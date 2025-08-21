EBC Financial Group：米国の消費者物価指数は7月に2.7%上昇、関税圧力の高まりで予想を下回る

EBC Financial Group：米国のインフレ率が7月に2.7%と予想を下回る中、EBCは関税圧力と利下げ期待が市場心理と国境を越えた資本の流れにどのような影響を与えているかを強調しています。

EBC Financial Groupは、予想よりも弱い物価圧力が政治的・経済的な逆風にもかかわらず利下げ期待を維持していると指摘します。

DC, UNITED STATES, August 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- 米国労働統計局（BLS）によると、7月の米国消費者物価指数は前年同月比2.7%上昇し、エコノミスト予想の2.8%をわずかに下回りました。月次ベースでは、消費者物価指数（CPI）は予想通り0.2%上昇し、食品とエネルギーを除いたコアCPIは前年比3.1%上昇し、2月以来の高水準、月次ベースでは1月以来の大幅な上昇となりました。

これらの数字は、インフレ率が緩やかに上昇しているものの、連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げを検討するほど抑制されていることを示唆しています。市場参加者は好意的に反応し、米国株は上昇し、トレーダーはほぼ確実な政策転換を織り込んでいます。EBC Financial Groupは、こうしたインフレ動向と関税の影響の変化が、市場センチメントと国境を越えた資本フローに影響を与え続けると指摘しています。同社はこれらの分野を積極的に追跡し、機関投資家と個人投資家にタイムリーな市場見通しを提供しています。

主要価格帯で関税が表面化

ドナルド・トランプ大統領が全輸入品に課した10%の普遍関税に加え、鉄鋼やアルミニウムなどの業界を対象とした関税も、消費者物価に影響を与え始めています。家具・家電製品は6月の1%上昇に続き、7月には0.7%上昇し、中古車・トラックは0.5%上昇しました。

しかし、新車や缶詰の果物・野菜など、関税の影響を受けやすい一部の品目は価格変動がなく、価格転嫁効果は依然として不均一であることが示唆されています。エネルギー価格は同月1.1%下落し、インフレ全体を緩和した一方、食料品価格は横ばいでした。関税が一時的な価格高騰を引き起こすのか、それとも上昇基調を維持するのかについては、エコノミストの間でも意見が分かれています。

労働市場の弱さがFRBのジレンマを深める

7月のインフレ報告は、米国の雇用市場の緊張を示す兆候と相まって発表されました。今月初め、政府は5月と6月の雇用者数増加数を29万1000人からわずか3万3000人に大幅に下方修正しました。この減速と緩やかなインフレが相まって、FRBに対し経済成長を支えるために政策緩和を求める声が強まっています。

しかし、BLS（労働統計局）自身も政治的な圧力にさらされています。トランプ大統領は最近、BLSの長官を、統計局の偏向を理由に解任し、BLSを批判していたエコノミスト、E.J.アントニ氏を長官に指名しました。また、予算制約により、BLSは複数の都市でデータ収集を停止せざるを得なくなり、データの正確性に対する懸念が生じています。

政策見通しと市場への影響

連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である個人消費支出（PCE）価格指数が今月下旬に発表される予定であることから、トレーダーはインフレが抑制されているかどうかの確認を注視しています。

EBC（英国）のCEO、デビッド・バレット氏は、緩やかな物価上昇と雇用の弱まりがFRBに行動の余地を与えていると指摘し、「今回の最新の消費者物価指数（CPI）は、9月の利下げというシナリオを覆すものです。真の試金石となるのは、今後発表されるデータが持続的な緩和サイクルを裏付けるのか、それともFRBに慎重姿勢を強いるのかです。市場は既に政策緩和に傾いており、データに何らかの変化があれば、通貨、債券、株式の急激な変動を引き起こす可能性があります。」と述べました。

彼はさらに、その影響は米国国境をはるかに超える、とも付け加えました。「ワシントンでの金利決定は世界の資本市場に波及します。特に為替トレーダーは、FRBが国内の圧力と世界的な景気減速のバランスを取る中で、ボラティリティの高まりに備えるべきです。」

この記事は、EBCとそのグローバル事業の見解を反映したものであり、金融または投資に関するアドバイスではありません。コモディティおよび外国為替（FX）の取引には、当初投資額を超える可能性のある大きな損失リスクが伴います。EBCとその事業体は、本情報への依拠から生じるいかなる損害についても責任を負いませんので、取引または投資に関する決定を行う前に、資格のあるファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

###

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group（以下、当社）は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国（FCA）、ケイマン諸島（CIMA）、オーストラリア（ASIC）、モーリシャス（FSC）などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.