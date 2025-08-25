Hội Nghị Thượng Đỉnh Trump–Putin Khiến Thị Trường ‘Băn Khoăn’ Liệu “Phần Thưởng Hòa Bình” Có Trong Tầm Với

Đường chân trời của New York và Moscow giao nhau dưới lớp sương mù mờ ảo, phản ánh sự mơ hồ của thị trường sau hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin.

Bất chấp các đàm phán cấp cao tại Alaska, EBC ghi nhận ít tiến triển, làm gia tăng bất ổn trên thị trường dầu mỏ, ngũ cốc và tài sản trú ẩn an toàn.

DC, UNITED STATES, August 25, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cuộc hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin được kỳ vọng tại Anchorage khép lại với những cái bắt tay và dòng tít lớn, nhưng không có đột phá về Ukraine hay các lệnh trừng phạt. Theo quan điểm của EBC Financial Group (EBC), việc thiếu một khuôn khổ hòa bình hay các cam kết rõ ràng có khả năng sẽ kéo dài mức bảo hiểm ủi ro địa chính trị trên thị trường hàng hóa và tài chính toàn cầu.

Những hình ảnh của hội nghị thượng đỉnh: thảm đỏ, nghi thức quân sự và thậm chí cả màn bay biểu dương của máy bay ném bom B-2 hầu như không mang lại sự an tâm cho giới giao dịch. Thay vì có sự rõ ràng về các lệnh trừng phạt hay một lộ trình hòa bình, nhà đầu tư chỉ còn lại sự mơ hồ và chính yếu tố này đang được phản ánh vào giá cả trên thị trường.

“Thị trường phản ứng với sự bất định. Không có ngừng bắn hay lộ trình nào từ Anchorage, giới giao dịch buộc phải định hướng trong một môi trường đầy rủi ro nơi mà sự mơ hồ đã trở thành động lực chi phối diễn biến giá,” ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., nhận định.

Thị Trường Năng Lượng Đang Chịu Áp Lực

Hợp đồng dầu Brent tương lai tăng trở lại trên 66 USD/thùng, thu hẹp đà giảm của phiên trước, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình Nga–Ukraine có thể nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Moscow và gia tăng nguồn cung. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực thu xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, song phía Nga vẫn chưa xác nhận, khiến sự căng thẳng chính trị tiếp tục leo thang. Đồng thời, dữ liệu ngành cho thấy tồn kho dầu giảm 2,4 triệu thùng, gần gấp đôi dự báo, phản ánh nhu cầu mạnh hơn. Tuy vậy, giá dầu vẫn ở gần mức thấp nhất ba tháng, giảm hơn 10% trong tháng này, do sản lượng OPEC+ gia tăng và việc thực thi lệnh trừng phạt suy yếu.

Giá lúa mì tại Chicago giảm về gần 5 USD/giạ, chịu sức ép từ dự báo sản lượng Nga tăng, kỳ vọng tích cực quanh đàm phán hòa bình Ukraine và điều kiện thu hoạch thuận lợi tại Mỹ. Dù giá giảm mang lại lợi ích cho các nước nhập khẩu, biến động trong xuất khẩu khu vực Biển Đen đồng nghĩa với rủi ro an ninh lương thực và lạm phát vẫn ở mức cao, đặc biệt đối với các thị trường mới nổi.

Tài Sản Trú Ẩn Trở Lại

Giá vàng dao động quanh 3.320 USD/ounce, gần mức thấp ba tuần, khi kỳ vọng rủi ro địa chính trị lắng dịu và đồng USD mạnh lên. Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không đưa bộ binh tới Ukraine, dù hỗ trợ trên không vẫn được để ngỏ. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hoan nghênh đàm phán hòa bình nhưng triển vọng khu vực vẫn còn nhiều bất định. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới hội nghị Jackson Hole và biên bản FOMC, với kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm, lần đầu có thể ngay tháng 9.

Hình Ảnh Và Bản Chất: Sự Khoa Trương Không Làm Thay Đổi Bản Chất Thị Trường

Thượng đỉnh Alaska phô diễn đầy đủ thảm đỏ, nghi thức quân sự và thông điệp chính trị, nhưng thị trường hầu như không phản ứng. Phố Wall và chứng khoán châu Âu kết thúc đi ngang, chỉ số USD ít biến động, giá hàng hóa không đổi. Theo quan sát của EBC, nhà đầu tư ngày càng tập trung vào yếu tố cơ bản thay vì hình thức: không phải cái bắt tay nào cũng tạo nên sóng gió thị trường — chính những quyết định thực chất mới là yếu tố định hướng dòng vốn.

Ý Nghĩa Với Nhà Giao Dịch và Nhà Đầu Tư

Theo các chuyên gia EBC, có ba bài học chính rút ra: thứ nhất, sự mơ hồ đang trở thành động lực thị trường, duy trì mức biến động cao; thứ hai, tài sản trú ẩn vẫn được ưa chuộng cho tới khi có sự rõ ràng về chính sách; thứ ba, quản trị rủi ro cần đặt lên hàng đầu, thay vì chạy theo các tiêu đề tin tức.

EBC nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên tập trung vào các yếu tố nền tảng — dòng chảy năng lượng, chuỗi cung ứng nông sản và chính sách ngân hàng trung ương — thay vì phản ứng với “màn trình diễn ngoại giao”. Với các danh mục dài hạn, “phần thưởng hòa bình” chưa xuất hiện, do đó cần duy trì phòng hộ và chuẩn bị cho bất ổn địa chính trị kéo dài thay vì kỳ vọng giải pháp tức thời.

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan sát của EBC Financial Group và các công ty thành viên, không phải là khuyến nghị tài chính hay đầu tư. Giao dịch hàng hóa và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn, có thể vượt quá vốn ban đầu. Trước khi quyết định, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến chuyên gia độc lập. EBC không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Để theo dõi thêm các phân tích về thị trường hàng hóa, vui lòng truy cập www.ebc.com.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

https://www.ebc.com/

