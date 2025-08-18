Submit Release
Pahayag ni Senador Francis "Kiko" Pangilinan

PHILIPPINES, August 18 - Press Release
August 18, 2025

PAHAYAG NI SENADOR FRANCIS "KIKO" PANGILINAN
Sa ika-13 anibersaryo ng pagpanaw ni Sec. Jesse Robredo
Agosto 18, 2025

Ngayong araw, inaalala natin ang isang tunay na lingkod-bayan at kaibigan--si Sec. Jesse Robredo.

Bilang Kalihim ng DILG sa ilalim ng Aquino administration, ipinamalas niya ang pamumunong tapat, payak, at malapit sa tao--ang tinatawag nating tsinelas leadership. Bilang aking kasamahan noon sa gabinete, nakita ko mismo ang kanyang malasakit, sipag, at paninindigan para sa mabuting pamamahala.

Labintatlong taon na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw, ngunit nananatiling buhay ang kanyang aral: na ang tunay na lider ay hindi nakalayo sa mamamayan, kundi nakikisalamuha, nakikinig, at naglilingkod nang buong puso.

Mabuhay ang alaala ni Jesse Robredo--at nawa'y patuloy nating isabuhay ang kanyang halimbawa sa paglilingkod para sa bayan.

