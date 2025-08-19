SABER College mantiene abierta la inscripción al programa de Asistente de Terapia Física hasta el 25 de agosto.

SABER College confirma que todavía es posible inscribirse en el programa de Asistente de Terapia Física (PTA), con inicio el 25 de agosto de 2025. SABER College – Educación de calidad que impulsa carreras con propósito en el sector salud.

La creciente demanda de profesionales en terapia física y la escasez de personal refuerzan la relevancia del programa y el potencial de esta carrera.

MIAMI, FL, UNITED STATES, August 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- En respuesta a la creciente necesidad de profesionales en el campo de la terapia física a nivel nacional, SABER College informa que los estudiantes interesados aún tienen la oportunidad de inscribirse en su programa de Asistente de Terapia Física (Grado Asociado en Ciencias), cuya próxima cohorte comenzará el lunes 25 de agosto de 2025.

“La creciente escasez de profesionales de terapia física en los Estados Unidos es un llamado a la acción, y SABER College está respondiendo a ese llamado”, expresó Josefina Bonet, CEO de SABER College. “Estamos preparando a la próxima generación de Asistentes de Terapia Física para satisfacer las necesidades urgentes de pacientes y proveedores de salud, mientras brindamos a nuestros estudiantes un camino directo hacia carreras estables y en alta demanda.”

Una Brecha Crítica en la Fuerza Laboral de la Terapia Física

Datos recientes de la American Physical Therapy Association (APTA) proyectan que, para el año 2037, Estados Unidos enfrentará una escasez de más de 9,000 profesionales en el área de la terapia física, que incluye tanto a fisioterapeutas como a sus asistentes. Esta carencia estará impulsada por el envejecimiento de la población y el aumento sostenido en la demanda de servicios de rehabilitación (APTA Workforce Forecast, 2025). Se prevé que la incorporación de nuevos profesionales no será suficiente para cubrir las crecientes necesidades de atención en clínicas ambulatorias, hospitales y centros de cuidado a largo plazo. Así mismo, de acuerdo con la Alliance for Physical Therapy Quality and Innovation (APTQI), las vacantes para Asistentes de Terapia Física aumentaron un 17.2% entre 2023 y 2024, lo que refleja una necesidad inmediata de personal en todo el país (APTQI Hiring Trends Report, 2024).

Preparando a los Estudiantes para una Carrera que Importa

En SABER College, el programa de PTA está diseñado para formar asistentes de terapia física listos para el empleo y plenamente preparados para la licencia profesional. Desde su primer día de clases hasta su última práctica clínica, los estudiantes se benefician de un modelo académico enfocado en el desempeño real, el apoyo de los instructores y la alineación con las necesidades del mercado laboral.

“Este programa es ideal para estudiantes que desean ser parte del proceso de recuperación de los pacientes de una manera significativa y práctica”, señaló Karen Arocha, PT, BS, MS, Directora del Programa de PTA en SABER College. “Formamos a los estudiantes para trabajar bajo la supervisión de terapeutas físicos licenciados, asistiendo con ejercicios terapéuticos, restauración de movilidad y técnicas para la reducción del dolor. Su rol es fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes.”

Los estudiantes completan una combinación de aprendizaje en el aula, laboratorios supervisados y rotaciones clínicas estructuradas en instalaciones locales. Algunas materias se imparten en línea, mientras que la formación práctica se desarrolla de manera presencial en el campus y en entornos de salud. Al finalizar, los graduados son elegibles para presentar el examen nacional de licencia requerido para ejercer como PTA.

Servicios y Apoyo: Desde la Admisión hasta la Graduación y más

SABER College mantiene un claro enfoque en el éxito de sus graduados, ofreciendo recursos que van más allá del aula. El equipo de Servicios de Carrera acompaña a cada estudiante en su preparación integral para la colocación laboral, el desarrollo de su currículum y la preparación para entrevistas. Además, el personal especializado gestiona la relación con empleadores y el seguimiento de tendencias del mercado laboral en el área de Miami, FL.

“Lo que distingue a SABER es el apoyo personalizado y la estructura que ofrecemos a cada estudiante”, dijo Kirssys Fabre, Directora de Admisiones. “Nuestro objetivo no es solo inscribir estudiantes, sino ayudarlos a graduarse, presentar su examen de licencia y poder ingresar con confianza al mercado laboral.”

SABER College también ofrece asistencia bilingüe en admisiones, ayuda financiera para quienes califiquen, y un ambiente acogedor para estudiantes que regresan a la educación, cambian de carrera o ingresan al campo de la salud por primera vez.

Inscríbete Ahora: Las Clases Comienzan el 25 de Agosto

La inscripción para la próxima cohorte de PTA en SABER College aún está abierta, pero los cupos son limitados. Las clases comienzan el lunes 25 de agosto de 2025. Se invita a los estudiantes interesados a contactar de inmediato a la Oficina de Admisiones para iniciar el proceso de solicitud.

Para aplicar o solicitar más información, visite www.sabercollege.edu

Acerca de SABER College

Fundado en 1972 en Miami, Florida, SABER College ofrece títulos de Asociado en Ciencias en Enfermería Profesional, Asistente de Terapia Física y Asistente Médico, además de un programa en línea de ESOL para residentes de Florida. Acreditado por el Council on Occupational Education (COE) y licenciado por la Commission for Independent Education (CIE), SABER College está comprometido con la preparación de graduados para desempeñar roles significativos en el sector salud a través de una educación de alta calidad y enfocada en la carrera profesional.

