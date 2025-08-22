NATCOM: Conexión a largo plazo con recargas internacionales automáticas
EINPresswire.com/ -- NATCOM, el proveedor líder de telecomunicaciones en Haití, refuerza los lazos familiares y garantiza una comunicación continua con la introducción del servicio de recargas internacionales automáticas. Esta función permite a los haitianos en el extranjero recargar automáticamente las líneas móviles de sus seres queridos, brindando comodidad, constancia y tranquilidad.
Soporte internacional sin interrupciones con recargas programadas
NATCOM ahora permite a los usuarios en Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Chile y más, programar recargas periódicas a través de socios confiables como Ding, Prepay Nation, Boss Revolution, Idealtel, y DT One.
Además de garantizar que las líneas prepagas nunca se queden sin saldo, el servicio permite comprar directamente los paquetes Bundle Data de Natcom: $10 (30GB/15 días), $20 (60GB/30 días), $30 (90GB/30 días), o $50 (200GB/30 días + llamadas NAT-NAT ilimitadas). Estas opciones resultan rentables y también incluyen minutos internacionales hacia Estados Unidos/Canadá/Digicel.
Los usuarios pueden configurar la frecuencia de recarga —semanal, quincenal o mensual— desde apps móviles o sitios web de socios. Las transacciones están protegidas y son fácilmente rastreables.
Apoyo confiable para la diáspora haitiana
Este servicio es especialmente útil para la diáspora haitiana que respalda a sus familias desde el extranjero. Con recargas automáticas, aseguran que sus seres queridos siempre estén conectados, ya sea en emergencias, para el estudio, el trabajo o el entretenimiento.
“Las recargas internacionales automáticas son un paso más en la misión de Natcom de simplificar la conectividad global y apoyar a la diáspora haitiana,” afirmó un portavoz de NATCOM.
“Buscamos ofrecer servicios que no solo conecten personas, sino que también amplíen beneficios con paquetes de datos flexibles.”
Sobre NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre el Grupo Viettel y el gobierno haitiano, NATCOM es el proveedor principal de telecomunicaciones en Haití. Con un fuerte compromiso con la innovación tecnológica, el desarrollo sostenible y la satisfacción del cliente, NATCOM ofrece soluciones completas en voz, datos y servicios financieros móviles.
Más información en www.natcom.com.ht
Tobias Nguyen
