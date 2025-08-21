As U.S. inflation undershoots forecasts at 2.7% in July, EBC Financial Group highlights how tariff pressures and rate cut expectations are shaping market sentiment and cross-border capital flows.

EBC Financial Group cho biết áp lực giá yếu hơn dự kiến, tiếp tục duy trì kỳ vọng cắt giảm lãi suất, bất chấp những thách thức chính trị và kinh tế.

DC, UNITED STATES, August 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động (BLS, giá tiêu dùng Mỹ tăng 2,7% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 2,8% của giới kinh tế. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2%, đúng như dự báo, trong khi CPI lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, ghi nhận mức cao nhất kể từ tháng 2 và cũng là mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 1.

Các số liệu cho thấy dù lạm phát đang tăng cao, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát đủ để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cân nhắc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường phản ứng tích cực, chứng khoán Mỹ đi lên và giới giao dịch gần như chắc chắn định giá một sự dịch chuyển chính sách. EBC Financial Group nhận định rằng, diễn biến lạm phát như vậy kết hợp với tác động từ thuế quan đang thay đổi, sẽ tiếp tục định hình tâm lý thị trường và dòng vốn xuyên biên giới — những lĩnh vực mà EBC theo dõi sát sao nhằm cung cấp góc nhìn kịp thời cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Thuế Quan Bắt Đầu Xuất Hiện Trong Các Nhóm Hàng Chủ Chốt

Mức thuế 10% mà Tổng thống Donald Trump áp dụng trên tất cả hàng nhập khẩu, cùng với các khoản thuế nhắm vào các ngành như thép và nhôm, đang bắt đầu thấm vào giá tiêu dùng. Giá đồ nội thất và đồ gia dụng tăng 0,7% trong tháng 7 sau mức tăng 1% của tháng 6, trong khi giá xe ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng 0,5%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng nhạy cảm với thuế quan như xe mới và hoa quả, rau củ đóng hộp, lại không ghi nhận biến động giá, cho thấy tác động truyền dẫn vẫn chưa đồng đều. Giá năng lượng giảm 1,1% trong tháng, giúp giảm áp lực lạm phát chung, trong khi giá thực phẩm giữ nguyên. Các nhà kinh tế vẫn chưa thống nhất về việc liệu thuế quan sẽ gây ra sự tăng giá đột biến hay duy trì đà tăng giá.

Thị Trường Lao Động Suy Yếu Làm Đặt Fed Tình Thế Tiến Thoái Lưỡng Nan

Báo cáo lạm phát tháng 7 xuất hiện cùng lúc với những dấu hiệu căng thẳng trên thị trường việc làm Mỹ. Đầu tháng này, chính phủ đã mạnh tay điều chỉnh giảm số liệu việc làm trong tháng 5 và tháng 6, từ 291.000 xuống chỉ còn 33.000. Kết hợp với lạm phát ở mức vừa phải, đà chậm này đã làm gia tăng lời kêu gọi Fed nới lỏng chính sách để hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, chính BLS cũng đang chịu áp lực chính trị. Ông Trump gần đây đã sa thải Ủy viên của cơ quan này với cáo buộc thiên vị, đồng thời đề cử nhà kinh tế E.J. Antoni (một người chỉ trích BLS) lên làm lãnh đạo. Các hạn chế về ngân sách cũng đã buộc BLS phải ngừng thu thập dữ liệu tại nhiều thành phố, làm dấy lên lo ngại về độ chính xác của số liệu.

Triển Vọng Chính Sách Và Tác Động Thị Trường

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) — chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) — sẽ được công bố vào cuối tháng này, giới giao dịch đang theo dõi sát sao để xác nhận rằng lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Ông David Barrett, CEO của EBC Financial Group (UK) Ltd., nhận định rằng sự kết hợp giữa đà tăng giá ở mức vừa phải và thị trường lao động suy yếu đang tạo thêm dư địa cho Fed hành động: “Báo cáo CPI mới nhất giữ nguyên kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Thử thách thực sự là liệu các dữ liệu sắp tới có củng cố một chu kỳ nới lỏng bền vững hay buộc Fed phải thận trọng hơn. Thị trường đã nghiêng về kịch bản nới lỏng chính sách, đồng nghĩa với việc bất kỳ dữ liệu nào lệch kỳ vọng đều có thể kích hoạt biến động mạnh trên thị trường tiền tệ, trái phiếu và chứng khoán.”

Ông bổ sung rằng tác động không chỉ giới hạn trong nước Mỹ: “Các quyết định lãi suất tại Washington tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn bộ thị trường vốn toàn cầu. Đặc biệt, giới giao dịch ngoại hối cần chuẩn bị cho biến động gia tăng khi Fed cân bằng giữa áp lực trong nước và sự suy yếu kinh tế toàn cầu.”

Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này phản ánh quan điểm của EBC Financial Group (SVG) LLC và chỉ mang tính chất tham khảo. Đây không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFDs) và ngoại hối (FX) tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể, thậm chí có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu của bạn. Trước khi giao dịch, bạn cần cân nhắc kỹ tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính độc lập nếu cần thiết, vì EBC Financial Group và các đơn vị toàn cầu của mình không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc phụ thuộc vào thông tin này.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại London, EBC Financial Group (EBC) là một thương hiệu toàn cầu nổi tiếng với chuyên môn trong lĩnh vực môi giới tài chính và quản lý tài sản. Thông qua các công ty thành viên được cấp phép và hoạt động tại các trung tâm tài chính lớn — bao gồm Vương quốc Anh, Úc, Quần đảo Cayman, Mauritius và các khu vực khác — EBC cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp và tổ chức cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và các cơ hội giao dịch, bao gồm tiền tệ, hàng hóa, CFD và nhiều sản phẩm khác.

Được tin tưởng bởi các nhà đầu tư tại hơn 100 quốc gia và được vinh danh với các giải thưởng toàn cầu, bao gồm nhiều năm liền được World Finance công nhận, EBC được đánh giá là một trong những nhà môi giới tốt nhất thế giới với các danh hiệu như “Nền tảng giao dịch tốt nhất” và “Nhà môi giới đáng tin cậy nhất”. Với nền tảng pháp lý vững chắc và cam kết minh bạch, EBC cũng liên tục được xếp hạng trong top các nhà môi giới hàng đầu — được tin tưởng nhờ khả năng cung cấp các giải pháp giao dịch an toàn, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm trên thị trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Các công ty con của EBC đều được cấp phép và quản lý trong phạm vi pháp lý tương ứng của họ. EBC Financial Group (UK) Limited được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited được quản lý bởi Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd và EBC Asset Management Pty Ltd được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC); EBC Financial (MU) Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC).

Nền tảng của EBC là đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành với hơn 40 năm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn. Họ đã từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế quan trọng, từ Thỏa thuận Plaza và cuộc khủng hoảng đồng franc Thụy Sĩ năm 2015 đến những biến động thị trường trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự chính trực, tôn trọng và an toàn tài sản khách hàng, đảm bảo rằng mỗi mối quan hệ đầu tư đều được xử lý với sự nghiêm túc cao nhất.

EBC tự hào là đối tác ngoại hối chính thức của FC Barcelona và không ngừng mở rộng các quan hệ hợp tác có giá trị để tạo tác động tích cực cho cộng đồng — đặc biệt là thông qua các sáng kiến như chương trình United to Beat Malaria của Quỹ Liên Hợp Quốc, Khoa Kinh tế Đại học Oxford, và nhiều đối tác đa dạng khác nhằm thúc đẩy các hoạt động về y tế toàn cầu, kinh tế, giáo dục và phát triển bền vững.

