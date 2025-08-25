ตลาดโลกคาดเดา ผลซัมมิตทรัมป์–ปูติน ความหวังสันติภาพยังไม่ชัดเจน
ซัมมิตอลาสก้าไร้ผลชัดเจน EBC เตือนความไม่แน่นอนกดดันน้ำมัน–ธัญพืช–สินทรัพย์ปลอดภัยผันผวน
DC, UNITED STATES, August 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์–ปูตินที่เมืองแองเคอเรจ ซึ่งเป็นที่จับตามองอย่างมาก ปิดฉากลงด้วยการจับมือและพาดหัวข่าวใหญ่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับยูเครนหรือมาตรการคว่ำบาตร ตามมุมมองของ EBC Financial Group (EBC) การขาดกรอบความร่วมมือด้านสันติภาพหรือข้อตกลงที่ชัดเจน อาจส่งผลให้เบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดการเงินโลกต่อไป
ท่ามกลางบรรยากาศของซัมมิตครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพรมแดง พิธีการทางทหาร หรือแม้แต่การบินโชว์ของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 ก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนมากนัก แทนที่จะได้รับความชัดเจนในเรื่องมาตรการคว่ำบาตรหรือแผนสันติภาพ ตลาดกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งกำลังสะท้อนให้เห็นผ่านการเคลื่อนไหวของราคา
“ตลาดตอบสนองต่อความไม่แน่นอน เมื่อไม่มีการหยุดยิงหรือโรดแมปที่ชัดเจนจากการประชุมที่แองเคอเรจ นักลงทุนจำเป็นต้องเผชิญกับสภาวะความเสี่ยง ที่ซึ่ง ‘ความคลุมเครือ’ ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของราคา” เดวิด บาร์เร็ตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว
ตลาดพลังงานยังเผชิญแรงกดดัน
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเหนือ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากฟื้นตัวจากการร่วงในช่วงก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย–ยูเครน ซึ่งอาจนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรมอสโกและเพิ่มอุปทานเข้าสู่ตลาด ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่ากำลังพยายามจัดการพบปะระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครน แม้ว่ารัสเซียยังไม่ได้ยืนยัน ทำให้ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลอุตสาหกรรมระบุว่าสต๊อกน้ำมันลดลง 2.4 ล้านบาร์เรล เกือบสองเท่าของที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน และปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ในเดือนนี้ จากแรงกดดันของการผลิตที่เพิ่มขึ้นจาก OPEC+ และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่อ่อนแอลง
ราคาข้าวสาลีชิคาโกปรับตัวลดลงใกล้ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชล จากแรงกดดันของการคาดการณ์ผลผลิตรัสเซียที่สูงขึ้น ความคาดหวังเชิงบวกจากการเจรจาสันติภาพยูเครน และสภาพการเก็บเกี่ยวที่ดีขึ้นในสหรัฐฯ แม้ว่าราคาที่ลดลงจะช่วยผ่อนคลายต้นทุนของผู้นำเข้า แต่ความผันผวนของการส่งออกจากทะเลดำยังคงสร้างความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่
สินทรัพย์ปลอดภัยกลับมาในกระแส
ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ราว 3,320 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ จากแรงกดดันของการคลี่คลายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะไม่ส่งกำลังภาคพื้นดินไปยังยูเครน แม้ยังคงเป็นไปได้ที่จะให้การสนับสนุนทางอากาศ ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีต้อนรับการเจรจาสันติภาพ แต่ยังทิ้งความไม่แน่นอนหลายประการต่อแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์ข้างหน้า นักลงทุนจึงหันไปจับตาการประชุมที่ Jackson Hole และการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC โดยตลาดกำลังคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยสองครั้งภายในปีนี้ ซึ่งครั้งแรกอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน
แค่ภาพไม่พอ ตลาดสนใจเนื้อหามากกว่าเวทีการเมือง
การประชุมสุดยอดที่อลาสก้าแสดงให้เห็นถึงช่องว่างที่ขยายกว้างขึ้นระหว่างการแสดงทางการเมืองกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทและยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนให้เห็นว่าตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ราคาหุ้นส่วนใหญ่เคลื่อนไหวน้อย ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแทบไม่ขยับ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ตอบสนองต่อเพียงแค่การจัดฉาก EBC ชี้ว่า นักลงทุนได้เรียนรู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกการจับมือจะสร้างความเคลื่อนไหวในตลาด — แต่สิ่งที่เป็น “เนื้อหา” ต่างหากที่กำหนดทิศทางการลงทุน
นัยยะต่อนักลงทุน
สำหรับผู้เล่นในตลาด นักวิเคราะห์ของ EBC เน้นสามบทเรียนสำคัญ: ประการแรก ความคลุมเครือได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด ทำให้ความผันผวนยังคงสูง ประการที่สอง สินทรัพย์ปลอดภัยยังคงเป็นที่นิยมจนกว่าจะเกิดความชัดเจนด้านนโยบายอย่างแท้จริง และประการที่สาม การบริหารความเสี่ยงต้องมาก่อนการเทรดตามพาดหัวข่าว
นักวิเคราะห์ EBC เน้นว่า นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน — การไหลของพลังงาน โซ่อุปทานสินค้าเกษตร และนโยบายธนาคารกลาง — มากกว่าการตอบสนองต่อเวทีการทูต สำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว “โบนัสสันติภาพ” ที่เลื่อนออกไปหมายถึงการรักษาการป้องกันความเสี่ยงและเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป แทนที่จะคาดหวังการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้สะท้อนมุมมองของ EBC Financial Group และหน่วยงานทั่วโลกของบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการเงินหรือการลงทุน การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยน (FX) มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นทั้งหมดหรือมากกว่า โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน EBC Financial Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการอ้างอิงข้อมูลนี้
สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เยี่ยมชม www.ebc.com
###
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
ก่อตั้งขึ้นที่ลอนดอน EBC Financial Group (EBC) เป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโบรกเกอร์การเงินและการบริหารจัดการสินทรัพย์ ผ่านหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหลายเขตอำนาจทางการเงินสำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และประเทศอื่น ๆ EBC ช่วยให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบัน สามารถเข้าถึงตลาดโลกและโอกาสการลงทุนต่าง ๆ ทั้งสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFDs) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลระดับโลกหลายครั้ง รวมถึงการได้รับการยกย่องต่อเนื่องจาก World Finance ในฐานะหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก ด้วยตำแหน่งเช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker ด้วยความมั่นคงด้านกฎระเบียบและความโปร่งใส EBC ยังถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำที่นักลงทุนเชื่อถือ สามารถมอบโซลูชันการเทรดที่ปลอดภัย นวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าในตลาดระหว่างประเทศที่มีการแข่งขันสูง
บริษัทในเครือของ EBC ทั้งหมดมีใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจของตน ได้แก่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) สหราชอาณาจักร; EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC); และ EBC Financial (MU) Ltd อยู่ภายใต้การอนุญาตและกำกับโดย Financial Services Commission Mauritius (FSC)
หัวใจสำคัญของ EBC คือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ผ่านรอบเศรษฐกิจสำคัญตั้งแต่ Plaza Accord วิกฤตฟรังก์สวิส 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เรามุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อให้ทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลอย่างจริงจังและมืออาชีพ
EBC เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสโมสร FC Barcelona และยังสร้างพันธมิตรที่มีผลกระทบเชิงสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชน ผ่านโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ, ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และพันธมิตรอื่น ๆ ในด้านสุขภาพโลก เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และความยั่งยืน
Michelle Siow
EBC Financial Group
michelle.siow@ebc.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.