びかけています。

WHOによると、世界人口の約半数がマラリアのリスクにさらされており、マラリアを根絶すれば推定1,100万人の命を救うことができるとされています。

EBCの公式Spotifyポッドキャスト「Pulse 360°」の新エピソードでは、アジア太平洋地域責任者のサミュエル・ハーツが、国連財団のUnited to Beat MalariaキャンペーンへのEBCの取り組みが、アドボカシー活動、従業員の行動、そして責任の共有という長期的な使命へとどのように発展してきたかを語ります。

加速する勢い：目的に根ざしたパートナーシップ

EBCとUnited to Beat Malariaとのパートナーシップは、蚊に刺されて命を落とす子どもがあってはならないという共通の信念に基づき、2024年にスタートしました。価値観を同じくするコラボレーションとして始まったこのパートナーシップは、今では社内のグローバルムーブメントへと成長し、世界中のEBC拠点における経営幹部と草の根レベルの従業員の支援を受けています。

ハーツ氏は「私たちは何かの目的ありきの支援を行ったわけではありません。United to Beat Malariaを紹介され、すぐに共感しました。データは衝撃的でした。アフリカ地域におけるマラリアによる死亡者の76%は5歳未満の子どもです。これは単なる悲劇ではなく、決して許されないことです。」とエピソードの中で語っています。

それ以来、EBCは支援者から積極的な提唱者へと進化を遂げ、ワシントンD.C.で開催された「United to Beat Malaria」年次リーダーシップサミットには120名を超える代表者が参加し、米国議会議員との会合ではマラリア対策への継続的な資金援助を訴えました。2025年には、初めて「Move Against Malaria 5K」の企業スポンサーとなり、30カ国以上の従業員を動員して意識向上と予防活動の支援を行いました。ハーツ氏は「この取り組みが特別だったのは、チームにとって非常に個人的なものになったことです。グループランから、モンゴルの同僚が馬に乗って5kmを完走する姿まで、あらゆる場面支援のが見られました。タイムゾーンや文化を超えたこのような創造性と献身は、私たち全員がこの使命を共有していることを明らかにしています。」と語ります。

2024年だけでも、EBCが支援する「United to Beat Malaria」プログラムは、167万人以上の人々をマラリアから守る支援を行いました。具体的には、殺虫剤処理済みの蚊帳13万2,000枚、マラリア治療薬29万9,300個、迅速診断検査44万3,350件の提供、屋内噴霧キャンペーンによる4万5,833世帯の保護、165人の医療従事者と検査技師の研修が行われました。

継続的な脅威には継続的な投資が必要

スリナムと東ティモールのマラリア認定は重要な進歩を示すものですが、マラリアは多くの地域、特に気候変動、避難、そして医療システムの資源不足の影響を受ける地域で依然として致命的な脅威となっています。世界保健機関（WHO）の「世界マラリア報告書2024」によると、マラリアは推定2億6,300万人を感染させ、59万7,000人以上の命を奪っており、そのほとんどが5歳未満の子どもです。アフリカ大陸だけで、マラリア症例の94%とマラリア関連死全体の95%を占めています。WHOはさらに、気候変動により2030年から2050年の間にマラリアによる死亡者が15%増加する可能性があり、脆弱な地域への脅威がさらに深刻化すると予測しています。

「United to Beat Malaria」プログラムは、発足以来、予防、治療、そしてアドボカシー活動を通じて、22億件のマラリア症例の予防と1,270万人以上の命の救助に貢献してきました。 EBCはUnited to Beat Malariaとの継続的なパートナーシップを通じて、サハラ以南のアフリカ、ラテンアメリカ、カリブ海地域におけるマラリア撲滅活動を直接支援しています。これらの地域では、依然としてマラリアによる被害が不均衡に大きい状況です。このパートナーシップを通じて、EBCは殺虫剤処理済みの蚊帳、診断薬、抗マラリア治療薬といった必須ツールへの資金提供を支援し、継続的なグローバルヘルス投資の推進を支援しています。ハーツ氏は「これは単なる健康問題ではありません。人材問題、経済問題、そして戦略的なグローバル問題でもあります。マラリア流行地域に顧客と従業員を抱える金融機関として、私たちはこの病気の波及効果を目の当たりにしています。私たちの取り組みは、長期的なレジリエンスの構築の一環です。」と述べています。

インパクトのある新たなプラットフォーム：Pulse 360°ポッドキャスト、ミッションドリブンなエピソードでデビュー

2025年7月に開始されたPulse 360°ポッドキャストは、EBCのSpotify公式ソートリーダーシップ・プラットフォームです。金融イノベーション、市場のレジリエンス、そして社会への影響など、幅広いテーマで対話が展開されます。ハーツ氏のエピソードでは、オペレーションリーダーシップ、個人の責任、そして企業がグローバルヘルスのアドボカシー活動に参入することの意味について、率直な考察が展開されます。

ハーツ氏は「Pulse 360°は、市場を支える人々や価値観に光を当てるために制作しました。United to Beat Malariaと提携することより素晴らしい方法は考えられませんでした。」と述べました。

エピソード全編は現在Spotifyで配信中です。今後のエピソードでは、金融リテラシー、気候変動への適応、そして地域のエンパワーメントに関する洞察を取り上げ、業界の専門知識と人々のストーリーを融合させていきます。

今後の展望：世界マラリアデー、南北アメリカ大陸とその先へ

EBCは、11月に開催される南北アメリカ大陸世界マラリアデーに向けて新たなキャンペーンを計画しており、2026年4月にはより広範なグローバル展開を通じて、「United to Beat Malaria」への支援を継続します。これらの取り組みは、持続可能な発展と包摂的な影響に重点を置く、当グループの幅広い企業の社会的責任（CSR）と環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略に基づいています。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

