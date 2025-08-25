Зах зээл Трамп ба Путины уулзалт энхийн шинэ боломж авчрах эсэхийг хүлээсээр
Аляскад болсон хэлэлцээний дараа ч EBC Санхүүгийн Групп ахиц дэвшил төдийлөн гараагүй байгааг онцолж байна.
DC, UNITED STATES, August 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Өндөр хүлээлт дагуулсан Трамп–Путины Анкоридж дахь дээд хэмжээний уулзалт гар барилт, хэвлэлийн анхаарал татсан мэдэгдлээр өндөрлөсөн ч Украины асуудал болон хоригийн талаар ямар нэгэн ахиц гарсангүй. EBC Financial Group (EBC)-ийн үзэж буйгаар энхийн төлөвлөгөө эсвэл тодорхой амлалт үгүйлэгдсэн нь геополитикийн эрсдэлийн нэмэгдлийг бараа таваар болон дэлхийн санхүүгийн зах зээлүүдэд цаашид үргэлжлүүлэх төлөвтэй байна.
Уулзалтын дүр зураг — улаан хивс, цэргийн ёслол, бүр цаашлаад В-2 бөмбөгдөгч онгоцны нислэг хүртэл — арилжаачдад тайвшрал өгч чадсангүй. Хориг арга хэмжээний тодорхой чиглэл эсвэл энхийн замын зураглалын оронд хөрөнгө оруулагчид тодорхойгүй байдалд үлдсэн бөгөөд энэ нь өөрөө зах зээлд үнээр хэмжигдэж байна.
“Зах зээл тодорхой бус байдалд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Анкориджоос гал зогсоох эсвэл замын зураглал гаргаагүй нөхцөлд арилжаачид эрсдэлийн орчинд чиг баримжаагүйгээр ажиллаж байна. Энэ тодорхойгүй байдал өөрөө үнэ хэлбэлзлийн гол хөдөлгөгч хүчин болж байна.” гэж EBC Financial Group (UK) Ltd-ийн Гүйцэтгэх захирал Дэвид Барретт сэтгэгдэлдээ онцлов.
Энергийн зах зээл дарамтад орлоо
Брент түүхий тосны фьючерсийн үнэ баррель нь 66 ам.доллараас давж, өмнөх өдрийн уналтаа хэсэгчлэн нөхлөө. Хөрөнгө оруулагчид Орос–Украины энхийн хэлэлцээрийн боломжийг үнэлж байгаа бөгөөд энэ нь Москвад тавьсан хоригийг зөөлрүүлэх, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх магадлалтай. АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Путиныг Украины Ерөнхийлөгч Зеленскитэй уулзуулах чиглэлд ажиллаж байгаагаа мэдэгдсэн ч Орос талаас баталгаажуулаагүй хэвээр байгаа нь тодорхойгүй байдлыг өндөр түвшинд хадгалж байна.
Үүний зэрэгцээ салбарын мэдээллээр нефтийн нөөц 2.4 сая баррелиар буурсан нь таамагласнаас даруй хоёр дахин их үзүүлэлт болж, эрэлтийн өсөлтийг харууллаа. Гэсэн хэдий ч нефтийн үнэ гурван сарын доод түвшинд ойрхон байгаа бөгөөд энэ сарын турш 10%-иас дээш унасан хэвээр байна. Үүнд OPEC+ орнуудын үйлдвэрлэл өссөн болон хоригийн хэрэгжилт сул байдал дарамт болж байна.
Чикагогийн буудайн үнэ бушель нь 5 ам.долларын түвшин рүү шахагдлаа.
Оросын ургацын таамаг өссөн, Украинд энхийн хэлэлцээний талаарх өөдрөг хандлага, АНУ-ын ургацын нөхцөл сайжирсантай холбоотой. Үнийн бууралт нь импортлогчдод тодорхой хөнгөлөлт авчирч байгаа ч Хар тэнгисийн бүсийн экспортын хэлбэлзэл нь хүнсний аюулгүй байдал болон инфляцийн эрсдэлийг өндөр хэвээр үлдээж байна, ялангуяа хөгжиж буй орнуудад.
