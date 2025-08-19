منشآت وسبورت تالنت تطلقان برنامجًا لتمكين 500 رائد أعمال رياضي رقميًا، دعمًا لرؤية 2030 واقتصاد المعرفة

رائدة الأعمال حسناء الغامدي شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ومنصة سبورت تالنت شراكة استراتيجية بين (منشآت) ومنصة سبورت تالنت شراكة بين (منشآت) ومنصة سبورت تالنت

RIYADH, SAUDI ARABIA, August 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتطوير الاقتصاد الرياضي، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن إطلاق برنامجها الرائد بالتعاون مع منصة سبورت تالنت (Sport Talent). يأتي هذا الإطلاق تتويجًا لشراكة بناءة تستهدف تمكين 500 رائد ورائدة أعمال في القطاع الرياضي، من خلال توفير الدعم اللازم لإطلاق متاجر رياضية إلكترونية متكاملة. يتوافق هذا البرنامج بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب ليصبحوا محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي المستدام.

تولت قيادة هذه المبادرة رائدة الأعمال السعودية الملهمة حسناء الغامدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سبورت تالنت وشركة إمبريلا سبارك تك. ومن خلال رؤيتها الاستشرافية، أكدت الغامدي أن الرياضة قد تجاوزت كونها نشاطًا بدنيًا فقط، لتصبح منصة للإبداع ورافدًا حيويًا للابتكار الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تسعى منصة سبورت تالنت إلى أن تكون المنصة الرائدة في السوق الرياضي الرقمي بالمنطقة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال ويسرّع عملية التحول الرقمي الشامل في القطاع الرياضي.

يتميز هذا البرنامج بتوفيره منظومة دعم متكاملة تتجاوز الدعم المالي، حيث تشمل التدريب المتخصص، والإرشاد من قبل خبراء في المجال الرياضي والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بأدوات رقمية متطورة تساعدهم على إدارة متاجرهم الإلكترونية بكفاءة وفعالية. تهدف هذه المنظومة إلى ضمان استدامة الأعمال وتوسيع نطاقها، مما يحول الشغف الرياضي إلى مشروعات ناجحة ومستدامة. بذلك، تتحول هذه المبادرة إلى منصة تمكين حقيقية تسهم في بناء اقتصاد معرفي وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال الرياضية والابتكار، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الطموحة.

إن التعاون بين "منشآت" و"سبورت تالنت" يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف وطنية مشتركة. فقد أبدت "منشآت" إيمانًا راسخًا بأهمية تمكين رواد الأعمال وجعل ريادة الأعمال أولوية وطنية، من خلال توفير بيئة داعمة وإزالة كافة العقبات التي قد تواجههم. هذا الدعم لم يكن ليتحقق لولا إيمان فريق "منشآت" بقدرة الشباب على المساهمة في بناء اقتصاد المستقبل. من جهتها، قدمت "سبورت تالنت" خبرتها التكنولوجية العميقة وفهمها الشامل لاحتياجات السوق الرياضي، مما جعل من هذه المبادرة واقعًا ملموسًا.

يُعد القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية من أسرع القطاعات نموًا، وتستهدف هذه المبادرة تسريع عجلة هذا النمو عبر الاستثمار في العنصر البشري. فمن خلال تدريب وتأهيل رواد الأعمال، سيتمكنون من تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي احتياجات سوق رقمي متزايد. هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة، بل هو دعوة لكل شغوف بالرياضة وريادة الأعمال لتحويل حلمه إلى واقع ملموس، وليكون جزءًا من رحلة التغيير التي ستعيد رسم ملامح الاقتصاد الرياضي في المملكة.

تؤمن حسناء الغامدي بأن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، وانطلقت رحلتها المهنية من شغف عميق بالتمكين، الذي ترجمته إلى مبادرات عملية تفتح آفاقًا جديدة للشباب.

