PFAS en el agua potable de East Selah

Casey Sixkiller, director del Departamento de Ecología del Estado de Washington, te invita a una reunión con la comunidad para hablar de la contaminación por PFAS en East Selah y escuchar las últimas novedades sobre este tema.

Lunes, 25 de agosto | 5:30-8:00 p.m.

Selah Civic Center (216 S 1st St)

Habrá comida. Niños son bienvenidos. Habrá interpretación al español.

Sabemos que están frustrados y que han esperado años por respuestas y agua limpia. Hemos invitado a esta reunión a tomadores de decisiones clave (el Ejército y funcionarios electos a nivel local, estatal y federal) para que escuchen de ustedes directamente.

El director Sixkiller visitó a varios residentes de East Selah más temprano este verano. Después de escuchar sus frustraciones, les prometió que abogaría por ellos y que regresaría con más tiempo para entender sus necesidades. Estamos realizando esta reunión para cumplir con esa promesa y darles una actualización sobre los pedidos que hicieron la última vez que nos reunimos para escucharlos.

Durante la primera parte de la reunión, el director Sixkiller facilitará una conversación con los asistentes. Queremos saber:

Lo que está funcionando

Lo que no está funcionando

Cualquier otra cosa que consideran importante que sepamos para encontrar soluciones al trabajar con los otros tomadores de decisiones presentes

Luego de esa conversación y de contestar sus preguntas, reportaremos la información más actualizada que tenemos acerca de la situación. Hablaremos de nuestras conversaciones más recientes con el Ejército, de las pruebas para ganado realizadas por el Departamento de Salud del Estado de Washington, y de los filtros gratuitos y pruebas de pozos realizadas por el Distrito de Salud de Yakima. Incluimos abajo un resumen de nuestros esfuerzos.

¿No puedes asistir? Llena esta breve encuesta o comunícate con nosotros para dejarnos saber tus preguntas o inquietudes. Compartiremos tus respuestas con las agencias y funcionarios electos que pueden abogar por recursos y tomar acción.

Llena la encuesta:

bit.ly/PFAS-form

Contáctanos:

Kurt.Walker@ecy.wa.gov

509-934-0386

Cómo acabamos aquí

Años de ejercicios militares en el Yakima Training Center provocaron que las PFAS, un grupo de “sustancias químicas eternas”, se colaran al agua subterránea. Como consecuencia de eso, el agua potable no es segura para las personas o los animales en las zonas aledañas al centro. Le hemos pedido repetidamente al Ejército que comparta sus datos, que desarrolle un plan detallado para limpiar la contaminación, y que le proporcione agua potable limpia a todas las personas afectadas. Pero el Ejército no ha cumplido nuestros pedidos. Estamos trabajando con el Departamento de Salud y el Distrito de Salud de Yakima para ofrecer respuestas, apoyo y recursos cuando nos sea posible.

Durante nuestra última reunión con la comunidad de East Selah para discutir las PFAS, los residentes nos pidieron que realizáramos pruebas, ofreciéramos recomendaciones de salud y, en última instancia, trabajáramos con el Ejército en soluciones a largo plazo. Las notas (en inglés) de esas reuniones están disponibles en línea: febrero de 2023 y septiembre de 2023.

Respuesta estatal y local a la contaminación por PFAS

Este es un resumen de nuestro trabajo desde la última vez que nos reunimos para escuchar a la comunidad. En la próxima reunión daremos más detalles sobre lo que hemos hecho y estaremos haciendo próximamente.

Pruebas realizadas por Ecología detectan PFAS en el río Yakima

Personal de Ecología embotella y sella muestras de agua del estanque Elton para pruebas de PFAS.

Personal de Ecología regresa a la orilla tras recolectar muestras de agua en el estanque Elton. Apuntamos las coordenadas de GPS exactas para asegurarnos de tomar muestras en ese lugar preciso durante la segunda ronda de muestreos.

Cuando el Ejército se negó a analizar el agua superficial, fuimos a reunir nuestros propios datos. Hicimos dos rondas de muestreos en el 2024, una en primavera y otra en otoño.

Ubicaciones cerca del centro de entrenamiento donde tomamos muestras del agua superficial en dos ocasiones. Haz clic en el mapa para ampliarlo.