Аюулгүй хөрөнгийн эрэлт дахин сэргэв
Алт унц нь 3,320 ам.долларын орчимд арилжаалагдаж, гурван долоо хоногийн доод түвшний ойролцоо хадгалагдлаа. Геополитикийн эрсдэл тодорхой хэмжээнд буурч байгаа хүлээлт болон АНУ-ын долларын ханшийн өсөлт нь алтны үнэд дарамт үзүүлэв.
АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Украинд газар дээрх цэргийг илгээхгүй гэдгээ илэрхийлсэн ч агаарын дэмжлэг боломжтой хэвээр байгааг дурдсан бол Украины Ерөнхийлөгч Зеленский энхийн хэлэлцээг угтан авсан ч цаашдын геополитикийн төлөвийн талаар тодорхой бус байдал үлдээв.
Одоо арилжаачид Жэксон Хоулын симпозиум болон АНУ-ын Холбооны Нөөцийн FOMC-ийн хурлын тэмдэглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Зах зээл энэ онд хоёр удаагийн хүү бууралтыг тооцоолж байгаа бөгөөд эхний бууралт 9 дүгээр сард гарах магадлал өндөр байна.
Дүр зураг ба бодит байдал: Тайзны жүжиглэл зах зээлд нөлөөлөхгүй
Аляскийн дээд хэмжээний уулзалт улс төрийн жүжиглэлт ба эдийн засгийн бодит байдлын хоорондох зөрүүг улам тодотголоо. Уолл Стрийт болон Европын хөрөнгийн биржүүд бараг өөрчлөлтгүй хаагдсан нь зах зээл сүр дуулианаас илүү суурь хүчин зүйлд төвлөрч байгааг харуулж байна.
Хувьцааны үнэ бараг хөдөлгөөнгүй, ам.долларын индекс үл ялиг өөрчлөгдөж, бараа таваарын үнэ ч зөвхөн улс төрийн жүжиглэлээр хөдлөсөнгүй. EBC-ийн ажигласнаар арилжаачид аль хэдийн сургамж авсан — гар барилт болгон зах зээлийг хөдөлгөдөггүй, бодит агуулга л байршуулалтын шийдвэрийг удирддаг.
Арилжаачид ба хөрөнгө оруулагчдад юу өгүүлж байна вэ
EBC-ийн шинжээчид зах зээлийн оролцогчдод гурван чухал сургамжийг онцолж байна. Тодорхойгүй байдал өөрөө зах зээлийн хөдөлгөгч хүчин болж, хэлбэлзлийг өндөр түвшинд хадгалж байна. Бодит бодлогын тодорхой байдал гарч иртэл аюулгүй хөрөнгийн эрэлт давамгай хэвээр байна.
Эрсдэлийн удирдлага нь гарчгийн мэдээнээс хамаарсан богино хугацааны арилжаанаас илүү тэргүүлэх ач холбогдолтой. EBC-ийн шинжээчид хөрөнгө оруулагчдад улс төрийн жүжиглэлд хэт авталгүй, суурь хүчин зүйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг зөвлөж байна — үүнд эрчим хүчний урсгал, хөдөө аж ахуйн нийлүүлэлтийн сүлжээ, төв банкны бодлого зэрэг орно.
Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын портфелийн хувьд, хойшлогдсон “энхийн урамшуулал” нь хурдан шийдэлд найдах бус, эрсдэлийн хамгаалалтыг хадгалж, геополитикийн тодорхойгүй байдал үргэлжлэхэд бэлтгэлтэй байх шаардлагатайг харуулж байна.
Санамж
Энэхүү нийтлэл нь EBC Financial Group болон түүний дэлхийн бүх нэгжийн ажиглалт, байр суурийг тусгасан болно. Энэ нь санхүүгийн эсвэл хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Бараа таваар болон гадаад валютын (FX) арилжаа нь таны анхны хөрөнгө оруулалтыг давсан алдагдлыг ч үүсгэж болзошгүй өндөр эрсдэлтэй. Арилжаа болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахын өмнө мэргэжлийн санхүүгийн зөвлөхтэй зөвлөлдөнө үү. Энэ
мэдээлэлд тулгуурлан гаргасан аливаа шийдвэрээс үүдэх хохиролд EBC Financial Group болон түүний нэгжүүд хариуцлага хүлээхгүй болно.
Коммодитис зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл www.ebc.com.
EBC Санхүүгийн Группийн Тухай
Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.
Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.
40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл,
хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.
EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.
Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.