Tomamos muestras en 19 ubicaciones, entre ellas:

Río Yakima – tomamos muestras en varios puntos río arriba y río abajo del centro de entrenamiento

Estanque Elton

Canales del Distrito de Irrigación Roza

Estanque de agua para ganado

Zona de drenaje de humedales

Nuestros resultados detectaron PFAS en el agua. En algunos casos, los niveles detectados no son seguros, incluyendo en partes del río Yakima debajo del puente de Harrison Road. Aunque los resultados de los análisis crean preocupación sobre la difusión de las PFAS en la zona, también nos ayudan a identificar con precisión dónde está la contaminación y así saber quiénes se ven afectados y quiénes necesitan ayuda.

Filtros y pruebas de pozos gratis

Entre mayo de 2024 y junio de 2025, el Distrito de Salud de Yakima analizó el agua de más pozos privados en y alrededor de East Selah para entender mejor los niveles de contaminación en la zona. Este esfuerzo ampliado de muestreo fue posible gracias a fondos del Departamento de Salud y se construyó sobre la base de trabajo de monitoreo de PFAS realizado anteriormente en la comunidad.

Los resultados ayudaron a los hogares a determinar si el agua de su pozo es segura para beber, e identificó aquellos pozos con niveles de PFAS que no cumplen con los estándares de agua potable. Estos estándares los establece la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y son niveles que protegen la salud si el agua se bebe todos los días por muchos años.

Para ayudar a reducir la exposición a las PFAS, el Distrito de Salud ha y continúa proporcionando gratuitamente sistemas de filtración que se instalan bajo el fregadero a hogares cuyos resultados de PFAS superan el estándar de agua potable.

El Distrito de Salud también está explorando, junto con socios estatales y federales, soluciones a largo plazo para el agua potable de East Selah, incluyendo el potencial desarrollo de un sistema público de agua.

Pruebas para ganado y recomendaciones de salud

Muchos residentes de East Selah preguntaron si era seguro comer productos derivados del ganado que crían en sus propiedades y que bebe agua contaminada. El Departamento de Salud analizó 26 muestras de huevos y carnes procedentes de ocho hogares de East Selah. La conclusión general es que sí, los productos derivados de animales que beben agua de pozos contaminados pueden ser una vía importante de exposición a PFAS para los humanos. Las recomendaciones de salud ofrecidas, sin embargo, dependen de los resultados de las pruebas de cada propiedad.

La agencia ofreció las siguientes recomendaciones a los hogares basándose en sus resultados particulares:

Para proteger su salud, y en base a los resultados de los análisis, se recomendó que cinco de los seis hogares limitaran el consumo de huevos de su propiedad.

Tres de estos seis hogares recibieron la recomendación de limitar significativamente su consumo de huevos, a dos o menos por semana, por persona.

De cuatro hogares que suplieron carne (de res, pollo, pavo, o cerdo) de animales criados en su propiedad, uno recibió la recomendación de limitar su consumo de carne.

Próximos pasos

Vista hacia al oeste desde una zona en East Selah con niveles elevados de contaminación por PFAS.

Las leyes estatales y federales requieren que el Ejército limpie la contaminación por PFAS y proporcione agua limpia o filtrada a las personas en el medio tiempo. Bajo este proceso, el Ejército debe encargarse de los esfuerzos de investigación y limpieza, y Ecología debe supervisar el trabajo del Ejército para garantizar que las personas y el medio ambiente se protejan.

El Ejército, sin embargo, no ha seguido este proceso, que incluye mantener al público totalmente informado. Por eso estamos colaborando con el Departamento de Salud y el Distrito de Salud de Yakima, para ayudar a las personas a obtener respuestas sobre su agua y lo que pueden hacer para mantenerse seguras. Lamentablemente, los fondos estatales para estos esfuerzos son limitados y no están garantizados, ya que estas acciones no son parte de lo que la legislatura explícitamente nos ordena hacer y financia.

Seguimos pidiéndole al Ejército que analice regularmente el agua de los pozos y el agua superficial, que comparta los resultados, y que le proporcione agua potable limpia a las personas con pozos contaminados.

Si vives en East Selah y tienes preguntas sobre la difusión de la contaminación por PFAS, las pruebas de pozos, recomendaciones de salud para el ganado o para cuando trabajas en el jardín, o sobre cualquier otro tema, no dudes en comunicarte con nosotros.

Seguiremos insistiendo al Ejército que responda con una limpieza total.